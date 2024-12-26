https://ria.ru/20241226/klimov-1991326198.html

Алексей Климов: Россия не вводила ограничений на выдачу виз гражданам США

Алексей Климов: Россия не вводила ограничений на выдачу виз гражданам США - РИА Новости, 26.12.2024

Алексей Климов: Россия не вводила ограничений на выдачу виз гражданам США

Россия не вводила ограничений на выдачу виз гражданам США, а число выданных американцам виз выросло по сравнению с 2023 годом, заявил директор консульского... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T09:00:00+03:00

2024-12-26T09:00:00+03:00

2024-12-26T09:00:00+03:00

интервью

россия

сша

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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Россия не вводила ограничений на выдачу виз гражданам США, а число выданных американцам виз выросло по сравнению с 2023 годом, заявил директор консульского департамента МИД России Алексей Климов. В интервью РИА Новости дипломат также рассказал, будет ли Москва ужесточать визовый режим для Евросоюза, поведал о готовящемся соглашении с КНДР о взаимных поездках, а также ответил на вопросы о возможном улучшении условий пребывания иностранцев в России по единой электронной визе.– Алексей Владимирович, сколько на сегодняшний день граждан иностранных государств получили российское гражданство? Из каких стран?– По имеющимся данным, с 1992 года по настоящее время в дипломатических представительствах и консульских учреждениях России оформлен прием в российское гражданство порядка 2,8 миллиона человек. Большинство поданных заявлений пришлось на страны постсоветского пространства, а также государства с многочисленной русскоязычной диаспорой: Болгария, Великобритания, Греция, Израиль, Испания, Италия, США, Турция, Франция, ФРГ.– В планах Москвы было как увеличение срока действий электронных виз, так и перечня стран, граждане которых могут оформлять электронные визы в Россию. Какие новые страны будут включены в список? На сколько дней будет выдаваться такая виза? Сколько всего иностранцев посетили Россию с начала года? Граждане каких стран чаще всего запрашивали российские визы?– Пятого декабря было издано распоряжение правительства России № 3583-р, расширяющее перечень иностранных государств, гражданам которых оформляется единая электронная виза (ЕЭВ). Теперь в него включены еще 11 стран: Барбадос, Бутан, Зимбабве, Иордания, Кения, Папуа – Новая Гвинея, Сент-Люсия, Тонга, Тринидад и Тобаго, Туркменистан, Эсватини. Одновременно из перечня были исключены Андорра и Сербия, с которыми имеются действующие двусторонние соглашения о взаимных безвизовых поездках граждан. Таким образом, в обновленный перечень входят 64 страны.В настоящее время министерством ведется работа по внесению изменений в законодательство в части увеличения срока действия ЕЭВ с 60 до 120 суток, а также разрешенного срока пребывания иностранного гражданина в России по электронной визе с 16 до 30 суток при сохранении ее кратности.Упомянутые нововведения призваны способствовать увеличению числа иностранных граждан, въезжающих в нашу страну с туристическими, деловыми, гуманитарными и гостевыми целями, при одновременном сохранении должного уровня миграционного контроля и требований обеспечения национальной безопасности России.Годовой мониторинг проекта ЕЭВ, введенного с 1 августа прошлого года, показал его результативность и растущую востребованность. Только за истекший период 2024 года уже было оформлено более 600 тысяч единых электронных виз, наибольшее количество таких виз было выдано гражданам Китая, Саудовской Аравии, Германии, Турции, Индии и Эстонии.Подробная информация о количестве выданных виз, в том числе электронных, ежемесячно актуализируется на официальном сайте консульского департамента в разделе "открытые данные".Что касается статистических данных относительно общего количества иностранных граждан, въезжающих в Россию, рекомендовали бы запросить их в Пограничной службе ФСБ России.– В прошлом году вы говорили о крайне низком спросе среди граждан США на деловые визы в Россию, как обстоит ситуация в этом году? Сколько всего было выдано виз американским гражданам с начала 2024 года?– Оформление российских виз, включая деловые, гражданам США осуществляется в прежнем порядке, предусмотренном в том числе действующим соглашением между РФ и США об упрощении визовых формальностей для граждан двух государств. Каких-либо ограничений на выдачу виз американским гражданам, не включенным в список лиц, въезд которым в Россию запрещен, до настоящего времени не вводилось.За первые 11 месяцев 2024 года гражданам США российскими дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями было выдано всего 7 737 виз (из них 165 деловых), тогда как за весь 2023 год гражданам США было выдано 5 694 визы (из них 136 деловых).– Ранее вы сообщали, что Москва ведет переговоры с девятью странами о безвизовом режиме. Что это за страны? С какими государствами в 2025 году будет установлен безвизовый режим? Готовится ли соглашение о безвизовом режиме с Китаем не только для групповых туристических поездок, но и для индивидуальных туристов?– Мы на постоянной основе проводим работу по совершенствованию договорной базы с иностранными государствами по вопросам, связанным с упрощением взаимных поездок граждан.Проработка таких соглашений находится на различных стадиях и имеет свою специфику, от деталей пока хотелось бы воздержаться. Как обычно, будем информировать общественность по мере достижения конкретных результатов переговорных процессов и их документального оформления с нашими партнерами.Информация о вступающих в силу безвизовых соглашениях будет, как и обычно, своевременно доведена до наших граждан.– Когда планируется открыть российские консульства на Мальдивах, Бали, в Самарканде? В каких еще странах Азии и Африки Россия планирует открыть свои консульства?– Планомерная работа по расширению российского консульского присутствия продолжается. Так, ведется активная подготовка к открытию генконсульства России в Самарканде. С учетом большого количества организационных вопросов о конкретных сроках начала его функционирования говорить пока преждевременно.