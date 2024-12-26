Рейтинг@Mail.ru
При ударе Израиля по зданию рядом с больницей в Газе погибли 50 человек - РИА Новости, 27.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:51 26.12.2024 (обновлено: 00:10 27.12.2024)
https://ria.ru/20241226/izrail-1991567847.html
При ударе Израиля по зданию рядом с больницей в Газе погибли 50 человек
При ударе Израиля по зданию рядом с больницей в Газе погибли 50 человек - РИА Новости, 27.12.2024
При ударе Израиля по зданию рядом с больницей в Газе погибли 50 человек
Около 50 человек погибли в результате израильской бомбардировки здания рядом с больницей Камаль Адван на севере сектора Газа, заявил директор больницы Хусам Абу РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-26T23:51:00+03:00
2024-12-27T00:10:00+03:00
в мире
израиль
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906441874_0:0:1993:1121_1920x0_80_0_0_c6bc283412688d26df5f9ae4ba1c4824.jpg
КАИР, 26 дек — РИА Новости. Около 50 человек погибли в результате израильской бомбардировки здания рядом с больницей Камаль Адван на севере сектора Газа, заявил директор больницы Хусам Абу Сафия, его слова приводит местный минздрав."Около 50 человек, включая пятерых медработников больницы Камаль Адван, погибли в результате бомбардировки самолетами оккупации (Израиля. — Прим. ред.) здания, соседнего к больнице", — сказал Абу Сафия.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого палестинское движение ХАМАС проникло в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским и захватив более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.В ответ ЦАХАЛ начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа, остановив поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 45,2 тысячи палестинцев, пострадали свыше 107,5 тысячи.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной Совбезом ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20241226/izrail-1991567368.html
https://ria.ru/20241226/konflikt-1915630213.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906441874_166:0:1661:1121_1920x0_80_0_0_09343ba36826ee37f40943bc4bebd554.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
При ударе Израиля по зданию рядом с больницей в Газе погибли 50 человек

При ударе Израиля по зданию рядом с больницей на севере Газы погибли 50 человек

© ЦАХАЛИзраильские военные в секторе Газа
Израильские военные в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© ЦАХАЛ
Израильские военные в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАИР, 26 дек — РИА Новости. Около 50 человек погибли в результате израильской бомбардировки здания рядом с больницей Камаль Адван на севере сектора Газа, заявил директор больницы Хусам Абу Сафия, его слова приводит местный минздрав.
"Около 50 человек, включая пятерых медработников больницы Камаль Адван, погибли в результате бомбардировки самолетами оккупации (Израиля. — Прим. ред.) здания, соседнего к больнице", — сказал Абу Сафия.
Израильский военный во время наземной операции в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
JP оценило шансы Израиля и ХАМАС прийти к соглашению по Газе
Вчера, 23:37
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого палестинское движение ХАМАС проникло в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским и захватив более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ ЦАХАЛ начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа, остановив поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 45,2 тысячи палестинцев, пострадали свыше 107,5 тысячи.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной Совбезом ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреИзраильОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала