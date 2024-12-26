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Лидеры ЕАЭС утвердили вступление в силу соглашения о торговле с Ираном - РИА Новости, 26.12.2024
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17:14 26.12.2024 (обновлено: 17:27 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/eaes-1991504033.html
Лидеры ЕАЭС утвердили вступление в силу соглашения о торговле с Ираном
Лидеры ЕАЭС утвердили вступление в силу соглашения о торговле с Ираном - РИА Новости, 26.12.2024
Лидеры ЕАЭС утвердили вступление в силу соглашения о торговле с Ираном
Лидеры ЕАЭС утвердили решение о вступлении в силу соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном, говорится в перечне, опубликованном на сайте Кремля. РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T17:14:00+03:00
2024-12-26T17:27:00+03:00
иран
евразийский экономический союз
экономика
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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская обл.), 26 дек - РИА Новости. Лидеры ЕАЭС утвердили решение о вступлении в силу соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном, говорится в перечне, опубликованном на сайте Кремля."Документы, одобренные по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета:...7. Решение "О вступлении в силу Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Исламской Республикой Иран, с другой стороны, от 25 декабря 2023 года", - говорится в сообщении.
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иран, евразийский экономический союз, экономика
Иран, Евразийский экономический союз, Экономика
Лидеры ЕАЭС утвердили вступление в силу соглашения о торговле с Ираном

Лидеры ЕАЭС утвердили вступление в силу соглашения о свободной торговле с Ираном

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе
Президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе
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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская обл.), 26 дек - РИА Новости. Лидеры ЕАЭС утвердили решение о вступлении в силу соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном, говорится в перечне, опубликованном на сайте Кремля.
"Документы, одобренные по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета:...7. Решение "О вступлении в силу Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Исламской Республикой Иран, с другой стороны, от 25 декабря 2023 года", - говорится в сообщении.
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ИранЕвразийский экономический союзЭкономика
 
 
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