https://ria.ru/20241226/genkonsulstvo-1991364460.html

Россия возобновила работу по открытию генконсульства в Ухане

Россия возобновила работу по открытию генконсульства в Ухане - РИА Новости, 26.12.2024

Россия возобновила работу по открытию генконсульства в Ухане

Москва возобновила работу по открытию генерального консульства России в китайском Ухане, а также готовится к полноценному функционированию диппредставительств в РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T08:29:00+03:00

2024-12-26T08:29:00+03:00

2024-12-26T08:30:00+03:00

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Москва возобновила работу по открытию генерального консульства России в китайском Ухане, а также готовится к полноценному функционированию диппредставительств в ряде других стран, заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов. "Возобновлена работа по открытию Генерального консульства Российской Федерации в городе Ухане Китайской Народной Республики", - сказал Климов. Он добавил, что на данный момент также ведется активная подготовка к полноценному функционированию российских консульств в столице Мальдив Мале и в Денпасаре на острове Бали. По словам Климова, активно готовится и открытие консульства в Самарканде, но учитывая большое количество организационных вопросов, говорить о конкретных сроках начала его работы пока рано. "На африканском континенте планируется открытие российских диппредставительств в Нигере, Сьерра-Леоне и Южном Судане, в составе которых будут функционировать и консульские отделы", - напомнил Климов. Россия и Китай еще в сентябре 2015 года в присутствии лидеров двух стран подписали межправсоглашение об учреждении генконсульства РФ в Ухане и КНР в Казани. Генконсульство Китая в Казани открылось в 2018 году. В 2022 году посол России в Китае Игорь Моргулов сообщал, что российское консульство в Ухане точно откроется, но сроки на тот момент не были определены.

https://ria.ru/20230624/koronavirus-1880116265.html

https://ria.ru/20230301/koronavirus-1855030186.html

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россия, ухань, китай, в мире