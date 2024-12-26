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Между Эстонией и Финляндией вышли из строя три подводных кабеля - РИА Новости, 26.12.2024
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16:23 26.12.2024
https://ria.ru/20241226/kabel-1991490323.html
Между Эстонией и Финляндией вышли из строя три подводных кабеля
Между Эстонией и Финляндией вышли из строя три подводных кабеля - РИА Новости, 26.12.2024
Между Эстонией и Финляндией вышли из строя три подводных кабеля
Три подводных телекоммуникационных кабеля между Эстонией и Финляндией вышли из строя, сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на пресс-секретаря министерства... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T16:23:00+03:00
2024-12-26T16:23:00+03:00
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Три подводных телекоммуникационных кабеля между Эстонией и Финляндией вышли из строя, сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на пресс-секретаря министерства экономики и коммуникаций Эстонии Лауру Лаастер. "Департамент защиты прав потребителей и технического надзора Эстонии получил информацию о повреждении трех подводных телекоммуникационных кабелей между Эстонией и Финляндией", - говорится в сообщении ERR. Отмечается, что два кабеля, принадлежащих телекоммуникационной компании Elisa, были разорваны, а один кабель компании CITIC Telecom - поврежден. Лаастер сообщила, что причина повреждения кабелей пока неизвестна, ведутся ремонтные работы. В среду финская электросетевая компания Fingrid сообщала об отключении линии электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией. Причина возникшей неисправности неизвестна. Полиция Финляндии сообщила, что изучает причастность иностранного грузового судна к отключению электрокабеля. По информации Fingrid, на момент отключения рядом с кабелем находилось два судна.
https://ria.ru/20241218/kabel-1989929767.html
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в мире, эстония, финляндия
В мире, Эстония, Финляндия
Между Эстонией и Финляндией вышли из строя три подводных кабеля

ERR: три подводных кабеля связи между Эстонией и Финляндией вышли из строя

© Фото : Военно-морские силы Финляндии/XВодолаз во время погружения
Водолаз во время погружения - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© Фото : Военно-морские силы Финляндии/X
Водолаз во время погружения. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Три подводных телекоммуникационных кабеля между Эстонией и Финляндией вышли из строя, сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на пресс-секретаря министерства экономики и коммуникаций Эстонии Лауру Лаастер.
"Департамент защиты прав потребителей и технического надзора Эстонии получил информацию о повреждении трех подводных телекоммуникационных кабелей между Эстонией и Финляндией", - говорится в сообщении ERR.
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Отмечается, что два кабеля, принадлежащих телекоммуникационной компании Elisa, были разорваны, а один кабель компании CITIC Telecom - поврежден.
Лаастер сообщила, что причина повреждения кабелей пока неизвестна, ведутся ремонтные работы.
В среду финская электросетевая компания Fingrid сообщала об отключении линии электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией. Причина возникшей неисправности неизвестна. Полиция Финляндии сообщила, что изучает причастность иностранного грузового судна к отключению электрокабеля. По информации Fingrid, на момент отключения рядом с кабелем находилось два судна.
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