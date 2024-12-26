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ФСБ: высокопоставленного российского военного хотели убить бомбой-папкой
ФСБ: высокопоставленного российского военного хотели убить бомбой-папкой - РИА Новости, 26.12.2024
ФСБ: высокопоставленного российского военного хотели убить бомбой-папкой
Одного из высокопоставленных военных Минобороны РФ украинские спецслужбы планировали взорвать самодельной бомбой под видом папки с документами, сообщила ФСБ... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T08:51:00+03:00
2024-12-26T08:51:00+03:00
2024-12-26T09:11:00+03:00
россия
украина
польша
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
взрыв на рязанском проспекте в москве
безопасность
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Одного из высокопоставленных военных Минобороны РФ украинские спецслужбы планировали взорвать самодельной бомбой под видом папки с документами, сообщила ФСБ России. ФСБ заявила, что сорвала серию готовившихся спецслужбами Украины покушений на высокопоставленных военных Минобороны РФ, участвующих в спецоперации, и членов их семей, задержаны четверо россиян, им грозит пожизненный срок. "В отношении одного из военнослужащих противником спланирован теракт с привлечением двух граждан России (задержаны), которые должны были доставить ему замаскированное под папку с документами самодельное взрывное устройство, изъятое ими из тайника в Московском регионе по координатам, предоставленным работающим на украинские спецслужбы и проживающим в Польше гражданином Украины Рагожа Виталием Николаевичем, 1988 года рождения, уроженцем города Краснодона Луганской области", - говорится в сообщении.
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россия, украина, польша, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), взрыв на рязанском проспекте в москве, безопасность
Россия, Украина, Польша, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Взрыв на Рязанском проспекте в Москве, Безопасность
ФСБ: высокопоставленного российского военного хотели убить бомбой-папкой
ФСБ: Киев хотел взорвать военного РФ бомбой под видом папки с документами