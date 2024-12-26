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На юго-западе Москвы задымился электробус - РИА Новости, 26.12.2024
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19:39 26.12.2024 (обновлено: 20:07 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/elektrobus-1991536112.html
На юго-западе Москвы задымился электробус
На юго-западе Москвы задымился электробус - РИА Новости, 26.12.2024
На юго-западе Москвы задымился электробус
Электробус задымился на юго-западе Москвы, в результате инцидента пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса. РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T19:39:00+03:00
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Электробус задымился на юго-западе Москвы, в результате инцидента пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса.Ранее ряд Telegram-каналов сообщали, что на юго-западе Москвы якобы загорелся электробус."Сегодня около 19.10 на улице Дмитрия Ульянова, в районе дома 4/48 произошел инцидент с участием электробуса. По предварительной информации, электробус следовал по маршруту, водитель заметил задымление, остановил электробус, высадил пассажиров. Также на месте происшествия работали специальные службы. Благодаря профессионализму водителя, действовавшего строго по инструкции, в результате происшествия никто не пострадал", - рассказали в пресс-службе.Там добавили, что причины происшествия установит специальная комиссия Мосгортранса совместно с ПАО "КАМАЗ" - производителем техники, обслуживаемой по контракту жизненного цикла.
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происшествия, москва, мосгортранс, россия
Происшествия, Москва, Мосгортранс, Россия
На юго-западе Москвы задымился электробус

Мосгортранс: электробус задымился на юго-западе Москвы, пострадавших нет

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПассажиры выходят из электробуса
Пассажиры выходят из электробуса - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Пассажиры выходят из электробуса . Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Электробус задымился на юго-западе Москвы, в результате инцидента пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса.
Ранее ряд Telegram-каналов сообщали, что на юго-западе Москвы якобы загорелся электробус.
"Сегодня около 19.10 на улице Дмитрия Ульянова, в районе дома 4/48 произошел инцидент с участием электробуса. По предварительной информации, электробус следовал по маршруту, водитель заметил задымление, остановил электробус, высадил пассажиров. Также на месте происшествия работали специальные службы. Благодаря профессионализму водителя, действовавшего строго по инструкции, в результате происшествия никто не пострадал", - рассказали в пресс-службе.
Там добавили, что причины происшествия установит специальная комиссия Мосгортранса совместно с ПАО "КАМАЗ" - производителем техники, обслуживаемой по контракту жизненного цикла.
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