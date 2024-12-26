https://ria.ru/20241226/kabel-1991490323.html
Между Эстонией и Финляндией вышли из строя три подводных кабеля
Между Эстонией и Финляндией вышли из строя три подводных кабеля - РИА Новости, 26.12.2024
Между Эстонией и Финляндией вышли из строя три подводных кабеля
Три подводных телекоммуникационных кабеля между Эстонией и Финляндией вышли из строя, сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на пресс-секретаря министерства... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T16:23:00+03:00
2024-12-26T16:23:00+03:00
2024-12-26T16:23:00+03:00
в мире
эстония
финляндия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/18/1905000180_0:144:2048:1296_1920x0_80_0_0_db4ee3347bb5dcdcaba560d94a3856cd.jpg
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Три подводных телекоммуникационных кабеля между Эстонией и Финляндией вышли из строя, сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на пресс-секретаря министерства экономики и коммуникаций Эстонии Лауру Лаастер. "Департамент защиты прав потребителей и технического надзора Эстонии получил информацию о повреждении трех подводных телекоммуникационных кабелей между Эстонией и Финляндией", - говорится в сообщении ERR. Отмечается, что два кабеля, принадлежащих телекоммуникационной компании Elisa, были разорваны, а один кабель компании CITIC Telecom - поврежден. Лаастер сообщила, что причина повреждения кабелей пока неизвестна, ведутся ремонтные работы. В среду финская электросетевая компания Fingrid сообщала об отключении линии электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией. Причина возникшей неисправности неизвестна. Полиция Финляндии сообщила, что изучает причастность иностранного грузового судна к отключению электрокабеля. По информации Fingrid, на момент отключения рядом с кабелем находилось два судна.
https://ria.ru/20241218/kabel-1989929767.html
https://ria.ru/20241122/udar-1985106751.html
эстония
финляндия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/18/1905000180_284:0:2012:1296_1920x0_80_0_0_1199ef1dfe35bb4c4d8446d7cabc9f4e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эстония, финляндия
В мире, Эстония, Финляндия
Между Эстонией и Финляндией вышли из строя три подводных кабеля
ERR: три подводных кабеля связи между Эстонией и Финляндией вышли из строя