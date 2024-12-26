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Платформа "Мой экспорт" за четыре года сэкономила более 338 тонн бумаги - РИА Новости, 26.12.2024
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12:16 26.12.2024
https://ria.ru/20241226/eksport-1991414289.html
Платформа "Мой экспорт" за четыре года сэкономила более 338 тонн бумаги
Платформа "Мой экспорт" за четыре года сэкономила более 338 тонн бумаги - РИА Новости, 26.12.2024
Платформа "Мой экспорт" за четыре года сэкономила более 338 тонн бумаги
Четыре года работы государственной цифровой платформы "Мой экспорт" позволили сэкономить более 338 тонн офисной бумаги, а это 67,5 миллиона листов формата А4... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T12:16:00+03:00
2024-12-26T12:16:00+03:00
экономика
россия
российский экспортный центр (рэц)
экспорт
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Четыре года работы государственной цифровой платформы "Мой экспорт" позволили сэкономить более 338 тонн офисной бумаги, а это 67,5 миллиона листов формата А4 или 7,2 гектара леса, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Этот показатель был достигнут благодаря переходу на электронный документооборот, что является одним из основополагающих принципов работы платформы", - говорится в сообщении."Поддержка экологически ответственных практик — один из ключевых приоритетов группы ВЭБ.РФ. Платформа "Мой экспорт" наглядно демонстрирует, как цифровые технологии могут способствовать достижению целей устойчивого развития, снижая негативное воздействие на окружающую среду и создавая вместе с тем более эффективную и прозрачную систему поддержки экспорта", - прокомментировал первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Алексей Мирошниченко.Переход на электронные заявки, договоры на платформе "Мой экспорт" вместо традиционных бумажных документов значительно упростил работу экспортерам. Если раньше для получения государственной поддержки, например, на участие в международных выставках, компенсацию транспортных расходов или получение фитосанитарного сертификата требовался внушительный пакет документов, то теперь компании могут подавать заявки онлайн через личный кабинет на платформе."Сделать экспортные процедуры максимально простыми и понятными - главная задача платформы "Мой экспорт", которая уже стала основным цифровым инструментом по развитию экспорта в стране. Сегодня на ней зарегистрировано более 37 тысяч российских компаний, которым оказано свыше 1,1 миллиона услуг", - уточнил вице-президент по информационным технологиям РЭЦ Владимир Смирнов.Услугами платформы "Мой экспорт" может воспользоваться любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в РФ. Все, что нужно - просто иметь доступ к компьютеру с интернетом, усиленную квалифицированную электронную подпись и зарегистрироваться сайте платформы.На платформе экспортерам доступно 126 услуг, которые предоставляются полностью в цифровом виде. При этом реализация их на платформе потребовала глубокого реинжиниринга процессов их предоставления. Стратегия развития "Моего экспорта" направлена на создание экосистемы, где предприниматель может начать с одной услуги и в дальнейшем остаться на платформе, благодаря возможности решать широкий спектр задач своего экспортного бизнеса через цифровой личный кабинет.
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экономика, россия, российский экспортный центр (рэц), экспорт
Экономика, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ), Экспорт
Платформа "Мой экспорт" за четыре года сэкономила более 338 тонн бумаги

РЭЦ: платформа "Мой экспорт" сэкономила более 338 тонн бумаги за четыре года

© РИА Новости / Владимир АстапковичЛоготип цифровой платформы "Мой экспорт"
Логотип цифровой платформы Мой экспорт - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Логотип цифровой платформы "Мой экспорт". Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Четыре года работы государственной цифровой платформы "Мой экспорт" позволили сэкономить более 338 тонн офисной бумаги, а это 67,5 миллиона листов формата А4 или 7,2 гектара леса, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
"Этот показатель был достигнут благодаря переходу на электронный документооборот, что является одним из основополагающих принципов работы платформы", - говорится в сообщении.
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"Поддержка экологически ответственных практик — один из ключевых приоритетов группы ВЭБ.РФ. Платформа "Мой экспорт" наглядно демонстрирует, как цифровые технологии могут способствовать достижению целей устойчивого развития, снижая негативное воздействие на окружающую среду и создавая вместе с тем более эффективную и прозрачную систему поддержки экспорта", - прокомментировал первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Алексей Мирошниченко.
Переход на электронные заявки, договоры на платформе "Мой экспорт" вместо традиционных бумажных документов значительно упростил работу экспортерам. Если раньше для получения государственной поддержки, например, на участие в международных выставках, компенсацию транспортных расходов или получение фитосанитарного сертификата требовался внушительный пакет документов, то теперь компании могут подавать заявки онлайн через личный кабинет на платформе.
"Сделать экспортные процедуры максимально простыми и понятными - главная задача платформы "Мой экспорт", которая уже стала основным цифровым инструментом по развитию экспорта в стране. Сегодня на ней зарегистрировано более 37 тысяч российских компаний, которым оказано свыше 1,1 миллиона услуг", - уточнил вице-президент по информационным технологиям РЭЦ Владимир Смирнов.
Услугами платформы "Мой экспорт" может воспользоваться любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в РФ. Все, что нужно - просто иметь доступ к компьютеру с интернетом, усиленную квалифицированную электронную подпись и зарегистрироваться сайте платформы.
На платформе экспортерам доступно 126 услуг, которые предоставляются полностью в цифровом виде. При этом реализация их на платформе потребовала глубокого реинжиниринга процессов их предоставления. Стратегия развития "Моего экспорта" направлена на создание экосистемы, где предприниматель может начать с одной услуги и в дальнейшем остаться на платформе, благодаря возможности решать широкий спектр задач своего экспортного бизнеса через цифровой личный кабинет.
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