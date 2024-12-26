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Авиакомпания Japan Airlines подверглась кибератаке - РИА Новости, 26.12.2024
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04:37 26.12.2024 (обновлено: 04:46 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/khakery-1991355403.html
Авиакомпания Japan Airlines подверглась кибератаке
Авиакомпания Japan Airlines подверглась кибератаке - РИА Новости, 26.12.2024
Авиакомпания Japan Airlines подверглась кибератаке
Японская авиакомпания Japan Airlines (JAL) подверглась кибератаке, возникли неполадки в системе, возможно влияние на расписание рейсов, сообщило агентство... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T04:37:00+03:00
2024-12-26T04:46:00+03:00
в мире
japan airlines
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ТОКИО, 26 дек - РИА Новости. Японская авиакомпания Japan Airlines (JAL) подверглась кибератаке, возникли неполадки в системе, возможно влияние на расписание рейсов, сообщило агентство Киодо. Атака произошла утром в четверг в 7.25 (1.25 мск), нападению подверглась сеть, связывающая внутрикорпоративные ресурсы с внешними. В системе, отвечающей за багаж пассажиров, возникли сбои. В результате возникших неполадок в системе возможно негативное влияние на внутренние и внешние рейсы.К этому часу сообщается о задержках на девяти внутренних рейсах, но, предположительно, их число будет расти.
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в мире, japan airlines
В мире, Japan Airlines
Авиакомпания Japan Airlines подверглась кибератаке

Японская авиакомпания JAL подверглась кибератаке, возможны сбои в расписании

© Flickr / Simon ShekАвиакомпания Japan Airlines Company
Авиакомпания Japan Airlines Company - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© Flickr / Simon Shek
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ТОКИО, 26 дек - РИА Новости. Японская авиакомпания Japan Airlines (JAL) подверглась кибератаке, возникли неполадки в системе, возможно влияние на расписание рейсов, сообщило агентство Киодо.
Атака произошла утром в четверг в 7.25 (1.25 мск), нападению подверглась сеть, связывающая внутрикорпоративные ресурсы с внешними. В системе, отвечающей за багаж пассажиров, возникли сбои. В результате возникших неполадок в системе возможно негативное влияние на внутренние и внешние рейсы.
К этому часу сообщается о задержках на девяти внутренних рейсах, но, предположительно, их число будет расти.
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