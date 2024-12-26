Байдена поставили на место после резких слов о России
Сенатор Джабаров раскритиковал Байдена за реакцию на удар России по Украине
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Первый замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров раскритиковал заявление президента США Джо Байдена после удара российских военных по Украине. Об этом он сказал в комментарии RT.
"Абсолютно иезуитское заявление, потому что когда украинская военщина — террористы, по сути — уничтожают мирных российских граждан, совершают покушение на военных, наносит удары по жилым домам в Казани... Он считает, это нормально", — заявил сенатор.
"Абсолютно иезуитское заявление, потому что когда украинская военщина — террористы, по сути — уничтожают мирных российских граждан, совершают покушение на военных, наносит удары по жилым домам в Казани... Он считает, это нормально", — заявил сенатор.
Джабаров добавил, что российские военные не наносят удары по людям, а лишь по объектам, которые используются ВСУ.
Ранее Байден осудил массированный удар ВС России по объектам Украины 25 декабря.
В декабре премьер Венгрии Виктор Орбан высказал президенту Владимиру Путину идею об обмене пленными между Россией и Украиной и рождественском прекращении огня, по дипломатическим каналам предложение также передали Зеленскому. Путин отметил, что это можно обсудить, но сначала Орбан должен поговорить с украинской стороной. В свою очередь, когда венгерский премьер спросил Владимира Зеленского о возможности рождественского перемирия, тот ответил категоричным отказом.
Накануне на всей территории Украины действовала воздушная тревога. СМИ и местные власти сообщали о взрывах в Киеве, Харькове, Запорожье, Днепропетровске, Кривом Роге, Кременчуге, Ивано-Франковской области.
По данным координатора пророссийского николаевского сопротивления Сергея Лебедева, ударам подверглись Зеленодольская ТЭЦ в Днепропетровской области, Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской, Славянская ТЭС в Краматорском районе на подконтрольной Киеву территории ДНР.
В свою очередь, Минобороны сообщило, что российская армия нанесла массированный удар по критически важным объектам энергетики Украины, обслуживающим ВСУ.
Ранее Байден осудил массированный удар ВС России по объектам Украины 25 декабря.
В декабре премьер Венгрии Виктор Орбан высказал президенту Владимиру Путину идею об обмене пленными между Россией и Украиной и рождественском прекращении огня, по дипломатическим каналам предложение также передали Зеленскому. Путин отметил, что это можно обсудить, но сначала Орбан должен поговорить с украинской стороной. В свою очередь, когда венгерский премьер спросил Владимира Зеленского о возможности рождественского перемирия, тот ответил категоричным отказом.
Накануне на всей территории Украины действовала воздушная тревога. СМИ и местные власти сообщали о взрывах в Киеве, Харькове, Запорожье, Днепропетровске, Кривом Роге, Кременчуге, Ивано-Франковской области.
По данным координатора пророссийского николаевского сопротивления Сергея Лебедева, ударам подверглись Зеленодольская ТЭЦ в Днепропетровской области, Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской, Славянская ТЭС в Краматорском районе на подконтрольной Киеву территории ДНР.
В свою очередь, Минобороны сообщило, что российская армия нанесла массированный удар по критически важным объектам энергетики Украины, обслуживающим ВСУ.