https://ria.ru/20241226/fsb-1991385801.html

ФСБ обнародовала аудио с наставлениями жены задержанному украинскому агенту

ФСБ обнародовала аудио с наставлениями жены задержанному украинскому агенту - РИА Новости, 26.12.2024

ФСБ обнародовала аудио с наставлениями жены задержанному украинскому агенту

ФСБ России обнародовала аудиозапись, на которой агенту спецслужб Украины, готовившему покушение на российского военнослужащего, проводит инструктаж его жена. РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T10:15:00+03:00

2024-12-26T10:15:00+03:00

2024-12-26T15:09:00+03:00

украина

россия

полтавская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. ФСБ России обнародовала аудиозапись, на которой агенту спецслужб Украины, готовившему покушение на российского военнослужащего, проводит инструктаж его жена. "Все нормально, есть нюансы. В пятницу он сначала со мной свяжется, потом я с тобой — так надо. Выйдешь, он тебе просто скажет куда. Ты там сделаешь, что положено, он тебе это оплатит, ценник скажешь какой на билеты и все прочее", — сказала на аудиозаписи жена задержанного. ФСБ заявила, что сорвала серию готовившихся спецслужбами Украины покушений на высокопоставленных военных Минобороны России, участвующих в спецоперации, и членов их семей, задержаны четверо россиян, им грозит пожизненный срок. В частности, одного из высокопоставленных руководителей МО России украинские спецслужбы планировали взорвать в служебном автомобиле с помощью бомбы под видом пауэрбанка. По данным ФСБ, этот теракт, помимо кураторов из спецслужб Украины, также помогала готовить жена прибывшего агента, проживающая в Миргороде Полтавской области Украины.

https://ria.ru/20241224/fsb-1990969876.html

https://ria.ru/20241225/fsb-1991134331.html

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Аудиозапись, на которой агенту спецслужб Украины проводит инструктаж жена Аудиозапись, на которой агенту спецслужб Украины проводит инструктаж жена 2024-12-26T10:15 true PT0M31S

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украина, россия, полтавская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность