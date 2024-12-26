https://ria.ru/20241226/elektroenergiya-1991384854.html

В Полтавской области ввели аварийные отключения электроэнергии

В Полтавской области ввели аварийные отключения электроэнергии - РИА Новости, 26.12.2024

В Полтавской области ввели аварийные отключения электроэнергии

Аварийные отключения электроэнергии введены в Полтавской области на Украине, сообщает сетевой оператор "Полтаваоблэнерго". РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T10:12:00+03:00

2024-12-26T10:12:00+03:00

2024-12-26T10:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

полтавская область

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788942558_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_2f46cc84a1bf26ab941a5fcbdb9c43c5.jpg

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Аварийные отключения электроэнергии введены в Полтавской области на Украине, сообщает сетевой оператор "Полтаваоблэнерго". "По распоряжению национальной энергокомпании "Укрэнерго", 26 декабря в 06.37 (по киевскому времени - ред.) получена команда на ведение двух очередей графиков аварийного отключения (ГАВ). В 7.30 получена команда ввести ГАВ в объеме 20 МВт в Кременчугском районе области", - говорится в сообщении энергокомпании, опубликованном в социальной сети Facebook*. Причины отключений не уточняются. В свою очередь, как отмечает украинское издание "Страна.ua", в Днепропетровске с утра ввели экстренные отключения электроснабжения. В среду на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. СМИ сообщали о взрывах в Харькове, Кременчуге, Кривом Роге, Днепропетровске, городе Бурштын Ивано-Франковской области. Координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что в некоторых районах Харькова после серии взрывов отключено отопление. По его словам, удары нанесены по ТЭЦ в Днепропетровской области, ТЭС в Бурштыне.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20241214/ukraina-1989098020.html

полтавская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, полтавская область, украина