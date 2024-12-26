https://ria.ru/20241226/izrail-1991567368.html

JP оценило шансы Израиля и ХАМАС прийти к соглашению по Газе

JP оценило шансы Израиля и ХАМАС прийти к соглашению по Газе - РИА Новости, 26.12.2024

JP оценило шансы Израиля и ХАМАС прийти к соглашению по Газе

Израиль и палестинское движение ХАМАС вряд ли смогут прийти к соглашению о прекращении огня в секторе Газа до инаугурации избранного президента США Дональда... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T23:37:00+03:00

2024-12-26T23:37:00+03:00

2024-12-26T23:37:00+03:00

в мире

израиль

сша

катар

дональд трамп

биньямин нетаньяху

хамас

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Израиль и палестинское движение ХАМАС вряд ли смогут прийти к соглашению о прекращении огня в секторе Газа до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа 20 января 2025 года, пишет издание Jerusalem Post со ссылкой на израильских и американских чиновников. Как сообщил изданию источник, осведомленный о ходе переговоров, стороны продолжают обсуждать сделку, однако участники переговоров "ждут новостей" после того, как делегация Израиля покинула Катар для консультаций. По данным источника, стороны переговоров все еще должны "устранить некоторые пробелы" для заключения соглашения. "Шансы достичь сделки по освобождению заложников и прекращению огня в секторе Газа до вступления избранного президента Трампа в должность 20 января невелики", - говорится в материале газеты. Источник в офисе израильского премьера Биньямина Нетаньяху заявлял 17 декабря РИА Новости о высокой вероятности заключения сделки по сектору Газа "в ближайшие дни", а 23 декабря Нетаньяху заявлял, что в переговорах по сделке достигнут "определенный прогресс". Позднее движение ХАМАС обвинило Израиль в выдвижении новых условий по сделке, а канцелярия израильского премьера заявила, что ХАМАС "отказывается от уже достигнутых договоренностей" и продолжает нарушать ход переговоров. Как ранее сообщал РИА Новости член политического руководства ХАМАС в Ливане Бассам Халяф, переговоры по Газе приобрели большой темп, заинтересованные стороны торопятся завершить соглашения по прекращению огня в секторе Газа и освобождению пленных до вступления Трампа в должность. Ранее Трамп заявлял, что виновные в захвате заложников на Ближнем Востоке заплатят "адскую цену", если последние не будут освобождены до его официального вступления в должность 20 января 2025 года. Он подчеркнул, что виновные в этих преступлениях против человечности будут наказаны сильнее, чем кто-либо в американской истории.

https://ria.ru/20241226/gaza-1991379862.html

https://ria.ru/20240919/terror-1973491090.html

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в мире, израиль, сша, катар, дональд трамп, биньямин нетаньяху, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024