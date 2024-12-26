https://ria.ru/20241226/krym-1991454050.html
Глава Крыма заявил, что все президенты Украины мечтали его посадить
Глава Крыма заявил, что все президенты Украины мечтали его посадить - РИА Новости, 26.12.2024
Глава Крыма заявил, что все президенты Украины мечтали его посадить
Глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала "Крым 24" заявил, что подвергался преследованиям со стороны украинских властей, пока полуостров не стал новым... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T13:58:00+03:00
2024-12-26T13:58:00+03:00
2024-12-26T16:31:00+03:00
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украина
севастополь
сергей аксенов (политик)
владимир путин
русское единство
служба безопасности украины
оон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала "Крым 24" заявил, что подвергался преследованиям со стороны украинских властей, пока полуостров не стал новым российским регионом."Все президенты Украины мечтали меня посадить, все начальники СБУ занимались персонально мной, искали вариант, как эту ситуацию полностью отрегулировать", — рассказал он.Аксенов выразил признательность членам Русской общины Крыма, которая стала основой движения "Русское единство". Под его началом неоднократно проводили митинги в защиту прав русскоязычного населения полуострова."Я благодарен соратникам, крымчанам, которые тогда чувствовали необходимость менять политическую ситуацию", — сказал Аксенов. Глава республики добавил, что деятельность "Русского единства" послужила толчком к принятию решения о воссоединении Крыма с Россией.Ранее в 80-ю годовщину освобождения Украины от фашистов Аксенов напомнил о заслугах советских воинов. Именно Красной армии Украина обязана своим существованием в границах 1991 года, уверен он. Глава Крыма заметил, что некоторые украинцы тем не менее верят в мифическую советскую оккупацию. Покончить с этой "вакханалией лжи и ненависти" можно, только выполнив все задачи СВО, подчеркнул Аксенов.
https://ria.ru/20241121/krym-1985017531.html
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россия, украина, севастополь, сергей аксенов (политик), владимир путин, русское единство, служба безопасности украины, оон, республика крым
Россия, Украина, Севастополь, Сергей Аксенов (политик), Владимир Путин, Русское единство, Служба безопасности Украины, ООН, Республика Крым
Глава Крыма заявил, что все президенты Украины мечтали его посадить
Глава Крыма Аксенов заявил, что все президенты Украины мечтали его посадить