В азиатском регионе, с учетом полученных согласий партнеров на открытие российских генеральных консульств в Мале (Мальдивская Республика) и Денпасаре (Республика Индонезия) предпринимаются шаги по запуску их полноценного функционирования. Кроме того, возобновлена работа по открытию генерального консульства России в городе Ухане (Китайская Народная Республика). На африканском континенте планируется открытие российских диппредставительств в Нигере, Сьерра-Леоне и Южном Судане, в составе которых будут функционировать и консульские отделы.– Глава миграционной службы Евросоюза заявляла, что Брюссель может ужесточить условия получения россиянами шенгенских виз. Возможен ли ответ со стороны России? Рассматривает ли Москва ужесточение условий получения российских виз гражданами западных стран?– Высказывания официальных лиц ЕС относительно необходимости ужесточения условий получения российскими гражданами шенгенских виз далеко не единичны. При этом стоит учитывать, что недавнее выступление комиссара Евросоюза по вопросам миграции и внутренних дел Илвы Йоханссон (когда она высказала сожаление по поводу того, что в 2023 году, несмотря на введенные есовцами ограничения, россиянам было выдано около 450 000 виз) представляет собой, по сути, личное мнение о недостаточно жесткой политике некоторых стран-членов ЕС в отношении выдачи виз россиянам.Со своей стороны в вопросе корректировки условий получения российских виз гражданами стран-членов ЕС будем, как и прежде, опираться на наш анализ конкретных шагов в визовой сфере, реализуемых есовцами в отношении россиян. В этом смысле наша позиция остается неизменной: ответ должен носить выверенный характер, чтобы не нанести ущерб, прежде всего, обычным европейским гражданам, многие из которых не поддерживают антироссийский курс, проводимый их правительствами.Именно по этой причине, несмотря на то, что в сентябре 2022 года Евросоюз, Дания, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария приняли синхронное решение об отмене соглашений с Россией о взаимных визовых упрощениях, российская сторона продолжает частично придерживаться положений этих соглашений. Соответствующие льготные условия сохранились по отношению к иностранным предпринимателям, лицам, участвующим в научной, культурной, спортивной деятельности, школьникам, студентам, аспирантам, а также иностранцам, близкие родственники которых проживают в России.Более того, все без исключения европейские государства были включены в реестр стран, граждане которых вправе получить для въезда в Российскую Федерацию электронную визу.– Возможно ли ослабление визового режима между Москвой и Пхеньяном в контексте углубления сотрудничества России и КНДР?– Мы придаем большое значение взаимодействию с северокорейскими партнерами, в том числе и на консульском направлении. В настоящее время ведется работа над проектом соглашения о взаимных поездках граждан. Кроме того, КНДР включена в список стран, граждане которых могут посетить Россию по электронным визам.– Сколько граждан Украины запросили гражданство России в этом году?– В 2024 году в российские загранучреждения обратилось около 600 граждан Украины, желающих оформить прием в российское гражданство.– С какими проблемами чаще всего обращались российские граждане в консульских учреждения за границей в этом году?– Российские загранучреждения продолжают оказывать содействие российским гражданам, находящимся за рубежом, по целому спектру вопросов. В частности, отмечаем высокий спрос граждан на консульские услуги по оформлению заграничных паспортов, свидетельств на въезд (возвращение) в Российскую Федерацию, регистрации актов гражданского состояния, легализации документов, совершению нотариальных действий.Планируем дополнительно информационно подсветить итоги работы министерства на консульском направлении за 2024 год по мере обобщения соответствующих статистических данных в начале нового 2025 года.– Может ли консульский учет стать обязательным, или он так и будет носить добровольный характер, особенно для граждан, постоянно проживающих за пределами России?– МИД России рассматривает консульский учет как важный инструмент реализации задач по обеспечению прав, интересов и безопасности граждан Российской Федерации, находящихся за рубежом. К примеру, его сведения используются при организации эвакуационных мероприятий, проведении за рубежом голосования на федеральных выборах. Вместе с тем сегодня назрела очевидная необходимость его переосмысления, в том числе в контексте комплексной модернизации российской нормативной правовой базы в миграционной сфере. Напомню, что правительством России в январе был утвержден план мероприятий по реализации в 2024-2025 годах Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019-2025 годы, в том числе предусматривающий введение обязательного консульского учета граждан РФ, проживающих за рубежом. В настоящее время во исполнение данного акта правительства и во взаимодействии с заинтересованными органами государственной власти России ведется профильная работа в межведомственном формате. О заслуживающих внимания моментах будем информировать.– Ранее стало известно о том, что переводить фамилии иностранцев с латиницы на кириллицу будет специальный сервис машинного перевода МИД России. О какой машине идет речь, какая языковая норма взята за основу?– МИД России разработал сервис машинного перевода фамильно-именных групп иностранных граждан с латинского на кириллическое написание, целью которого является обеспечение единообразного подхода к написанию фамилий и имен в документах, удостоверяющих личность иностранных граждан и лиц без гражданства. Данный сервис представляет собой программный комплекс, который обеспечивает перевод по правилам, учитывающим фонетические и орфографические особенности конкретного иностранного языка. Такая система в целом не нова и уже используется, например, государственными органами в рамках межведомственного электронного взаимодействия.

https://ria.ru/20241211/mid-1988703899.html

https://ria.ru/20241115/viza-1977288073.html

https://ria.ru/20240621/vizy-1954432786.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

интервью, россия, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)