https://ria.ru/20241226/gosduma-1991347842.html
ЛДПР предложило защитить бойцов СВО от увольнения
ЛДПР предложило защитить бойцов СВО от увольнения - РИА Новости, 26.12.2024
ЛДПР предложило защитить бойцов СВО от увольнения
Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесет на рассмотрение парламента законопроект, которым предлагается защитить от... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T01:17:00+03:00
2024-12-26T01:17:00+03:00
2024-12-26T01:17:00+03:00
общество
леонид слуцкий (политик)
станислав наумов
лдпр
госдума рф
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесет на рассмотрение парламента законопроект, которым предлагается защитить от увольнения и сокращения на работе граждан, проходивших военную службу по мобилизации или контракту, а также предоставить им возможность полноценно восстановиться после службы, документ находится в распоряжении РИА Новости. "Проектом федерального закона предлагается предусмотреть для граждан, проходивших военную службу по мобилизации, дополнительную социальную гарантию в виде предпочтения в оставлении на работе при сокращении численности или штата работников", - сказано в пояснительной записке. Авторы проекта отмечают, что граждане, проходившие военную службу, по объективным причинам были лишены возможности повышать свою квалификацию, в связи с чем нуждаются в поддержке со стороны государства в вопросах реализации своих способностей к труду. "Законопроектом предлагается исключить время прохождения медико-психологической реабилитации или санаторно-курортного лечения из срока (три месяца), предоставляемого сотруднику для возвращения на работу после прохождения военной службы", - сказано в сопроводительных документах. Согласно действующему законодательству, работодатель имеет право расторгнуть с сотрудником трудовой договор, если он не приступил к выполнению своих обязанностей в течение трех месяцев после окончания прохождения военной службы по мобилизации или контракту. Авторы инициативы отмечают, что данная норма становится причиной того, что бойцы либо отказываются от необходимого санаторно-курортного лечения, либо теряют свое рабочее место. Как пояснил РИА Новости замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Станислав Наумов, герои СВО не должны выбирать между своим здоровьем и возможностью сохранить работу, по возвращении домой им необходимо время для того, чтобы прийти в себя после тягот фронтовой службы. "Санаторно-курортное лечение и психологическая реабилитация - обязательные условия восстановления для тех, кто бесстрашно защищал свою Родину. Длительность такого лечения индивидуальна, к тому же получить необходимую помощь из-за загруженности медицинских учреждений не всегда удается сразу. А значит, и вернуться на работу в установленный срок после окончания службы многие из бойцов не могут по независящим от них причинам. Мы будем добиваться принятия законопроекта, который не позволит работодателю разорвать контракт с бывшим военнослужащим, если причиной его неявки на работу в положенные три месяца стала реабилитация. Также мы защитим наших воинов от потери работы, внеся их в особую категорию. При сокращении штата уволить их будет нельзя", - добавил парламентарий.
https://ria.ru/20240924/gosduma-1974416989.html
https://ria.ru/20241206/svo-1987816796.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, леонид слуцкий (политик), станислав наумов, лдпр, госдума рф
Общество, Леонид Слуцкий (политик), Станислав Наумов, ЛДПР, Госдума РФ
ЛДПР предложило защитить бойцов СВО от увольнения
ЛДПР предложило защитить бойцов СВО от увольнения и сокращения
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесет на рассмотрение парламента законопроект, которым предлагается защитить от увольнения и сокращения на работе граждан, проходивших военную службу по мобилизации или контракту, а также предоставить им возможность полноценно восстановиться после службы, документ находится в распоряжении РИА Новости.
"Проектом федерального закона предлагается предусмотреть для граждан, проходивших военную службу по мобилизации, дополнительную социальную гарантию в виде предпочтения в оставлении на работе при сокращении численности или штата работников", - сказано в пояснительной записке.
Авторы проекта отмечают, что граждане, проходившие военную службу, по объективным причинам были лишены возможности повышать свою квалификацию, в связи с чем нуждаются в поддержке со стороны государства в вопросах реализации своих способностей к труду.
"Законопроектом предлагается исключить время прохождения медико-психологической реабилитации или санаторно-курортного лечения из срока (три месяца), предоставляемого сотруднику для возвращения на работу после прохождения военной службы", - сказано в сопроводительных документах.
Согласно действующему законодательству, работодатель имеет право расторгнуть с сотрудником трудовой договор, если он не приступил к выполнению своих обязанностей в течение трех месяцев после окончания прохождения военной службы по мобилизации или контракту. Авторы инициативы отмечают, что данная норма становится причиной того, что бойцы либо отказываются от необходимого санаторно-курортного лечения, либо теряют свое рабочее место.
Как пояснил РИА Новости замглавы фракции ЛДПР
в Госдуме Станислав Наумов
, герои СВО не должны выбирать между своим здоровьем и возможностью сохранить работу, по возвращении домой им необходимо время для того, чтобы прийти в себя после тягот фронтовой службы.
"Санаторно-курортное лечение и психологическая реабилитация - обязательные условия восстановления для тех, кто бесстрашно защищал свою Родину. Длительность такого лечения индивидуальна, к тому же получить необходимую помощь из-за загруженности медицинских учреждений не всегда удается сразу. А значит, и вернуться на работу в установленный срок после окончания службы многие из бойцов не могут по независящим от них причинам. Мы будем добиваться принятия законопроекта, который не позволит работодателю разорвать контракт с бывшим военнослужащим, если причиной его неявки на работу в положенные три месяца стала реабилитация. Также мы защитим наших воинов от потери работы, внеся их в особую категорию. При сокращении штата уволить их будет нельзя", - добавил парламентарий.