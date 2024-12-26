Рейтинг@Mail.ru
ФСБ: водитель российского военного помогал Киеву в организации покушения - РИА Новости, 26.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:12 26.12.2024 (обновлено: 09:37 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/fsb-1991370238.html
ФСБ: водитель российского военного помогал Киеву в организации покушения
ФСБ: водитель российского военного помогал Киеву в организации покушения - РИА Новости, 26.12.2024
ФСБ: водитель российского военного помогал Киеву в организации покушения
Покушение на одного из руководителей МО РФ планировалось совершить, подобравшись к нему с помощью его водителя, тестя украинского агента, сообщил телеканал... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T09:12:00+03:00
2024-12-26T09:37:00+03:00
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
украина
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598911330_0:243:3072:1971_1920x0_80_0_0_946a79be7ad77145ac8fbe9ba7d212c3.jpg
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Покушение на одного из руководителей МО РФ планировалось совершить, подобравшись к нему с помощью его водителя, тестя украинского агента, сообщил телеканал "Россия 24" со ссылкой на ФСБ РФ.ФСБ заявила, что сорвала серию готовившихся спецслужбами Украины покушений на высокопоставленных военных Минобороны РФ, участвующих в спецоперации, и членов их семей, задержаны четверо россиян, им грозит пожизненный срок. В частности, одного из высокопоставленных руководителей МО РФ украинские спецслужбы планировали взорвать в служебном автомобиле с помощью бомбы под видом пауэрбанка."Подобраться к этому офицеру он должен был через своего тестя, водителя Минобороны", - рассказывается в сюжете "России 24" о том, как должен был действовать украинский агент."Я понимал и осознавал, что взрывное устройство должно быть заложено под служебный автомобиль, на котором отец жены периодически приезжал домой", - заявил сам задержанный.По данным ФСБ, подрыв украинские спецслужбы планировали совершить дистанционно с территории Украины.
https://ria.ru/20241226/bomba-1991376835.html
https://ria.ru/20241225/terakt-1991149388.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598911330_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_6d271e8c7514099b5b9e35d901615336.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, украина, безопасность
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, Украина, Безопасность
ФСБ: водитель российского военного помогал Киеву в организации покушения

ФСБ: в организации покушения на военного Минобороны РФ участвовал его водитель

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Федеральной службы безопасности на Лубянской площади в Москве
Здание Федеральной службы безопасности на Лубянской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Здание Федеральной службы безопасности на Лубянской площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Покушение на одного из руководителей МО РФ планировалось совершить, подобравшись к нему с помощью его водителя, тестя украинского агента, сообщил телеканал "Россия 24" со ссылкой на ФСБ РФ.
ФСБ заявила, что сорвала серию готовившихся спецслужбами Украины покушений на высокопоставленных военных Минобороны РФ, участвующих в спецоперации, и членов их семей, задержаны четверо россиян, им грозит пожизненный срок. В частности, одного из высокопоставленных руководителей МО РФ украинские спецслужбы планировали взорвать в служебном автомобиле с помощью бомбы под видом пауэрбанка.
Задержание и признания лиц, задержанных за подготовку покушений на военных Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
Одна из бомб для покушений на военных хранилась в тайнике рядом с Протвино
09:36
"Подобраться к этому офицеру он должен был через своего тестя, водителя Минобороны", - рассказывается в сюжете "России 24" о том, как должен был действовать украинский агент.
"Я понимал и осознавал, что взрывное устройство должно быть заложено под служебный автомобиль, на котором отец жены периодически приезжал домой", - заявил сам задержанный.
По данным ФСБ, подрыв украинские спецслужбы планировали совершить дистанционно с территории Украины.
Задержание лиц, планировавших теракт против топ-менеджера оборонного предприятия - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
ФСБ показала переписку кураторов по совершению теракта в Подмосковье
Вчера, 09:46
 
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)РоссияУкраинаБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала