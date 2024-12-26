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ФСБ рассказала о доставке в Россию компонентов бомб спецслужбами Украины - РИА Новости, 26.12.2024
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08:54 26.12.2024 (обновлено: 09:01 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/fsb-1991367011.html
ФСБ рассказала о доставке в Россию компонентов бомб спецслужбами Украины
ФСБ рассказала о доставке в Россию компонентов бомб спецслужбами Украины - РИА Новости, 26.12.2024
ФСБ рассказала о доставке в Россию компонентов бомб спецслужбами Украины
Компоненты бомб для терактов против высокопоставленных сотрудников Минобороны РФ спецслужбы Украины доставляли в Россию в электробытовых приборах, инструментах... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T08:54:00+03:00
2024-12-26T09:01:00+03:00
россия
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Компоненты бомб для терактов против высокопоставленных сотрудников Минобороны РФ спецслужбы Украины доставляли в Россию в электробытовых приборах, инструментах и автозапчастях, сообщила ФСБ РФ. ФСБ заявила, что сорвала серию готовившихся спецслужбами Украины покушений на высокопоставленных военных МО РФ, участвующих в спецоперации, и членов их семей, задержаны четверо россиян, им грозит пожизненный срок. "У задержанных изъяты самодельные взрывные устройства и средства связи, используемые в преступной деятельности. Доставка в нашу страну компонентов взрывных устройств спецслужбами противника осуществлялась в электробытовых приборах, инструментах и автозапчастях", - говорится в сообщении.
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россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Россия, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
ФСБ рассказала о доставке в Россию компонентов бомб спецслужбами Украины

ФСБ: компоненты бомб для терактов против военных в Россию ввезли в автозапчастях

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Компоненты бомб для терактов против высокопоставленных сотрудников Минобороны РФ спецслужбы Украины доставляли в Россию в электробытовых приборах, инструментах и автозапчастях, сообщила ФСБ РФ.
ФСБ заявила, что сорвала серию готовившихся спецслужбами Украины покушений на высокопоставленных военных МО РФ, участвующих в спецоперации, и членов их семей, задержаны четверо россиян, им грозит пожизненный срок.
"У задержанных изъяты самодельные взрывные устройства и средства связи, используемые в преступной деятельности. Доставка в нашу страну компонентов взрывных устройств спецслужбами противника осуществлялась в электробытовых приборах, инструментах и автозапчастях", - говорится в сообщении.
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