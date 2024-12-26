https://ria.ru/20241226/khakery-1991355403.html
Авиакомпания Japan Airlines подверглась кибератаке
Авиакомпания Japan Airlines подверглась кибератаке - РИА Новости, 26.12.2024
Авиакомпания Japan Airlines подверглась кибератаке
Японская авиакомпания Japan Airlines (JAL) подверглась кибератаке, возникли неполадки в системе, возможно влияние на расписание рейсов, сообщило агентство... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T04:37:00+03:00
2024-12-26T04:37:00+03:00
2024-12-26T04:46:00+03:00
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ТОКИО, 26 дек - РИА Новости. Японская авиакомпания Japan Airlines (JAL) подверглась кибератаке, возникли неполадки в системе, возможно влияние на расписание рейсов, сообщило агентство Киодо. Атака произошла утром в четверг в 7.25 (1.25 мск), нападению подверглась сеть, связывающая внутрикорпоративные ресурсы с внешними. В системе, отвечающей за багаж пассажиров, возникли сбои. В результате возникших неполадок в системе возможно негативное влияние на внутренние и внешние рейсы.К этому часу сообщается о задержках на девяти внутренних рейсах, но, предположительно, их число будет расти.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, japan airlines
Авиакомпания Japan Airlines подверглась кибератаке
Японская авиакомпания JAL подверглась кибератаке, возможны сбои в расписании
ТОКИО, 26 дек - РИА Новости. Японская авиакомпания Japan Airlines (JAL) подверглась кибератаке, возникли неполадки в системе, возможно влияние на расписание рейсов, сообщило агентство Киодо.
Атака произошла утром в четверг в 7.25 (1.25 мск), нападению подверглась сеть, связывающая внутрикорпоративные ресурсы с внешними. В системе, отвечающей за багаж пассажиров, возникли сбои. В результате возникших неполадок в системе возможно негативное влияние на внутренние и внешние рейсы.
К этому часу сообщается о задержках на девяти внутренних рейсах, но, предположительно, их число будет расти.