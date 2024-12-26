https://ria.ru/20241226/fsb-1991377922.html

ФСБ показала кадры с задержанными за подготовку покушений на военных

ФСБ показала кадры с задержанными за подготовку покушений на военных - РИА Новости, 26.12.2024

ФСБ показала кадры с задержанными за подготовку покушений на военных

ФСБ РФ показала видео с признаниями задержанных за подготовку покушений на российский военнослужащих. РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T09:41:00+03:00

2024-12-26T09:41:00+03:00

2024-12-26T09:42:00+03:00

россия

киев

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. ФСБ РФ показала видео с признаниями задержанных за подготовку покушений на российский военнослужащих. Сотрудники спецслужбы сорвали серию готовившихся Киевом покушений на высокопоставленных военных Минобороны РФ, участвующих в спецоперации, и членов их семей, задержаны четверо россиян, им грозит пожизненный срок. На видео задержанные рассказали, как готовили покушение.

https://ria.ru/20241225/terakt-1991169151.html

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Задержание и признания лиц, задержанных за подготовку покушений на военных Минобороны России ФСБ показала видео с задержанием и признаниями задержанных за подготовку покушений на военных Минобороны России. 2024-12-26T09:41 true PT5M34S

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россия, киев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность