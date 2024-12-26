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ФСБ: папку для подрыва военного везли к одному из зданий Минобороны - РИА Новости, 26.12.2024
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09:43 26.12.2024 (обновлено: 10:20 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/fsb-1991378613.html
ФСБ: папку для подрыва военного везли к одному из зданий Минобороны
ФСБ: папку для подрыва военного везли к одному из зданий Минобороны - РИА Новости, 26.12.2024
ФСБ: папку для подрыва военного везли к одному из зданий Минобороны
Папку для подрыва российского военного везли к одному из зданий министерства обороны РФ, сообщил телеканал "Россия 24" со ссылкой на ФСБ. РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T09:43:00+03:00
2024-12-26T10:20:00+03:00
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Папку для подрыва российского военного везли к одному из зданий министерства обороны РФ, сообщил телеканал "Россия 24" со ссылкой на ФСБ.ФСБ заявила, что сорвала серию готовившихся спецслужбами Украины покушений на высокопоставленных военных Минобороны РФ, участвующих в спецоперации, и членов их семей, задержаны четверо россиян, им грозит пожизненный срок. Одного из военных планировалось взорвать самодельной бомбой под видом папки с документами. По данным ФСБ, координаты тайника с этой бомбой злоумышленникам предоставил работающий на украинские спецслужбы и проживающий в Польше гражданин Украины Виталий Рагожа. На видео ФСБ один из задержанных рассказал, что 23 декабря в Люберцах взял из тайника бомбу."Ее повезли к одному из зданий министерства обороны", - рассказывается в сюжете "России 24" о том, как агенты поступили с бомбой после изъятия из тайника.
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), польша, люберцы, украина, безопасность
Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Польша, Люберцы, Украина, Безопасность
ФСБ: папку для подрыва военного везли к одному из зданий Минобороны

ФСБ: папку для подрыва российского военного везли к одному из зданий Минобороны

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Папку для подрыва российского военного везли к одному из зданий министерства обороны РФ, сообщил телеканал "Россия 24" со ссылкой на ФСБ.
ФСБ заявила, что сорвала серию готовившихся спецслужбами Украины покушений на высокопоставленных военных Минобороны РФ, участвующих в спецоперации, и членов их семей, задержаны четверо россиян, им грозит пожизненный срок. Одного из военных планировалось взорвать самодельной бомбой под видом папки с документами. По данным ФСБ, координаты тайника с этой бомбой злоумышленникам предоставил работающий на украинские спецслужбы и проживающий в Польше гражданин Украины Виталий Рагожа. На видео ФСБ один из задержанных рассказал, что 23 декабря в Люберцах взял из тайника бомбу.
"Ее повезли к одному из зданий министерства обороны", - рассказывается в сюжете "России 24" о том, как агенты поступили с бомбой после изъятия из тайника.
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РоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ПольшаЛюберцыУкраинаБезопасность
 
 
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