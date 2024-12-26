https://ria.ru/20241226/izmeny-1991507811.html

Житель Петербурга оценил моральный вред от измен жены в миллион рублей

Житель Петербурга оценил моральный вред от измен жены в миллион рублей - РИА Новости, 26.12.2024

Житель Петербурга оценил моральный вред от измен жены в миллион рублей

Житель Петербурга просит через суд взыскать с супруги 984 тысячи рублей за измены, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T17:22:00+03:00

2024-12-26T17:22:00+03:00

2024-12-26T17:22:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)

семья

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек — РИА Новости. Житель Петербурга просит через суд взыскать с супруги 984 тысячи рублей за измены, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в своем Telegram-канале. "Районный суд нашего города зарегистрировал иск Владимира к Маше. Он просит суд взыскать с Маши моральный вред за неоднократные супружеские измены. Истец указывает, что нехорошими действиями ответчика ему были причинены нравственные и душевные страдания, выразившиеся в глубокой депрессии и серьезном стрессе", - сообщила Лебедева. Она уточнила, что Владимир планировал взыскать моральный вред в размере 1 миллиона рублей, но в иске указал 984 тысячи рублей, потому что "Маша уже выплатила Вове 16 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда, о чем имеется расписка". "Расписка - это сильно, конечно. В ней и задолженность указана, которую сейчас наш обманутый герой требует через суд", - добавила Лебедева. По данному делу назначено предварительное судебное заседание.

https://ria.ru/20240728/nevernost-1962475623.html

санкт-петербург

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Ольга Фомченкова

происшествия, санкт-петербург, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), семья