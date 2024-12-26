https://ria.ru/20241226/katastrofa-1991360659.html

"Невероятно мрачно": на Западе заявили о катастрофе с ВСУ в Курской области

"Невероятно мрачно": на Западе заявили о катастрофе с ВСУ в Курской области - РИА Новости, 26.12.2024

"Невероятно мрачно": на Западе заявили о катастрофе с ВСУ в Курской области

Украинская армия терпит катастрофическое поражение в Курской области, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего видеоблога. РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T07:15:00+03:00

2024-12-26T07:15:00+03:00

2024-12-26T07:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

курская область

суджа

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1983963193_0:78:3072:1806_1920x0_80_0_0_ec79faa4b8af765ccc93172225b48d88.jpg

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Украинская армия терпит катастрофическое поражение в Курской области, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего видеоблога."Мне все больше кажется, что у украинцев разыгрывается катастрофа на курском выступе в районе Суджи. <...> Ситуация <...> выглядит невероятно мрачной", — отметил он.Меркурис подчеркнул, что солдаты ВСУ в регионе становятся все более деморализованными по мере того, как готовятся к возможным боям за Суджу. Лучшие подразделения украинской армии могут оказаться в окружении в районе города, предупредил аналитик."Стоит ли так упорно бороться за эти позиции? <...> На этот вопрос лучше всего ответят украинский генштаб, (Владимир. — Прим. ред.) Зеленский, (главком ВСУ Александр. — Прим. ред.) Сырский. Я не вижу в этом совершенно никакого смысла", — заключил он.Ранее в среду Министерство обороны России сообщило о поражении 14 бригад ВСУ в районах 12 населенных пунктов Курской области за последние сутки. Кроме того, войска группировки "Север" отразили семь контратак противника. По данным ведомства, потери украинской армии в регионе за сутки составили более 230 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины и три автомобиля. Общие потери ВСУ в регионе составляют уже более 43 740 военнослужащих, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20241226/zelenskiyvova-1991349846.html

https://ria.ru/20241226/oborona-1991348919.html

курская область

суджа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, курская область, суджа, вооруженные силы украины