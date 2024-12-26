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Житель Петербурга оценил моральный вред от измен жены в миллион рублей
Житель Петербурга оценил моральный вред от измен жены в миллион рублей - РИА Новости, 26.12.2024
Житель Петербурга оценил моральный вред от измен жены в миллион рублей
Житель Петербурга просит через суд взыскать с супруги 984 тысячи рублей за измены, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T17:22:00+03:00
2024-12-26T17:22:00+03:00
2024-12-26T17:22:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
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семья
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек — РИА Новости. Житель Петербурга просит через суд взыскать с супруги 984 тысячи рублей за измены, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в своем Telegram-канале. "Районный суд нашего города зарегистрировал иск Владимира к Маше. Он просит суд взыскать с Маши моральный вред за неоднократные супружеские измены. Истец указывает, что нехорошими действиями ответчика ему были причинены нравственные и душевные страдания, выразившиеся в глубокой депрессии и серьезном стрессе", - сообщила Лебедева. Она уточнила, что Владимир планировал взыскать моральный вред в размере 1 миллиона рублей, но в иске указал 984 тысячи рублей, потому что "Маша уже выплатила Вове 16 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда, о чем имеется расписка". "Расписка - это сильно, конечно. В ней и задолженность указана, которую сейчас наш обманутый герой требует через суд", - добавила Лебедева. По данному делу назначено предварительное судебное заседание.
https://ria.ru/20240728/nevernost-1962475623.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), семья
Происшествия, Санкт-Петербург, Владимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы), Семья
Житель Петербурга оценил моральный вред от измен жены в миллион рублей
Житель Петербурга попросил через суд взыскать с жены 984 тысячи рублей за измены