https://ria.ru/20241226/izrail-1991567847.html

При ударе Израиля по зданию рядом с больницей в Газе погибли 50 человек

При ударе Израиля по зданию рядом с больницей в Газе погибли 50 человек - РИА Новости, 27.12.2024

При ударе Израиля по зданию рядом с больницей в Газе погибли 50 человек

Около 50 человек погибли в результате израильской бомбардировки здания рядом с больницей Камаль Адван на севере сектора Газа, заявил директор больницы Хусам Абу РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-26T23:51:00+03:00

2024-12-26T23:51:00+03:00

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КАИР, 26 дек — РИА Новости. Около 50 человек погибли в результате израильской бомбардировки здания рядом с больницей Камаль Адван на севере сектора Газа, заявил директор больницы Хусам Абу Сафия, его слова приводит местный минздрав."Около 50 человек, включая пятерых медработников больницы Камаль Адван, погибли в результате бомбардировки самолетами оккупации (Израиля. — Прим. ред.) здания, соседнего к больнице", — сказал Абу Сафия.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого палестинское движение ХАМАС проникло в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским и захватив более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.В ответ ЦАХАЛ начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа, остановив поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 45,2 тысячи палестинцев, пострадали свыше 107,5 тысячи.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной Совбезом ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20241226/izrail-1991567368.html

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в мире, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024