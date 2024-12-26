https://ria.ru/20241226/izrail-1991361245.html
ЦАХАЛ сообщила, что нанесла удар по членам "Исламского джихада" в Газе
ЦАХАЛ сообщила, что нанесла удар по членам "Исламского джихада" в Газе - РИА Новости, 26.12.2024
ЦАХАЛ сообщила, что нанесла удар по членам "Исламского джихада" в Газе
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале, что нанесла удар по автомобилю членов палестинского движения "Исламский джихад" близ лагеря беженцев... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T07:28:00+03:00
2024-12-26T07:28:00+03:00
2024-12-26T07:28:00+03:00
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале, что нанесла удар по автомобилю членов палестинского движения "Исламский джихад" близ лагеря беженцев Нусейрат в секторе Газа. Ранее телеканал Al Jazeera сообщил, что пять журналистов палестинской новостной сети Quds погибли в результате удара израильских войск по их рабочему фургону, когда они снимали репортаж в лагере беженцев Нусейрат в секторе Газа. "Ночью по указанию разведки Армии обороны Израиля ВВС Израиля нанесли точный удар по автомобилю с террористической ячейкой "Исламского джихада" в районе Нусейрата", - говорится в публикации Telegram-канала ЦАХАЛ. Военные отметили, что перед ударом предприняли "многочисленные шаги для снижения риска причинения вреда мирному населению". Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 45,2 тысячи палестинцев, пострадали свыше 107,5 тысячи. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, израиль, россия, москва, исламский джихад, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Россия, Москва, Исламский джихад, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
ЦАХАЛ сообщила, что нанесла удар по членам "Исламского джихада" в Газе
ЦАХАЛ нанесла удар по машине "Исламского джихада" близ лагеря беженцев в Газе