https://ria.ru/20241226/evropa-1991286665.html

Штаты добились своего: Европа идет под украинский газовый нож

Штаты добились своего: Европа идет под украинский газовый нож - РИА Новости, 26.12.2024

Штаты добились своего: Европа идет под украинский газовый нож

Украинский транзит всегда был головной болью и для Европы, и для России. Газовые войны шли еще задолго до 2022 года. В 2008-2009 годах конфликт разгорелся из-за РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T08:00:00+03:00

2024-12-26T08:00:00+03:00

2024-12-26T08:00:00+03:00

аналитика

европа

россия

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турецкий поток

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Украинский транзит всегда был головной болью и для Европы, и для России. Газовые войны шли еще задолго до 2022 года. В 2008-2009 годах конфликт разгорелся из-за воровства Украиной российского голубого топлива из транзитной трубы. Пять лет назад кризис спровоцировал окончание предыдущего десятилетнего транзитного контракта. Уже тогда договориться о продолжении поставок газа по украинской территории было невероятно сложно: потребовались трехсторонние переговоры с привлечением европейской стороны, и без ее давления на Киев и гарантий не было бы и текущего пятилетнего транзитного договора, который заканчивается 31 декабря 2024 года.И это стало причиной очередного газового кризиса между Украиной и Россией. Буквально до прошлой недели хоть какие-то шансы на его решение еще были. Сейчас — практически нет. И вот почему.Есть две главные силы, которые очень сильно не хотят допустить преодоления этого кризиса в ЕС. Первая — это США, которые в конце года ввели санкции против "Газпромбанка" — а это был единственный банк, через который европейцы могли проводить оплату газовых поставок. Одновременно с этим Вашингтон прямо угрожает Европе новыми пошлинами, если тот не станет покупать у него больше газа и нефти.Вторая сила — это сама Украина, которой нужно угождать США. Киев не раз говорил, что подписание нового договора с "Газпромом" невозможно, и уверял, что не намерен видеть больше российский газ на своей территории. Но качать его можно было бы и без долгосрочного контракта, так как Украина внедрила у себя европейские нормы, по которым можно проводить аукционы на аренду мощностей трубы для прокачки.До сих пор Киев сам предлагал альтернативные варианты, в частности, перенести точку сдачи-приемки газа на российско-украинскую границу. Суть в том, чтобы европейцы или сторонние трейдеры становились собственниками топлива еще до того, как оно поступает в трубу на украинской территории. Тогда формально по ней идет не российский газ, а другой. Эти же третьи компании могли бы участвовать и в аукционах.Однако, судя по всему, сверху пришли новые ЦУ. Владимир Зеленский заявил, что больше не хочет играть в игры, когда другая страна получает газ от России, а потом отправляет его через Украину как "свой". Но два года Киев не играл, а просто получал вполне реальный миллиард долларов за идущий вполне реальный российский газ по всем документам.Теперь Зеленский решил, что топливо может продолжать идти по украинской территории только в одном случае — если европейцы не будут платить за это деньги России до окончания конфликта. Радует признание им того, что конфликт все-таки будет окончен. Но абсурдность предлагаемого социалистического подхода к коммерческому делу зашкаливает.Транзит 1 января остановится. Цены на газ на хабах Евросоюза уже начали расти. И холодная погода заставляет европейцев усиленно отбирать голубое топливо из своих подземных хранилищ. Дальше цены вырастут еще в больше. А это значит, что подорожает любой газ, приходящий в ЕС, в том числе американский и катарский СПГ. Они смогут прекрасно подзаработать на том, как недавние партнеры — Украина и ее соседи — перегрызают друг другу глотки, а Германия и другие страны тратят все больше и больше на импортные энергоресурсы и пытаются переложить затраты тоже на своих соседей и на собственное население. Те промышленные предприятия, которые еще не отошли от последствий энергетического кризиса 2022-23 годов, могут не выдержать новой турбулентности.Этот кризис по масштабам будет, конечно, слабее, так как речь идет всего о 15 миллиардах кубометров газа, а не о 130 миллиардах кубов, которых лишился ЕС в 2022 году. Но и европейская экономика сейчас не такая устойчивая, как была еще два года назад.Кроме Украины доходов от транзита газа лишится также Словакия, так как через нее голубое топливо шло дальше. Эти 15 миллиардов кубов экспортировались также в Венгрию и Австрию и в небольших объемах могли доходить даже до Италии и Чехии. Плюс поставки через Украину шли в Молдавию.Жить не тужить без этого транзита будет, скорее всего, только Венгрия. Она еще в прошлом году начала получать основные объемы от "Газпрома" через "Турецкий поток", через украинский маршрут для нее шел только один миллиард кубов. Венгрия, скорее всего, еще в августе договорилась с Россией, что при необходимости сможет получать весь объем газа через "Турецкий поток".Молдавия тоже могла бы получать свои небольшие объемы газпромовского топлива через южный маршрут. Хотя там есть небольшая тонкость: несколько десятков километров трубы между Румынией и Молдавией проходит по украинской территории. Если Киев принципиально не пропустит газ и там, то Молдавии будет туго. Основная его часть уходила на топливо для работы Приднепровской ТЭЦ, которая дает свет в том числе самой Молдавии. Но здесь газ можно заместить углем, и тогда электростанция продолжит работать.Словакия и Австрия — в худшем положении. У них нет выхода к морю и СПГ. Это значит, что им придется найти свободные объемы сжиженного природного газа на мировом рынке, потом договориться с прибрежной страной типа Италии или Германии, чтобы та приняла его и через всю Европу прокачала к ним. Сам газ будет стоить дороже, да еще и более дорогая и сложная логистика. Это будет удар по всей экономике Словакии и Австрии.Именно поэтому премьер-министр Словакии Роберт Фицо набрался смелости и на днях приехал в Москву в надежде решить эту проблему. Но дело в том, что Россия сделала уже все, что могла, со своей стороны.Она нашла выход из ситуации, когда "Газпромбанк" попал под санкции. Пришлось два раза менять предыдущий указ президента России от 2022 года, чтобы европейцы могли без привязки к этому банку оплачивать поставки. Плюс, скорее всего, Россия готова была продавать газ компаниям до его вхождения в украинскую трубу.Однако больше от России ничего не зависит. Повлиять на Зеленского могут только его европейские партнеры. Причем сама Словакия способна жестко ответить Украине, если та лишит ее трубопроводного газа. Дело в том, что она помогает Украине тем, что продает ей и готовую электроэнергию, и готовые нефтепродукты, тот же дизель для военных нужд. Без света в домах и без бензина на заправках Киев быстро сдаст позиции. И даже если это не вернет газовый транзит, и Россия потеряет порядка пяти миллиардов долларов дохода, возможно, она выиграет опосредованно, через энергетическое ослабление самой Украины в разгар зимы.

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https://ria.ru/20241221/es-1990564236.html

https://ria.ru/20241219/gaz-1990042098.html

https://ria.ru/20241218/gaz-1989817123.html

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https://ria.ru/20241123/evropa-1985338362.html

https://ria.ru/20241202/spg-1986882986.html

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аналитика, европа, россия, украина, владимир зеленский, роберт фицо, евросоюз, турецкий поток, газпром, газпромбанк