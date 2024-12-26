https://ria.ru/20241226/fsb-1991378613.html

ФСБ: папку для подрыва военного везли к одному из зданий Минобороны

ФСБ: папку для подрыва военного везли к одному из зданий Минобороны - РИА Новости, 26.12.2024

ФСБ: папку для подрыва военного везли к одному из зданий Минобороны

Папку для подрыва российского военного везли к одному из зданий министерства обороны РФ, сообщил телеканал "Россия 24" со ссылкой на ФСБ. РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T09:43:00+03:00

2024-12-26T09:43:00+03:00

2024-12-26T10:20:00+03:00

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Папку для подрыва российского военного везли к одному из зданий министерства обороны РФ, сообщил телеканал "Россия 24" со ссылкой на ФСБ.ФСБ заявила, что сорвала серию готовившихся спецслужбами Украины покушений на высокопоставленных военных Минобороны РФ, участвующих в спецоперации, и членов их семей, задержаны четверо россиян, им грозит пожизненный срок. Одного из военных планировалось взорвать самодельной бомбой под видом папки с документами. По данным ФСБ, координаты тайника с этой бомбой злоумышленникам предоставил работающий на украинские спецслужбы и проживающий в Польше гражданин Украины Виталий Рагожа. На видео ФСБ один из задержанных рассказал, что 23 декабря в Люберцах взял из тайника бомбу."Ее повезли к одному из зданий министерства обороны", - рассказывается в сюжете "России 24" о том, как агенты поступили с бомбой после изъятия из тайника.

https://ria.ru/20241225/fsb-1991134331.html

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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), польша, люберцы, украина, безопасность