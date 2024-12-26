https://ria.ru/20241226/efimov-1991310102.html

Ефимов: льготная аренда помогла инвесторам сэкономить 1 миллиард рублей

Ефимов: льготная аренда помогла инвесторам сэкономить 1 миллиард рублей - РИА Новости, 26.12.2024

Ефимов: льготная аренда помогла инвесторам сэкономить 1 миллиард рублей

Инвесторы, арендовавшие в Москве помещения по программе "Один рубль за квадратный метр", смогли сэкономить в 2024 году более 1 миллиарда рублей, рассказал... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T09:25:00+03:00

2024-12-26T09:25:00+03:00

2024-12-26T09:25:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

максим гаман

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Инвесторы, арендовавшие в Москве помещения по программе "Один рубль за квадратный метр", смогли сэкономить в 2024 году более 1 миллиарда рублей, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он уточнил, что программа льготной аренды распространяется на тех, кто восстанавливает объекты культурного наследия (ОКН), а также планирует открыть школы, детские сады или гостиницы."В настоящий момент с инвесторами заключено 65 договоров аренды городских зданий и помещений общей площадью почти 63,2 тысячи квадратных метров. Из них по 47 объектам действует льготная ставка, благодаря которой компании сэкономили более 1 миллиарда рублей в 2024 году", – приводит слова заммэра пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Воспользоваться льготой могут предприниматели, приняв участие в специализированных торгах. С победителем заключается договор либо на 49 лет (ОКН, школы, детские сады) либо на 20 лет (для гостиничных объектов). Перевод на льготную ставку происходит, как только инвестор выполнил условия и организовал работу соответствующего объекта.Как уточнил глава столичного городского имущества Максим Гаман, в настоящее время арендаторы продолжают выполнять требования для перевода 18 зданий и помещений суммарно на 13,4 тысячи "квадратов" на льготную ставку аренды. В этом списке – пять образовательных и 11 исторических объектов, а также две гостиницы.В сообщении указывается, что программа играет важную роль с точки зрения развития сферы туризма и гостиничного бизнеса в Москве.

https://ria.ru/20241225/efimov-1991086491.html

https://ria.ru/20241224/efimov-1990978139.html

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, градостроительный комплекс москвы