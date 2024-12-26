https://ria.ru/20241226/lavrov-1991397409.html
Лавров высказался о перемирии на Украине
Лавров высказался о перемирии на Украине - РИА Новости, 26.12.2024
Лавров высказался о перемирии на Украине
Перемирие на Украине - это путь в никуда, Москву пустые разговоры об урегулировании не устроят, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T11:05:00+03:00
2024-12-26T11:05:00+03:00
2024-12-26T11:15:00+03:00
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Перемирие на Украине - это путь в никуда, Москву пустые разговоры об урегулировании не устроят, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Нас не может устроить пустой разговор. Пока всё, что мы слышим, - это разговоры о необходимости придумать какое-то перемирие... Перемирие - это путь в никуда, нам нужны окончательные юридические договоренности, которые будут фиксировать все условия обеспечения безопасности Российской Федерации и законные интересы безопасности наших соседей, но в контексте, который будет международно-правовым способом будет закреплять невозможность нарушений этих договоренностей", - сказал Лавров в ходе интервью российским и зарубежным СМИ.По его словам, никто особо не скрывает, что перемирие нужно для того, чтобы выиграть время для накачки Киева оружием.
https://ria.ru/20241220/zelenskiy-1990286676.html
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украина, сергей лавров, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Сергей Лавров, Россия, В мире
Лавров высказался о перемирии на Украине
Лавров назвал перемирие на Украине дорогой в никуда