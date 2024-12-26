https://ria.ru/20241226/eaes-1991504033.html

Лидеры ЕАЭС утвердили вступление в силу соглашения о торговле с Ираном

Лидеры ЕАЭС утвердили вступление в силу соглашения о торговле с Ираном - РИА Новости, 26.12.2024

Лидеры ЕАЭС утвердили вступление в силу соглашения о торговле с Ираном

Лидеры ЕАЭС утвердили решение о вступлении в силу соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном, говорится в перечне, опубликованном на сайте Кремля. РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T17:14:00+03:00

2024-12-26T17:14:00+03:00

2024-12-26T17:27:00+03:00

иран

евразийский экономический союз

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1a/1991500844_0:244:3103:1989_1920x0_80_0_0_86961108361813decc68afbc17543bb6.jpg

ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская обл.), 26 дек - РИА Новости. Лидеры ЕАЭС утвердили решение о вступлении в силу соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном, говорится в перечне, опубликованном на сайте Кремля."Документы, одобренные по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета:...7. Решение "О вступлении в силу Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Исламской Республикой Иран, с другой стороны, от 25 декабря 2023 года", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241226/lukashenko-1991414722.html

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

иран, евразийский экономический союз, экономика