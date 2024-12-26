https://ria.ru/20241226/gaz-1991270423.html
"Это не блеф". Ключевой газовый донор Европы сделал предостережение
"Это не блеф". Ключевой газовый донор Европы сделал предостережение - РИА Новости, 26.12.2024
"Это не блеф". Ключевой газовый донор Европы сделал предостережение
ЕС закупает рекордные объемы российского сжиженного газа, страхуясь от возможного дефицита и скачков цен. Рынок ждет окончания украинского транзита, однако на... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T08:00:00+03:00
2024-12-26T08:00:00+03:00
2024-12-26T08:02:00+03:00
экономика
европа
катар
россия
евросоюз
российское газовое общество
kpler
спг
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости, Наталья Дембинская. ЕС закупает рекордные объемы российского сжиженного газа, страхуясь от возможного дефицита и скачков цен. Рынок ждет окончания украинского транзита, однако на горизонте новая угроза: Катар, один из крупнейших СПГ-поставщиков, пригрозил прекратить экспорт из-за санкций, задуманных Брюсселем. Насколько серьезно настроены в Дохе и чем рискует Европа — в материале РИА Новости."Это невозможно"Катар пойдет на такой шаг, если ЕС введет штрафы в отношении госкомпании QatarEnergy по Директиве о комплексной проверке корпоративной устойчивости, заявил Financial Times (FT) министр энергетики эмирата Саад аль-Кааби.Речь о новом европейском законодательстве, предусматривающем наказание за несоблюдение, в частности, требований по сокращению выбросов углерода.Директива обязует выявлять и устранять ущерб правам человека и окружающей среде, возникающий в результате деятельности работающих в ЕС крупных компаний, их дочерних структур и партнеров. Документ утвержден в рамках комплексной программы достижения нулевого уровня выбросов в атмосферу к 2050-му.Эти правовые нормы должны включить в законодательство ЕС к июлю 2026-го и применять с 2027-го. За нарушение — санкции. Как уточняет Financial Times, штраф — до пяти процентов годового оборота компаний."Я не допущу, чтобы нас наказывали. Я прекращу поставки газа в Европу, и это не блеф. Пять процентов от выручки QatarEnergy — это деньги государства Катар, народные деньги. Мы не можем позволить себе их потерять", — подчеркнул аль-Кааби.И пояснил: требования ЕС невыполнимы: в глобальной цепочке поставок QatarEnergy участвует почти 100 тысяч компаний и "нет ни финансовых, ни человеческих ресурсов, чтобы провести аудит каждой". Что же касается нулевых выбросов, достичь этого, по его мнению, с учетом объема производства невозможно. Директива затронет весь катарский экспорт в Европу, включая удобрения и нефтехимическую продукцию."Не выглядит реальным"В прошлом году ЕС приобрел у Катара 15,5 миллиарда кубометров СПГ, это 5,3% общего импорта. Доха в списке поставщиков — на шестом месте. В первой тройке — Норвегия, США и Россия.В первом полугодии 2024-го, по данным Института энергетической экономики и финансового анализа (IEEFA), на Катар пришлось 10% газового импорта ЕС (четвертое место). Лидируют США (48%), Россия (16), Алжир (11).По мнению наблюдателей, пока прекращение сотрудничества Катара с ЕС маловероятно, так как экономически нецелесообразно. Доха расширяет долю на рынке ЕС, у QatarEnergy есть долгосрочные соглашения с Германией, Францией, Италией и Нидерландами.Европе же, находящейся и без того в стесненных обстоятельствах (вот-вот прекратится транзит через Украину), ссориться с Катаром и подавно не с руки."Потенциальная потеря российского трубопроводного газа вследствие непродления транзитного соглашения — это для ЕС, ориентировочно, дефицит в 15 миллиардов кубометров за год. Отказ от торговли с Дохой — еще столько же. Это уже грозит энергетическим коллапсом. Добрать газ "из трубы" нет технической возможности: норвежцы и алжирцы эксплуатируют газопроводные мощности по максимуму. Остается американский СПГ, а по нему сохраняется высокая степень неопределенности", — поясняет Павел Марышев, член экспертного совета при Российском газовом обществе.