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ФСБ рассказала о доставке в Россию компонентов бомб спецслужбами Украины
ФСБ рассказала о доставке в Россию компонентов бомб спецслужбами Украины - РИА Новости, 26.12.2024
ФСБ рассказала о доставке в Россию компонентов бомб спецслужбами Украины
Компоненты бомб для терактов против высокопоставленных сотрудников Минобороны РФ спецслужбы Украины доставляли в Россию в электробытовых приборах, инструментах... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T08:54:00+03:00
2024-12-26T08:54:00+03:00
2024-12-26T09:01:00+03:00
россия
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Компоненты бомб для терактов против высокопоставленных сотрудников Минобороны РФ спецслужбы Украины доставляли в Россию в электробытовых приборах, инструментах и автозапчастях, сообщила ФСБ РФ. ФСБ заявила, что сорвала серию готовившихся спецслужбами Украины покушений на высокопоставленных военных МО РФ, участвующих в спецоперации, и членов их семей, задержаны четверо россиян, им грозит пожизненный срок. "У задержанных изъяты самодельные взрывные устройства и средства связи, используемые в преступной деятельности. Доставка в нашу страну компонентов взрывных устройств спецслужбами противника осуществлялась в электробытовых приборах, инструментах и автозапчастях", - говорится в сообщении.
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россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Россия, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
ФСБ рассказала о доставке в Россию компонентов бомб спецслужбами Украины
ФСБ: компоненты бомб для терактов против военных в Россию ввезли в автозапчастях