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Ракова назвала отрасли, в которых остро ощущается нехватка кадров - РИА Новости, 26.12.2024
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10:35 26.12.2024
https://ria.ru/20241226/kadry-1991389699.html
Ракова назвала отрасли, в которых остро ощущается нехватка кадров
Ракова назвала отрасли, в которых остро ощущается нехватка кадров - РИА Новости, 26.12.2024
Ракова назвала отрасли, в которых остро ощущается нехватка кадров
Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила в интервью РИА Новости, что в городе сейчас высокая потребность в... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T10:35:00+03:00
2024-12-26T10:35:00+03:00
анастасия ракова
общество
москва
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила в интервью РИА Новости, что в городе сейчас высокая потребность в квалифицированных кадрах, их нехватка ощущается особенно остро в промышленном секторе, транспорте, логистике, IT-сфере, строительстве, торговле и финансах. "Москва сегодня - город с высокой потребностью в квалифицированных кадрах. Сейчас их нехватка ощущается особенно остро в промышленном секторе, транспорте и логистике, сфере ИТ и строительстве, торговле и финансах", - рассказала Ракова. Она добавила, что московские власти рассчитывают быстро решить эту проблему благодаря комплексному подходу и вкладыванию средств в развитие колледжей.
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анастасия ракова , общество, москва
Анастасия Ракова , Общество, Москва
Ракова назвала отрасли, в которых остро ощущается нехватка кадров

Ракова: нехватка кадров в Москве ощущается особенно остро в промышленном секторе

© РИА Новости / Максим БогодвидТрудовая книжка
Трудовая книжка - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
Трудовая книжка. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила в интервью РИА Новости, что в городе сейчас высокая потребность в квалифицированных кадрах, их нехватка ощущается особенно остро в промышленном секторе, транспорте, логистике, IT-сфере, строительстве, торговле и финансах.
«
"Москва сегодня - город с высокой потребностью в квалифицированных кадрах. Сейчас их нехватка ощущается особенно остро в промышленном секторе, транспорте и логистике, сфере ИТ и строительстве, торговле и финансах", - рассказала Ракова.
Она добавила, что московские власти рассчитывают быстро решить эту проблему благодаря комплексному подходу и вкладыванию средств в развитие колледжей.
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