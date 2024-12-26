https://ria.ru/20241226/fsb-1991377922.html
ФСБ показала кадры с задержанными за подготовку покушений на военных
ФСБ показала кадры с задержанными за подготовку покушений на военных - РИА Новости, 26.12.2024
ФСБ показала кадры с задержанными за подготовку покушений на военных
ФСБ РФ показала видео с признаниями задержанных за подготовку покушений на российский военнослужащих. РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T09:41:00+03:00
2024-12-26T09:41:00+03:00
2024-12-26T09:42:00+03:00
россия
киев
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. ФСБ РФ показала видео с признаниями задержанных за подготовку покушений на российский военнослужащих. Сотрудники спецслужбы сорвали серию готовившихся Киевом покушений на высокопоставленных военных Минобороны РФ, участвующих в спецоперации, и членов их семей, задержаны четверо россиян, им грозит пожизненный срок. На видео задержанные рассказали, как готовили покушение.
https://ria.ru/20241225/terakt-1991169151.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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Задержание и признания лиц, задержанных за подготовку покушений на военных Минобороны России
ФСБ показала видео с задержанием и признаниями задержанных за подготовку покушений на военных Минобороны России.
2024-12-26T09:41
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PT5M34S
РИА Новости
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РИА Новости
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россия, киев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Россия, Киев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
ФСБ показала кадры с задержанными за подготовку покушений на военных
ФСБ показала кадры с признаниями готовивших покушения на российских военных