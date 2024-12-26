https://ria.ru/20241226/khakery-1991355403.html

Авиакомпания Japan Airlines подверглась кибератаке

Авиакомпания Japan Airlines подверглась кибератаке - РИА Новости, 26.12.2024

Авиакомпания Japan Airlines подверглась кибератаке

Японская авиакомпания Japan Airlines (JAL) подверглась кибератаке, возникли неполадки в системе, возможно влияние на расписание рейсов, сообщило агентство... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T04:37:00+03:00

2024-12-26T04:37:00+03:00

2024-12-26T04:46:00+03:00

в мире

japan airlines

https://cdnn21.img.ria.ru/images/17365/79/173657917_0:94:500:375_1920x0_80_0_0_1312ac605eebb5f01ed6562dc4314a71.jpg

ТОКИО, 26 дек - РИА Новости. Японская авиакомпания Japan Airlines (JAL) подверглась кибератаке, возникли неполадки в системе, возможно влияние на расписание рейсов, сообщило агентство Киодо. Атака произошла утром в четверг в 7.25 (1.25 мск), нападению подверглась сеть, связывающая внутрикорпоративные ресурсы с внешними. В системе, отвечающей за багаж пассажиров, возникли сбои. В результате возникших неполадок в системе возможно негативное влияние на внутренние и внешние рейсы.К этому часу сообщается о задержках на девяти внутренних рейсах, но, предположительно, их число будет расти.

https://ria.ru/20240901/kiberataka-1969837132.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, japan airlines