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Житель Петербурга оценил моральный вред от измен жены в миллион рублей - РИА Новости, 26.12.2024
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17:22 26.12.2024
https://ria.ru/20241226/izmeny-1991507811.html
Житель Петербурга оценил моральный вред от измен жены в миллион рублей
Житель Петербурга оценил моральный вред от измен жены в миллион рублей - РИА Новости, 26.12.2024
Житель Петербурга оценил моральный вред от измен жены в миллион рублей
Житель Петербурга просит через суд взыскать с супруги 984 тысячи рублей за измены, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T17:22:00+03:00
2024-12-26T17:22:00+03:00
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек — РИА Новости. Житель Петербурга просит через суд взыскать с супруги 984 тысячи рублей за измены, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в своем Telegram-канале. "Районный суд нашего города зарегистрировал иск Владимира к Маше. Он просит суд взыскать с Маши моральный вред за неоднократные супружеские измены. Истец указывает, что нехорошими действиями ответчика ему были причинены нравственные и душевные страдания, выразившиеся в глубокой депрессии и серьезном стрессе", - сообщила Лебедева. Она уточнила, что Владимир планировал взыскать моральный вред в размере 1 миллиона рублей, но в иске указал 984 тысячи рублей, потому что "Маша уже выплатила Вове 16 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда, о чем имеется расписка". "Расписка - это сильно, конечно. В ней и задолженность указана, которую сейчас наш обманутый герой требует через суд", - добавила Лебедева. По данному делу назначено предварительное судебное заседание.
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происшествия, санкт-петербург, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), семья
Происшествия, Санкт-Петербург, Владимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы), Семья
Житель Петербурга оценил моральный вред от измен жены в миллион рублей

Житель Петербурга попросил через суд взыскать с жены 984 тысячи рублей за измены

© РИА Новости / Александр Полегенько | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в здании суда
Статуя Фемиды в здании суда - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Статуя Фемиды в здании суда. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек — РИА Новости. Житель Петербурга просит через суд взыскать с супруги 984 тысячи рублей за измены, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в своем Telegram-канале.
«
"Районный суд нашего города зарегистрировал иск Владимира к Маше. Он просит суд взыскать с Маши моральный вред за неоднократные супружеские измены. Истец указывает, что нехорошими действиями ответчика ему были причинены нравственные и душевные страдания, выразившиеся в глубокой депрессии и серьезном стрессе", - сообщила Лебедева.
Она уточнила, что Владимир планировал взыскать моральный вред в размере 1 миллиона рублей, но в иске указал 984 тысячи рублей, потому что "Маша уже выплатила Вове 16 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда, о чем имеется расписка".
"Расписка - это сильно, конечно. В ней и задолженность указана, которую сейчас наш обманутый герой требует через суд", - добавила Лебедева.
По данному делу назначено предварительное судебное заседание.
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