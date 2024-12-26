https://ria.ru/20241226/fsb-1991367336.html

ФСБ рассказала, как спецслужбы Украины хотели взорвать российского военного

ФСБ рассказала, как спецслужбы Украины хотели взорвать российского военного - РИА Новости, 26.12.2024

ФСБ рассказала, как спецслужбы Украины хотели взорвать российского военного

Одного из высокопоставленных руководителей Минобороны РФ украинские спецслужбы планировали взорвать в служебном автомобиле с помощью бомбы под видом пауэрбанка, РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T08:58:00+03:00

2024-12-26T08:58:00+03:00

2024-12-26T08:59:00+03:00

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Одного из высокопоставленных руководителей Минобороны РФ украинские спецслужбы планировали взорвать в служебном автомобиле с помощью бомбы под видом пауэрбанка, для этого их агент прибыл в Москву с Украины транзитом через Молдавию и Грузию под видом депортированного лица; бомбу планировалось взорвать с территории Украины, а затем отправить агента в одну из стран ЕС, сообщила ФСБ России. ФСБ заявила, что сорвала серию готовившихся спецслужбами Украины покушений на высокопоставленных военных Минобороны РФ, участвующих в спецоперации, и членов их семей, задержаны четверо россиян, им грозит пожизненный срок. "Установлено, что в ноябре 2024 года в город Москву с Украины под видом депортированного лица транзитом через Молдавию и Грузию прибыл завербованный украинскими спецслужбами в качестве исполнителя террористического акта гражданин Российской Федерации, с 2020 года постоянно проживавший на Украине", - говорится в сообщении. "Находясь на территории столичного региона, он изъял из тайника самодельное взрывное устройство и систему видеонаблюдения. Взрывное устройство, замаскированное под портативное зарядное устройство (пауэрбанк), с прикрепленными магнитами, необходимо было заложить под служебный автомобиль одного из высокопоставленных руководителей Минобороны России, водителем которого являлся его близкий родственник. Подрыв украинские спецслужбы планировали совершить дистанционно с территории Украины", - отмечает ФСБ. По данным ФСБ, "координация подготовки террористического акта помимо кураторов из спецслужб осуществлялась также через завербованную жену прибывшего агента, проживающую в городе Миргороде Полтавской области Украины". "После совершения теракта украинские спецслужбы планировали обеспечить своему агенту выезд на территорию Украины и далее в одну из стран Евросоюза", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241226/fsb-1991367011.html

https://ria.ru/20241225/terakt-1991169151.html

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украина, россия, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), евросоюз, взрыв на рязанском проспекте в москве, безопасность