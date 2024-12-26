https://ria.ru/20241226/kadry-1991389699.html

Ракова назвала отрасли, в которых остро ощущается нехватка кадров

Ракова назвала отрасли, в которых остро ощущается нехватка кадров - РИА Новости, 26.12.2024

Ракова назвала отрасли, в которых остро ощущается нехватка кадров

Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила в интервью РИА Новости, что в городе сейчас высокая потребность в... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T10:35:00+03:00

2024-12-26T10:35:00+03:00

2024-12-26T10:35:00+03:00

анастасия ракова

общество

москва

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила в интервью РИА Новости, что в городе сейчас высокая потребность в квалифицированных кадрах, их нехватка ощущается особенно остро в промышленном секторе, транспорте, логистике, IT-сфере, строительстве, торговле и финансах. "Москва сегодня - город с высокой потребностью в квалифицированных кадрах. Сейчас их нехватка ощущается особенно остро в промышленном секторе, транспорте и логистике, сфере ИТ и строительстве, торговле и финансах", - рассказала Ракова. Она добавила, что московские власти рассчитывают быстро решить эту проблему благодаря комплексному подходу и вкладыванию средств в развитие колледжей.

https://ria.ru/20241220/posobie-1728119822.html

москва

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анастасия ракова , общество, москва