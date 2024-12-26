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В АСИ рассказали о дефиците кадров в России - РИА Новости, 26.12.2024
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10:56 26.12.2024
https://ria.ru/20241226/kadry-1991395713.html
В АСИ рассказали о дефиците кадров в России
В АСИ рассказали о дефиците кадров в России - РИА Новости, 26.12.2024
В АСИ рассказали о дефиците кадров в России
Нехватка кадров в России составляет около 1,5 миллионов человек, и спрос на сотрудников будет расти, при этом уровень безработицы находится на историческом... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T10:56:00+03:00
2024-12-26T10:56:00+03:00
россия
светлана чупшева
агентство стратегических инициатив (аси)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
общество
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Нехватка кадров в России составляет около 1,5 миллионов человек, и спрос на сотрудников будет расти, при этом уровень безработицы находится на историческом минимуме, сообщила генеральный директор Агентство стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева. "Уровень безработицы находится на историческом минимуме — по данным Росстата, в ноябре она составила 2,3%. Если говорить о дефиците, то нехватка кадров в России — это около 1,5 миллиона человек. При этом, по прогнозам Минэка, до 2030-го спрос на сотрудников будет расти, среднегодовая потребность в кадрах составит порядка 73 миллиона человек, дефицит кадров достигнет 2 миллионов (человек), - сказала Чупшева в интервью "Известиям". Она предложила несколько шагов, которые, по ее мнению, помогут решить вопрос кадрового дефицита. "В первую очередь — расширять возможности подготовки и переподготовки специалистов под потребности экономики. Второе — повышать производительность труда. У правительства был отдельный нацпроект "Производительность труда", с 2025-го он станет частью нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". В нем останется важная задача — повышение производительности труда во всех сферах экономической деятельности", - уточнила гендиректор АСИ. По ее словам, решить вопрос с дефицитом кадров и производительностью поможет также роботизация - Минпромторгом России разработан национальный проект "Средства производства и автоматизации" "Третье направление — грамотная миграционная политика. Нам важно определить, какие иностранные специалисты нужны — квалифицированные, высококвалифицированные — и в каких отраслях экономики. Работодатели, которые привлекают трудовых мигрантов, обязаны нести за них ответственность и обеспечить им миграционное и постмиграционное сопровождение", - отметила Чупшева. Она добавила, что необходимо решить вопросы с незаконной миграцией, адаптацией и социализацией приезжающих иностранных работников. По ее информации, именно в этом направлении сейчас двигается АСИ, у которого есть поручение в части высококвалифицированной и ценностной миграции.
https://ria.ru/20241220/husnullin-1990292800.html
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россия, светлана чупшева, агентство стратегических инициатив (аси), федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество
Россия, Светлана Чупшева, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Общество
В АСИ рассказали о дефиците кадров в России

Глава АСИ Чупшева: дефицит кадров в России составляет около 1,5 миллиона человек

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник Центра занятости населения держит в руках трудовую книжку посетителя
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© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Нехватка кадров в России составляет около 1,5 миллионов человек, и спрос на сотрудников будет расти, при этом уровень безработицы находится на историческом минимуме, сообщила генеральный директор Агентство стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.
"Уровень безработицы находится на историческом минимуме — по данным Росстата, в ноябре она составила 2,3%. Если говорить о дефиците, то нехватка кадров в России — это около 1,5 миллиона человек. При этом, по прогнозам Минэка, до 2030-го спрос на сотрудников будет расти, среднегодовая потребность в кадрах составит порядка 73 миллиона человек, дефицит кадров достигнет 2 миллионов (человек), - сказала Чупшева в интервью "Известиям".
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Она предложила несколько шагов, которые, по ее мнению, помогут решить вопрос кадрового дефицита.
"В первую очередь — расширять возможности подготовки и переподготовки специалистов под потребности экономики. Второе — повышать производительность труда. У правительства был отдельный нацпроект "Производительность труда", с 2025-го он станет частью нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". В нем останется важная задача — повышение производительности труда во всех сферах экономической деятельности", - уточнила гендиректор АСИ.
По ее словам, решить вопрос с дефицитом кадров и производительностью поможет также роботизация - Минпромторгом России разработан национальный проект "Средства производства и автоматизации"
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"Третье направление — грамотная миграционная политика. Нам важно определить, какие иностранные специалисты нужны — квалифицированные, высококвалифицированные — и в каких отраслях экономики. Работодатели, которые привлекают трудовых мигрантов, обязаны нести за них ответственность и обеспечить им миграционное и постмиграционное сопровождение", - отметила Чупшева.
Она добавила, что необходимо решить вопросы с незаконной миграцией, адаптацией и социализацией приезжающих иностранных работников. По ее информации, именно в этом направлении сейчас двигается АСИ, у которого есть поручение в части высококвалифицированной и ценностной миграции.
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РоссияСветлана ЧупшеваАгентство стратегических инициатив (АСИ)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Общество
 
 
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