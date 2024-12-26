https://ria.ru/20241226/elka-1991548829.html

Кремлевская елка стартовала в Москве

Кремлевская елка стартовала в Москве - РИА Новости, 26.12.2024

Кремлевская елка стартовала в Москве

Главная новогодняя елка страны стартовала в Государственном Кремлевском дворце, сообщили журналистам в пресс-службе Московской Федерации профсоюзов. РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T20:44:00+03:00

2024-12-26T20:44:00+03:00

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общество

москва

государственный кремлевский дворец

московская федерация профсоюзов

новый год

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Главная новогодняя елка страны стартовала в Государственном Кремлевском дворце, сообщили журналистам в пресс-службе Московской Федерации профсоюзов. "В Государственном Кремлевском дворце сегодня стартовала главная новогодняя елка страны. В этом году на сцене Большого зала показывают представление "Новогоднее путешествие в Заполярье". Всего на 36 сеансах елки в декабре-январе побывают свыше 200 тысяч человек", — рассказали там. Там уточнили, что в Год семьи кремлевская елка посвящена теме семейных традиций. "В этом году мы подготовили современную сказку, которая расскажет о том, что объединяет поколения и как поддержка семьи помогает в исполнении заветных желаний", — рассказала заместитель председателя Федерации профсоюзов Наталья Свиридова. По ее словам, работа над волшебным шоу проводилась в течение всего года. Для постановки задействовали свыше 250 артистов сцены и анимационной программы, подготовили 240 костюмов. В пресс-службе добавили, что перед началом сказки для гостей проводится интерактивная программа с цирковым шоу, танцевальными мастер-классами, играми с ростовыми куклами и персонажами детских сказок. Спектакль "Новогоднее путешествие в Заполярье" будет начинаться в 10:30, 14:00 и 18:00 ежедневно, кроме 1 января. Цикл представлений завершит Патриаршая елка для воспитанников воскресных школ. Она пройдет 8 января с участием Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

https://ria.ru/20241226/zhelaniya-1991398765.html

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общество, москва, государственный кремлевский дворец, московская федерация профсоюзов, новый год