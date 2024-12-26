https://ria.ru/20241226/gosduma-1991347842.html

ЛДПР предложило защитить бойцов СВО от увольнения

ЛДПР предложило защитить бойцов СВО от увольнения - РИА Новости, 26.12.2024

ЛДПР предложило защитить бойцов СВО от увольнения

Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесет на рассмотрение парламента законопроект, которым предлагается защитить от... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T01:17:00+03:00

2024-12-26T01:17:00+03:00

2024-12-26T01:17:00+03:00

общество

леонид слуцкий (политик)

станислав наумов

лдпр

госдума рф

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесет на рассмотрение парламента законопроект, которым предлагается защитить от увольнения и сокращения на работе граждан, проходивших военную службу по мобилизации или контракту, а также предоставить им возможность полноценно восстановиться после службы, документ находится в распоряжении РИА Новости. "Проектом федерального закона предлагается предусмотреть для граждан, проходивших военную службу по мобилизации, дополнительную социальную гарантию в виде предпочтения в оставлении на работе при сокращении численности или штата работников", - сказано в пояснительной записке. Авторы проекта отмечают, что граждане, проходившие военную службу, по объективным причинам были лишены возможности повышать свою квалификацию, в связи с чем нуждаются в поддержке со стороны государства в вопросах реализации своих способностей к труду. "Законопроектом предлагается исключить время прохождения медико-психологической реабилитации или санаторно-курортного лечения из срока (три месяца), предоставляемого сотруднику для возвращения на работу после прохождения военной службы", - сказано в сопроводительных документах. Согласно действующему законодательству, работодатель имеет право расторгнуть с сотрудником трудовой договор, если он не приступил к выполнению своих обязанностей в течение трех месяцев после окончания прохождения военной службы по мобилизации или контракту. Авторы инициативы отмечают, что данная норма становится причиной того, что бойцы либо отказываются от необходимого санаторно-курортного лечения, либо теряют свое рабочее место. Как пояснил РИА Новости замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Станислав Наумов, герои СВО не должны выбирать между своим здоровьем и возможностью сохранить работу, по возвращении домой им необходимо время для того, чтобы прийти в себя после тягот фронтовой службы. "Санаторно-курортное лечение и психологическая реабилитация - обязательные условия восстановления для тех, кто бесстрашно защищал свою Родину. Длительность такого лечения индивидуальна, к тому же получить необходимую помощь из-за загруженности медицинских учреждений не всегда удается сразу. А значит, и вернуться на работу в установленный срок после окончания службы многие из бойцов не могут по независящим от них причинам. Мы будем добиваться принятия законопроекта, который не позволит работодателю разорвать контракт с бывшим военнослужащим, если причиной его неявки на работу в положенные три месяца стала реабилитация. Также мы защитим наших воинов от потери работы, внеся их в особую категорию. При сокращении штата уволить их будет нельзя", - добавил парламентарий.

https://ria.ru/20240924/gosduma-1974416989.html

https://ria.ru/20241206/svo-1987816796.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, леонид слуцкий (политик), станислав наумов, лдпр, госдума рф