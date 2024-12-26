"Невероятно мрачно": на Западе заявили о катастрофе с ВСУ в Курской области
Меркурис заявил о мрачной ситуации для ВСУ в Курской области
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий батальонной тактической группы "Каштана" спецназа "Ахмат" возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства в Курской области
Военнослужащий батальонной тактической группы "Каштана" спецназа "Ахмат" возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Украинская армия терпит катастрофическое поражение в Курской области, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего видеоблога.
"Мне все больше кажется, что у украинцев разыгрывается катастрофа на курском выступе в районе Суджи. <...> Ситуация <...> выглядит невероятно мрачной", — отметил он.
Меркурис подчеркнул, что солдаты ВСУ в регионе становятся все более деморализованными по мере того, как готовятся к возможным боям за Суджу. Лучшие подразделения украинской армии могут оказаться в окружении в районе города, предупредил аналитик.
"Стоит ли так упорно бороться за эти позиции? <...> На этот вопрос лучше всего ответят украинский генштаб, (Владимир. — Прим. ред.) Зеленский, (главком ВСУ Александр. — Прим. ред.) Сырский. Я не вижу в этом совершенно никакого смысла", — заключил он.
Ранее в среду Министерство обороны России сообщило о поражении 14 бригад ВСУ в районах 12 населенных пунктов Курской области за последние сутки. Кроме того, войска группировки "Север" отразили семь контратак противника. По данным ведомства, потери украинской армии в регионе за сутки составили более 230 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины и три автомобиля. Общие потери ВСУ в регионе составляют уже более 43 740 военнослужащих, добавили в ведомстве.