Неясные перспективыЭксперты не исключают, что опасения разрыва с Катаром приведут к скачку европейских цен на СПГ на 30-35%.Правда, ненадолго — в подземных хранилищах запасов топлива хватает. Тем не менее Старому Свету придется увеличивать закупки у США, Австралии, России и Малайзии, указывает Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт.Возлагать особые надежды на ключевого СПГ-поставщика рискованно. С одной стороны, Вашингтон уже занимается шантажом. Трамп предупредил, что ЕС должен взять на себя обязательство приобретать большие объемы американских нефти и газа, в противном случае произойдет повышение торговых пошлин.С другой — никаких гарантий нет. Как только газ в Азии дорожает, американский СПГ сразу же перенаправляется туда.Политика новой администрации Белого дома в отношении экспорта СПГ до конца не ясна: Трамп всегда может передумать, уточняет Марышев."Почему все наоборот?"В результате получить как можно больше газа стремятся от главного "врага": закупки СПГ из России на максимуме.В 2023-м ЕС приобрел 12,7 миллиарда кубометров — это почти половина СПГ-экспорта Москвы. По данным Kpler, за 11 месяцев 2024-го — 16,5 миллиона тонн (за тот же период прошлого года — 15,18).Предыдущий рекорд был в 2022-м (15,21 миллиона тонн). Тогда же Евросоюз поставил перед собой задачу: к 2027-му полностью прекратить закупки всего ископаемого топлива из России. Но объемы пока только растут."Удивительная картина, — цитирует FT экспертов Института экономики энергетики и финансового анализа. — Вместо того чтобы постепенно сокращать импорт российского СПГ, мы его наращиваем. Вот уж явный признак того, что "паникующая" Европа никак не отвыкнет от дешевых энергоносителей", — отмечают в IEEFA.СПГ с терминала Ямал "значительно дешевле, чем из США", подчеркивают в Rystad Energy.Экспертов все это не удивляет. Диверсификация поставок в Европу находится на критическом с точки зрения риск-менеджмента уровне. Это отражается в несоответствии декларируемых целей реальным шагам, подчеркивает Марышев. Так же и с импортом СПГ: в ЕС до сих пор нет четкого понимания, как выстраивать устойчивую энергетику без России.
https://ria.ru/20241222/katar-1990697817.html
https://ria.ru/20241222/tranzit--1990511870.html
https://ria.ru/20241213/spg-1988797935.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, европа, катар, россия, евросоюз, российское газовое общество, kpler, спг, ямал спг, сжиженный природный газ, транзит газа через украину
Экономика, Европа, Катар, Россия, Евросоюз, Российское газовое общество, Kpler, СПГ, Ямал СПГ, сжиженный природный газ, транзит газа через Украину
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости, Наталья Дембинская. ЕС закупает рекордные объемы российского сжиженного газа, страхуясь от возможного дефицита и скачков цен. Рынок ждет окончания украинского транзита, однако на горизонте новая угроза: Катар, один из крупнейших СПГ-поставщиков, пригрозил прекратить экспорт из-за санкций, задуманных Брюсселем. Насколько серьезно настроены в Дохе и чем рискует Европа — в материале РИА Новости.
Катар пойдет на такой шаг, если ЕС введет штрафы в отношении госкомпании QatarEnergy по Директиве о комплексной проверке корпоративной устойчивости, заявил Financial Times (FT) министр энергетики эмирата Саад аль-Кааби.
Речь о новом европейском законодательстве, предусматривающем наказание за несоблюдение, в частности, требований по сокращению выбросов углерода.
Директива обязует
выявлять и устранять ущерб правам человека и окружающей среде, возникающий в результате деятельности работающих в ЕС крупных компаний, их дочерних структур и партнеров. Документ утвержден в рамках комплексной программы достижения нулевого уровня выбросов в атмосферу к 2050-му.
Эти правовые нормы должны включить в законодательство ЕС к июлю 2026-го и применять с 2027-го. За нарушение — санкции. Как уточняет Financial Times
, штраф — до пяти процентов годового оборота компаний.
«
"Я не допущу, чтобы нас наказывали. Я прекращу поставки газа в Европу, и это не блеф. Пять процентов от выручки QatarEnergy — это деньги государства Катар, народные деньги. Мы не можем позволить себе их потерять", — подчеркнул аль-Кааби.
