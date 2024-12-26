https://ria.ru/20241226/gretsiya-1991350229.html

В Греции электромобили встали на дороге из-за холода

В Греции электромобили встали на дороге из-за холода - РИА Новости, 26.12.2024

В Греции электромобили встали на дороге из-за холода

Многокилометровая пробка образовалась возле горнолыжного курорта Арахова в Греции из-за технических проблем у электромобилей в связи с низкой температурой,... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T02:37:00+03:00

2024-12-26T02:37:00+03:00

2024-12-26T09:52:00+03:00

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АФИНЫ, 26 дек — РИА Новости. Многокилометровая пробка образовалась возле горнолыжного курорта Арахова в Греции из-за технических проблем у электромобилей в связи с низкой температурой, сообщила местная полиция.В Греции 25 декабря отмечается Рождество, многие греки поехали на популярный горнолыжный курорт Арахова недалеко от Дельф в Беотии. Тем не менее во второй половине дня в районе курорта образовалась пятикилометровая пробка, поскольку многие автомобили встали на узкой дороге. Справиться с затором удалось лишь вечером."В связи с низкими температурами, преобладающими в этом районе, у многих электромобилей возникли технические проблемы, в результате чего они были обездвижены при возвращении с горнолыжного курорта в этом районе", — говорится в заявлении полиции Греции.По сообщениям СМИ, у многих автомобилей не было цепей противоскольжения, хотя в регионе выпал снег. При этом правоохранительные органы назвали электромобили причиной пробки.По данным полиции, в поселке Арахова сотрудники полиции проводят постоянные проверки участников дорожного движения, чтобы убедиться, что транспортные средства оборудованы цепями противоскольжения, а при необходимости организовать движение.Полиция напомнила, что с 24 декабря в этом регионе все водители были обязаны оснастить транспортные средства цепями противоскольжения или другими аналогичными средствами противоскольжения, если машины не имеют зимних шин. На большей части территории Греции снег не выпадает даже зимой, водители весь год ездят на летней резине. По закону при ухудшении погоды в соответствии с указаниями полиции водители обязаны иметь при себе эти средства, чтобы обеспечить нормальное движение. В противном случае им грозит штраф 80 евро.Правительство Греции в 2020 году начало широкую кампанию за переход на электромобили. Власти призывают граждан пересесть на транспорт на электрической тяге и обещают множество стимулов. С 2026 года в Афинах и Салониках в обязательном порядке все новые такси, а также треть новых автомобилей для аренды должны быть на электротяге. С 2030 года запрещена продажа новых легковых автомобилей и легких коммерческих автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.При этом у владельцев электромобилей в этой стране есть проблемы с проездом на острова: на паромы не пускают электромобили и гибридные автомобили с полностью заряженной батареей, а на большинстве средних и малых островов нет достаточного количества станций быстрой зарядки.

https://ria.ru/20241001/musk-1975796460.html

https://ria.ru/20240828/elektrokary-1968879599.html

https://ria.ru/20240726/batareya-1962166349.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

авто, греция, афины, салоники, в мире