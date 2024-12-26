https://ria.ru/20241226/elektroenergiya-1991384854.html
В Полтавской области ввели аварийные отключения электроэнергии
В Полтавской области ввели аварийные отключения электроэнергии - РИА Новости, 26.12.2024
В Полтавской области ввели аварийные отключения электроэнергии
Аварийные отключения электроэнергии введены в Полтавской области на Украине, сообщает сетевой оператор "Полтаваоблэнерго". РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T10:12:00+03:00
2024-12-26T10:12:00+03:00
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Аварийные отключения электроэнергии введены в Полтавской области на Украине, сообщает сетевой оператор "Полтаваоблэнерго". "По распоряжению национальной энергокомпании "Укрэнерго", 26 декабря в 06.37 (по киевскому времени - ред.) получена команда на ведение двух очередей графиков аварийного отключения (ГАВ). В 7.30 получена команда ввести ГАВ в объеме 20 МВт в Кременчугском районе области", - говорится в сообщении энергокомпании, опубликованном в социальной сети Facebook*. Причины отключений не уточняются. В свою очередь, как отмечает украинское издание "Страна.ua", в Днепропетровске с утра ввели экстренные отключения электроснабжения. В среду на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. СМИ сообщали о взрывах в Харькове, Кременчуге, Кривом Роге, Днепропетровске, городе Бурштын Ивано-Франковской области. Координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что в некоторых районах Харькова после серии взрывов отключено отопление. По его словам, удары нанесены по ТЭЦ в Днепропетровской области, ТЭС в Бурштыне.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, полтавская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Полтавская область, Украина
В Полтавской области ввели аварийные отключения электроэнергии
В Полтавской области на Украине ввели аварийные отключения электроэнергии
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Аварийные отключения электроэнергии введены в Полтавской области на Украине, сообщает сетевой оператор "Полтаваоблэнерго".
"По распоряжению национальной энергокомпании "Укрэнерго", 26 декабря в 06.37 (по киевскому времени - ред.) получена команда на ведение двух очередей графиков аварийного отключения (ГАВ). В 7.30 получена команда ввести ГАВ в объеме 20 МВт в Кременчугском районе области", - говорится в сообщении энергокомпании, опубликованном в социальной сети Facebook*.
Причины отключений не уточняются.
В свою очередь, как отмечает украинское издание "Страна.ua", в Днепропетровске с утра ввели экстренные отключения электроснабжения.
В среду на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. СМИ сообщали о взрывах в Харькове, Кременчуге, Кривом Роге, Днепропетровске, городе Бурштын Ивано-Франковской области. Координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев
сообщил РИА Новости, что в некоторых районах Харькова
после серии взрывов отключено отопление. По его словам, удары нанесены по ТЭЦ в Днепропетровской области
, ТЭС в Бурштыне.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.