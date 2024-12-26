Рейтинг@Mail.ru
В Греции электромобили встали на дороге из-за холода - РИА Новости, 26.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:37 26.12.2024 (обновлено: 09:52 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/gretsiya-1991350229.html
В Греции электромобили встали на дороге из-за холода
В Греции электромобили встали на дороге из-за холода - РИА Новости, 26.12.2024
В Греции электромобили встали на дороге из-за холода
Многокилометровая пробка образовалась возле горнолыжного курорта Арахова в Греции из-за технических проблем у электромобилей в связи с низкой температурой,... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T02:37:00+03:00
2024-12-26T09:52:00+03:00
авто
греция
афины
салоники
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1a/1991380316_0:110:1380:886_1920x0_80_0_0_c63efa206c077a997369aae66be5cc0b.jpg
АФИНЫ, 26 дек — РИА Новости. Многокилометровая пробка образовалась возле горнолыжного курорта Арахова в Греции из-за технических проблем у электромобилей в связи с низкой температурой, сообщила местная полиция.В Греции 25 декабря отмечается Рождество, многие греки поехали на популярный горнолыжный курорт Арахова недалеко от Дельф в Беотии. Тем не менее во второй половине дня в районе курорта образовалась пятикилометровая пробка, поскольку многие автомобили встали на узкой дороге. Справиться с затором удалось лишь вечером.&quot;В связи с низкими температурами, преобладающими в этом районе, у многих электромобилей возникли технические проблемы, в результате чего они были обездвижены при возвращении с горнолыжного курорта в этом районе&quot;, — говорится в заявлении полиции Греции.По сообщениям СМИ, у многих автомобилей не было цепей противоскольжения, хотя в регионе выпал снег. При этом правоохранительные органы назвали электромобили причиной пробки.По данным полиции, в поселке Арахова сотрудники полиции проводят постоянные проверки участников дорожного движения, чтобы убедиться, что транспортные средства оборудованы цепями противоскольжения, а при необходимости организовать движение.Полиция напомнила, что с 24 декабря в этом регионе все водители были обязаны оснастить транспортные средства цепями противоскольжения или другими аналогичными средствами противоскольжения, если машины не имеют зимних шин. На большей части территории Греции снег не выпадает даже зимой, водители весь год ездят на летней резине. По закону при ухудшении погоды в соответствии с указаниями полиции водители обязаны иметь при себе эти средства, чтобы обеспечить нормальное движение. В противном случае им грозит штраф 80 евро.Правительство Греции в 2020 году начало широкую кампанию за переход на электромобили. Власти призывают граждан пересесть на транспорт на электрической тяге и обещают множество стимулов. С 2026 года в Афинах и Салониках в обязательном порядке все новые такси, а также треть новых автомобилей для аренды должны быть на электротяге. С 2030 года запрещена продажа новых легковых автомобилей и легких коммерческих автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.При этом у владельцев электромобилей в этой стране есть проблемы с проездом на острова: на паромы не пускают электромобили и гибридные автомобили с полностью заряженной батареей, а на большинстве средних и малых островов нет достаточного количества станций быстрой зарядки.
https://ria.ru/20241001/musk-1975796460.html
https://ria.ru/20240828/elektrokary-1968879599.html
https://ria.ru/20240726/batareya-1962166349.html
греция
афины
салоники
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1a/1991380316_0:0:1380:1035_1920x0_80_0_0_6a57770f1995504cc2b8da7c3be36953.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, греция, афины, салоники, в мире
Авто, Греция, Афины, Салоники, В мире
В Греции электромобили встали на дороге из-за холода

В Греции образовалась огромная пробка из-за заглохших на холоде электромобилей

© Фото : соцсетиМногокилометровая пробка возле горнолыжного курорта Арахова в Греции
Многокилометровая пробка возле горнолыжного курорта Арахова в Греции - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© Фото : соцсети
Многокилометровая пробка возле горнолыжного курорта Арахова в Греции
Читать ria.ru в
Дзен
АФИНЫ, 26 дек — РИА Новости. Многокилометровая пробка образовалась возле горнолыжного курорта Арахова в Греции из-за технических проблем у электромобилей в связи с низкой температурой, сообщила местная полиция.
В Греции 25 декабря отмечается Рождество, многие греки поехали на популярный горнолыжный курорт Арахова недалеко от Дельф в Беотии. Тем не менее во второй половине дня в районе курорта образовалась пятикилометровая пробка, поскольку многие автомобили встали на узкой дороге. Справиться с затором удалось лишь вечером.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Маск рассказал о будущем электромобилей
1 октября, 18:32
«

"В связи с низкими температурами, преобладающими в этом районе, у многих электромобилей возникли технические проблемы, в результате чего они были обездвижены при возвращении с горнолыжного курорта в этом районе", — говорится в заявлении полиции Греции.

По сообщениям СМИ, у многих автомобилей не было цепей противоскольжения, хотя в регионе выпал снег. При этом правоохранительные органы назвали электромобили причиной пробки.
По данным полиции, в поселке Арахова сотрудники полиции проводят постоянные проверки участников дорожного движения, чтобы убедиться, что транспортные средства оборудованы цепями противоскольжения, а при необходимости организовать движение.
Электрические зарядные станции для электромобилей - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
Опрос показал рост интереса россиян к электромобилям
28 августа, 06:13
Полиция напомнила, что с 24 декабря в этом регионе все водители были обязаны оснастить транспортные средства цепями противоскольжения или другими аналогичными средствами противоскольжения, если машины не имеют зимних шин. На большей части территории Греции снег не выпадает даже зимой, водители весь год ездят на летней резине. По закону при ухудшении погоды в соответствии с указаниями полиции водители обязаны иметь при себе эти средства, чтобы обеспечить нормальное движение. В противном случае им грозит штраф 80 евро.
Правительство Греции в 2020 году начало широкую кампанию за переход на электромобили. Власти призывают граждан пересесть на транспорт на электрической тяге и обещают множество стимулов. С 2026 года в Афинах и Салониках в обязательном порядке все новые такси, а также треть новых автомобилей для аренды должны быть на электротяге. С 2030 года запрещена продажа новых легковых автомобилей и легких коммерческих автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.
При этом у владельцев электромобилей в этой стране есть проблемы с проездом на острова: на паромы не пускают электромобили и гибридные автомобили с полностью заряженной батареей, а на большинстве средних и малых островов нет достаточного количества станций быстрой зарядки.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
Липецкие конструкторы создали новую батарею для электромобилей
26 июля, 14:26
 
АвтоГрецияАфиныСалоникиВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала