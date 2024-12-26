https://ria.ru/20241226/elka-1991560720.html

В Калининградской области изготовили елку из 200 тысяч янтарных иголок

В Калининградской области изготовили елку из 200 тысяч янтарных иголок - РИА Новости, 26.12.2024

В Калининградской области изготовили елку из 200 тысяч янтарных иголок

Калининградский янтарный комбинат "Ростеха" изготовил самый высокий в своей истории сувенир - двухметровую новогоднюю елку из 200 тысяч янтарных иголок,... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T21:54:00+03:00

2024-12-26T21:54:00+03:00

2024-12-26T21:54:00+03:00

ростех

калининградский янтарный комбинат

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Калининградский янтарный комбинат "Ростеха" изготовил самый высокий в своей истории сувенир - двухметровую новогоднюю елку из 200 тысяч янтарных иголок, сообщила пресс-служба госкорпорации. "Калининградский янтарный комбинат "Ростеха" изготовил самое высокое за всю свою 77-летнюю историю изделие. Им стала елка из балтийского янтаря высотой 216 сантиметров. Новогодняя красавица состоит из двухсот тысяч "иголок" - предварительно обработанных кусочков янтаря размером от 6 до 20 миллиметров", - говорится в сообщении. Начиная с июля над елкой трудились 12 мастеров, которые пропустили через металлический каркас изделия несколько сотен капроновых нитей, а потом нанизывали на них янтарные иголки. Общий вес камня в изделии составил 43 килограмма. "Цвет для елки мы выбрали янтарный – по технологической карте он называется "классический светлый коньяк". ... Главное украшение елки - новогоднюю звезду ювелиры изготовили в отделении экспериментального производства по технологии прессования из янтаря. Благодаря этому она приобрела темно-красный цвет", - приводятся в сообщении слова мастера ювелирного производства Калининградского янтарного комбината Ларисы Какуриной. Ювелирное производство Калининградского завода и ранее выпускало необычные и сложные изделия. Таким стал амурский тигр из янтаря - символ Восточного экономического форума во Владивостоке. "Для создания праздничного настроения янтарная елка установлена на смотровой площадке Приморского карьера в поселке Янтарный", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20241226/elka-1986483711.html

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Елка из 200 тысяч янтарных "иголок", изготовленная в Калининградской области Елку из 200 тысяч янтарных "иголок" изготовили в Калининградской области. Мастера янтарного комбината "Ростеха" трудились над декоративным деревом с июля, общий вес использованного камня - 43 кг. 2024-12-26T21:54 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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ростех, калининградский янтарный комбинат, калининградская область, россия