https://ria.ru/20241226/fsb-1991367011.html

ФСБ рассказала о доставке в Россию компонентов бомб спецслужбами Украины

ФСБ рассказала о доставке в Россию компонентов бомб спецслужбами Украины - РИА Новости, 26.12.2024

ФСБ рассказала о доставке в Россию компонентов бомб спецслужбами Украины

Компоненты бомб для терактов против высокопоставленных сотрудников Минобороны РФ спецслужбы Украины доставляли в Россию в электробытовых приборах, инструментах... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T08:54:00+03:00

2024-12-26T08:54:00+03:00

2024-12-26T09:01:00+03:00

россия

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Компоненты бомб для терактов против высокопоставленных сотрудников Минобороны РФ спецслужбы Украины доставляли в Россию в электробытовых приборах, инструментах и автозапчастях, сообщила ФСБ РФ. ФСБ заявила, что сорвала серию готовившихся спецслужбами Украины покушений на высокопоставленных военных МО РФ, участвующих в спецоперации, и членов их семей, задержаны четверо россиян, им грозит пожизненный срок. "У задержанных изъяты самодельные взрывные устройства и средства связи, используемые в преступной деятельности. Доставка в нашу страну компонентов взрывных устройств спецслужбами противника осуществлялась в электробытовых приборах, инструментах и автозапчастях", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241225/terakt-1991149388.html

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россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность