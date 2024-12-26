https://ria.ru/20241226/fsb-1991370238.html

ФСБ: водитель российского военного помогал Киеву в организации покушения

ФСБ: водитель российского военного помогал Киеву в организации покушения - РИА Новости, 26.12.2024

ФСБ: водитель российского военного помогал Киеву в организации покушения

Покушение на одного из руководителей МО РФ планировалось совершить, подобравшись к нему с помощью его водителя, тестя украинского агента, сообщил телеканал... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T09:12:00+03:00

2024-12-26T09:12:00+03:00

2024-12-26T09:37:00+03:00

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Покушение на одного из руководителей МО РФ планировалось совершить, подобравшись к нему с помощью его водителя, тестя украинского агента, сообщил телеканал "Россия 24" со ссылкой на ФСБ РФ.ФСБ заявила, что сорвала серию готовившихся спецслужбами Украины покушений на высокопоставленных военных Минобороны РФ, участвующих в спецоперации, и членов их семей, задержаны четверо россиян, им грозит пожизненный срок. В частности, одного из высокопоставленных руководителей МО РФ украинские спецслужбы планировали взорвать в служебном автомобиле с помощью бомбы под видом пауэрбанка."Подобраться к этому офицеру он должен был через своего тестя, водителя Минобороны", - рассказывается в сюжете "России 24" о том, как должен был действовать украинский агент."Я понимал и осознавал, что взрывное устройство должно быть заложено под служебный автомобиль, на котором отец жены периодически приезжал домой", - заявил сам задержанный.По данным ФСБ, подрыв украинские спецслужбы планировали совершить дистанционно с территории Украины.

https://ria.ru/20241226/bomba-1991376835.html

https://ria.ru/20241225/terakt-1991149388.html

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, украина, безопасность