И пояснил: требования ЕС невыполнимы: в глобальной цепочке поставок QatarEnergy участвует почти 100 тысяч компаний и "нет ни финансовых, ни человеческих ресурсов, чтобы провести аудит каждой". Что же касается нулевых выбросов, достичь этого, по его мнению, с учетом объема производства невозможно. Директива затронет весь катарский экспорт в Европу, включая удобрения и нефтехимическую продукцию.
В прошлом году ЕС приобрел у Катара 15,5 миллиарда кубометров СПГ, это 5,3% общего импорта. Доха в списке поставщиков — на шестом месте. В первой тройке — Норвегия, США и Россия.
В первом полугодии 2024-го, по данным Института энергетической экономики и финансового анализа (IEEFA
), на Катар пришлось 10% газового импорта ЕС (четвертое место). Лидируют США (48%), Россия (16), Алжир (11).
По мнению наблюдателей, пока прекращение сотрудничества Катара с ЕС маловероятно, так как экономически нецелесообразно. Доха расширяет долю на рынке ЕС, у QatarEnergy есть долгосрочные соглашения с Германией, Францией, Италией и Нидерландами.
Европе же, находящейся и без того в стесненных обстоятельствах (вот-вот прекратится транзит через Украину), ссориться с Катаром и подавно не с руки.
«
"Потенциальная потеря российского трубопроводного газа вследствие непродления транзитного соглашения — это для ЕС, ориентировочно, дефицит в 15 миллиардов кубометров за год. Отказ от торговли с Дохой — еще столько же. Это уже грозит энергетическим коллапсом. Добрать газ "из трубы" нет технической возможности: норвежцы и алжирцы эксплуатируют газопроводные мощности по максимуму. Остается американский СПГ, а по нему сохраняется высокая степень неопределенности", — поясняет Павел Марышев, член экспертного совета при Российском газовом обществе.
Эксперты не исключают, что опасения разрыва с Катаром приведут к скачку европейских цен на СПГ на 30-35%.
Правда, ненадолго — в подземных хранилищах запасов топлива хватает. Тем не менее Старому Свету придется увеличивать закупки у США, Австралии, России и Малайзии, указывает Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт.
«
Возлагать особые надежды на ключевого СПГ-поставщика рискованно. С одной стороны, Вашингтон уже занимается шантажом. Трамп предупредил, что ЕС должен взять на себя обязательство приобретать большие объемы американских нефти и газа, в противном случае произойдет повышение торговых пошлин.
С другой — никаких гарантий нет. Как только газ в Азии дорожает, американский СПГ сразу же перенаправляется туда.
Политика новой администрации Белого дома в отношении экспорта СПГ до конца не ясна: Трамп всегда может передумать, уточняет Марышев.
В результате получить как можно больше газа стремятся от главного "врага": закупки СПГ из России на максимуме.
В 2023-м ЕС приобрел 12,7 миллиарда кубометров — это почти половина СПГ-экспорта Москвы. По данным Kpler, за 11 месяцев 2024-го — 16,5 миллиона тонн (за тот же период прошлого года — 15,18).
Предыдущий рекорд был в 2022-м (15,21 миллиона тонн). Тогда же Евросоюз поставил перед собой задачу: к 2027-му полностью прекратить закупки всего ископаемого топлива из России. Но объемы пока только растут.
«
"Удивительная картина, — цитирует FT экспертов Института экономики энергетики и финансового анализа. — Вместо того чтобы постепенно сокращать импорт российского СПГ, мы его наращиваем. Вот уж явный признак того, что "паникующая" Европа никак не отвыкнет от дешевых энергоносителей", — отмечают в IEEFA.
СПГ с терминала Ямал "значительно дешевле, чем из США", подчеркивают в Rystad Energy.
Экспертов все это не удивляет. Диверсификация поставок в Европу находится на критическом с точки зрения риск-менеджмента уровне. Это отражается в несоответствии декларируемых целей реальным шагам, подчеркивает Марышев. Так же и с импортом СПГ: в ЕС до сих пор нет четкого понимания, как выстраивать устойчивую энергетику без России.