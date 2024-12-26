https://ria.ru/20241226/gaz-1991270423.html

"Это не блеф". Ключевой газовый донор Европы сделал предостережение

"Это не блеф". Ключевой газовый донор Европы сделал предостережение - РИА Новости, 26.12.2024

"Это не блеф". Ключевой газовый донор Европы сделал предостережение

ЕС закупает рекордные объемы российского сжиженного газа, страхуясь от возможного дефицита и скачков цен. Рынок ждет окончания украинского транзита, однако на... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T08:00:00+03:00

2024-12-26T08:00:00+03:00

2024-12-26T08:02:00+03:00

экономика

европа

катар

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российское газовое общество

kpler

спг

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости, Наталья Дембинская. ЕС закупает рекордные объемы российского сжиженного газа, страхуясь от возможного дефицита и скачков цен. Рынок ждет окончания украинского транзита, однако на горизонте новая угроза: Катар, один из крупнейших СПГ-поставщиков, пригрозил прекратить экспорт из-за санкций, задуманных Брюсселем. Насколько серьезно настроены в Дохе и чем рискует Европа — в материале РИА Новости."Это невозможно"Катар пойдет на такой шаг, если ЕС введет штрафы в отношении госкомпании QatarEnergy по Директиве о комплексной проверке корпоративной устойчивости, заявил Financial Times (FT) министр энергетики эмирата Саад аль-Кааби.Речь о новом европейском законодательстве, предусматривающем наказание за несоблюдение, в частности, требований по сокращению выбросов углерода.Директива обязует выявлять и устранять ущерб правам человека и окружающей среде, возникающий в результате деятельности работающих в ЕС крупных компаний, их дочерних структур и партнеров. Документ утвержден в рамках комплексной программы достижения нулевого уровня выбросов в атмосферу к 2050-му.Эти правовые нормы должны включить в законодательство ЕС к июлю 2026-го и применять с 2027-го. За нарушение — санкции. Как уточняет Financial Times, штраф — до пяти процентов годового оборота компаний."Я не допущу, чтобы нас наказывали. Я прекращу поставки газа в Европу, и это не блеф. Пять процентов от выручки QatarEnergy — это деньги государства Катар, народные деньги. Мы не можем позволить себе их потерять", — подчеркнул аль-Кааби.И пояснил: требования ЕС невыполнимы: в глобальной цепочке поставок QatarEnergy участвует почти 100 тысяч компаний и "нет ни финансовых, ни человеческих ресурсов, чтобы провести аудит каждой". Что же касается нулевых выбросов, достичь этого, по его мнению, с учетом объема производства невозможно. Директива затронет весь катарский экспорт в Европу, включая удобрения и нефтехимическую продукцию."Не выглядит реальным"В прошлом году ЕС приобрел у Катара 15,5 миллиарда кубометров СПГ, это 5,3% общего импорта. Доха в списке поставщиков — на шестом месте. В первой тройке — Норвегия, США и Россия.В первом полугодии 2024-го, по данным Института энергетической экономики и финансового анализа (IEEFA), на Катар пришлось 10% газового импорта ЕС (четвертое место). Лидируют США (48%), Россия (16), Алжир (11).По мнению наблюдателей, пока прекращение сотрудничества Катара с ЕС маловероятно, так как экономически нецелесообразно. Доха расширяет долю на рынке ЕС, у QatarEnergy есть долгосрочные соглашения с Германией, Францией, Италией и Нидерландами.Европе же, находящейся и без того в стесненных обстоятельствах (вот-вот прекратится транзит через Украину), ссориться с Катаром и подавно не с руки."Потенциальная потеря российского трубопроводного газа вследствие непродления транзитного соглашения — это для ЕС, ориентировочно, дефицит в 15 миллиардов кубометров за год. Отказ от торговли с Дохой — еще столько же. Это уже грозит энергетическим коллапсом. Добрать газ "из трубы" нет технической возможности: норвежцы и алжирцы эксплуатируют газопроводные мощности по максимуму. Остается американский СПГ, а по нему сохраняется высокая степень неопределенности", — поясняет Павел Марышев, член экспертного совета при Российском газовом обществе.Неясные перспективыЭксперты не исключают, что опасения разрыва с Катаром приведут к скачку европейских цен на СПГ на 30-35%.Правда, ненадолго — в подземных хранилищах запасов топлива хватает. Тем не менее Старому Свету придется увеличивать закупки у США, Австралии, России и Малайзии, указывает Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт.Возлагать особые надежды на ключевого СПГ-поставщика рискованно. С одной стороны, Вашингтон уже занимается шантажом. Трамп предупредил, что ЕС должен взять на себя обязательство приобретать большие объемы американских нефти и газа, в противном случае произойдет повышение торговых пошлин.С другой — никаких гарантий нет. Как только газ в Азии дорожает, американский СПГ сразу же перенаправляется туда.Политика новой администрации Белого дома в отношении экспорта СПГ до конца не ясна: Трамп всегда может передумать, уточняет Марышев."Почему все наоборот?"В результате получить как можно больше газа стремятся от главного "врага": закупки СПГ из России на максимуме.В 2023-м ЕС приобрел 12,7 миллиарда кубометров — это почти половина СПГ-экспорта Москвы. По данным Kpler, за 11 месяцев 2024-го — 16,5 миллиона тонн (за тот же период прошлого года — 15,18).Предыдущий рекорд был в 2022-м (15,21 миллиона тонн). Тогда же Евросоюз поставил перед собой задачу: к 2027-му полностью прекратить закупки всего ископаемого топлива из России. Но объемы пока только растут."Удивительная картина, — цитирует FT экспертов Института экономики энергетики и финансового анализа. — Вместо того чтобы постепенно сокращать импорт российского СПГ, мы его наращиваем. Вот уж явный признак того, что "паникующая" Европа никак не отвыкнет от дешевых энергоносителей", — отмечают в IEEFA.СПГ с терминала Ямал "значительно дешевле, чем из США", подчеркивают в Rystad Energy.Экспертов все это не удивляет. Диверсификация поставок в Европу находится на критическом с точки зрения риск-менеджмента уровне. Это отражается в несоответствии декларируемых целей реальным шагам, подчеркивает Марышев. Так же и с импортом СПГ: в ЕС до сих пор нет четкого понимания, как выстраивать устойчивую энергетику без России.

https://ria.ru/20241222/katar-1990697817.html

https://ria.ru/20241222/tranzit--1990511870.html

https://ria.ru/20241213/spg-1988797935.html

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Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

экономика, европа, катар, россия, евросоюз, российское газовое общество, kpler, спг, ямал спг, сжиженный природный газ, транзит газа через украину