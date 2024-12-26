https://ria.ru/20241226/fsb-1991366770.html

ФСБ: высокопоставленного российского военного хотели убить бомбой-папкой

ФСБ: высокопоставленного российского военного хотели убить бомбой-папкой - РИА Новости, 26.12.2024

ФСБ: высокопоставленного российского военного хотели убить бомбой-папкой

Одного из высокопоставленных военных Минобороны РФ украинские спецслужбы планировали взорвать самодельной бомбой под видом папки с документами, сообщила ФСБ... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T08:51:00+03:00

2024-12-26T08:51:00+03:00

2024-12-26T09:11:00+03:00

россия

украина

польша

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

взрыв на рязанском проспекте в москве

безопасность

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Одного из высокопоставленных военных Минобороны РФ украинские спецслужбы планировали взорвать самодельной бомбой под видом папки с документами, сообщила ФСБ России. ФСБ заявила, что сорвала серию готовившихся спецслужбами Украины покушений на высокопоставленных военных Минобороны РФ, участвующих в спецоперации, и членов их семей, задержаны четверо россиян, им грозит пожизненный срок. "В отношении одного из военнослужащих противником спланирован теракт с привлечением двух граждан России (задержаны), которые должны были доставить ему замаскированное под папку с документами самодельное взрывное устройство, изъятое ими из тайника в Московском регионе по координатам, предоставленным работающим на украинские спецслужбы и проживающим в Польше гражданином Украины Рагожа Виталием Николаевичем, 1988 года рождения, уроженцем города Краснодона Луганской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241226/pokusheniya-1991366424.html

россия

украина

польша

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россия, украина, польша, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), взрыв на рязанском проспекте в москве, безопасность