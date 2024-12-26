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С 2025 года иностранцы без визы не смогут находиться в России более 90 дней - РИА Новости, 26.12.2024
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23:47 26.12.2024
https://ria.ru/20241226/inostrantsy-1991567571.html
С 2025 года иностранцы без визы не смогут находиться в России более 90 дней
С 2025 года иностранцы без визы не смогут находиться в России более 90 дней - РИА Новости, 26.12.2024
С 2025 года иностранцы без визы не смогут находиться в России более 90 дней
МИД РФ напомнил, что с 2025 года иностранцы, прибывшие в РФ без необходимости получать визу, смогут находиться в стране суммарно не более 90 дней. РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T23:47:00+03:00
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. МИД РФ напомнил, что с 2025 года иностранцы, прибывшие в РФ без необходимости получать визу, смогут находиться в стране суммарно не более 90 дней. Согласно сообщению ведомства, с 1 января 2025 года в силу вступят изменения в закон, согласно которым срок временного пребывания в РФ иностранцев, прибывших в страну без необходимости получать визу, не может превышать суммарно 90 суток в течение года (сейчас этот срок равен 90 дням в течение 180 суток), за исключением предусмотренных законодательством случаев в соответствии с ФЗ от 25 июля 2002 года №115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в РФ" и международными договорами России. "Указанные изменения распространяются исключительно на иностранных граждан, прибывающих в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы… срок временного пребывания иностранца, прибывшего в Российскую Федерацию по визе, как и прежде, определяется сроком действия выданной ему визы", - отмечается в сообщении.
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россия, общество
Россия, Общество
С 2025 года иностранцы без визы не смогут находиться в России более 90 дней

МИД: с 2025 года иностранцы без визы не смогут находиться в России более 90 дней

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСотрудница нового объединенного визового центра в Москве
Сотрудница нового объединенного визового центра в Москве - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Сотрудница нового объединенного визового центра в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. МИД РФ напомнил, что с 2025 года иностранцы, прибывшие в РФ без необходимости получать визу, смогут находиться в стране суммарно не более 90 дней.
Согласно сообщению ведомства, с 1 января 2025 года в силу вступят изменения в закон, согласно которым срок временного пребывания в РФ иностранцев, прибывших в страну без необходимости получать визу, не может превышать суммарно 90 суток в течение года (сейчас этот срок равен 90 дням в течение 180 суток), за исключением предусмотренных законодательством случаев в соответствии с ФЗ от 25 июля 2002 года №115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в РФ" и международными договорами России.
"Указанные изменения распространяются исключительно на иностранных граждан, прибывающих в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы… срок временного пребывания иностранца, прибывшего в Российскую Федерацию по визе, как и прежде, определяется сроком действия выданной ему визы", - отмечается в сообщении.
Директор консульского департамента МИД России Алексей Климов - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
Алексей Климов: Россия не вводила ограничений на выдачу виз гражданам США
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