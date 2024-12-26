https://ria.ru/20241226/dzhabarov-1991484767.html

Байдена поставили на место после резких слов о России

Байдена поставили на место после резких слов о России - РИА Новости, 26.12.2024

Байдена поставили на место после резких слов о России

Первый замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров раскритиковал заявление президента США Джо Байдена после удара российских военных по... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T16:00:00+03:00

2024-12-26T16:00:00+03:00

2024-12-26T16:00:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

джо байден

россия

киев

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961849561_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_60e19153b02605a3face2faebde2fd9c.jpg

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Первый замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров раскритиковал заявление президента США Джо Байдена после удара российских военных по Украине. Об этом он сказал в комментарии RT. "Абсолютно иезуитское заявление, потому что когда украинская военщина — террористы, по сути — уничтожают мирных российских граждан, совершают покушение на военных, наносит удары по жилым домам в Казани... Он считает, это нормально", — заявил сенатор.Джабаров добавил, что российские военные не наносят удары по людям, а лишь по объектам, которые используются ВСУ. Ранее Байден осудил массированный удар ВС России по объектам Украины 25 декабря. В декабре премьер Венгрии Виктор Орбан высказал президенту Владимиру Путину идею об обмене пленными между Россией и Украиной и рождественском прекращении огня, по дипломатическим каналам предложение также передали Зеленскому. Путин отметил, что это можно обсудить, но сначала Орбан должен поговорить с украинской стороной. В свою очередь, когда венгерский премьер спросил Владимира Зеленского о возможности рождественского перемирия, тот ответил категоричным отказом. Накануне на всей территории Украины действовала воздушная тревога. СМИ и местные власти сообщали о взрывах в Киеве, Харькове, Запорожье, Днепропетровске, Кривом Роге, Кременчуге, Ивано-Франковской области. По данным координатора пророссийского николаевского сопротивления Сергея Лебедева, ударам подверглись Зеленодольская ТЭЦ в Днепропетровской области, Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской, Славянская ТЭС в Краматорском районе на подконтрольной Киеву территории ДНР. В свою очередь, Минобороны сообщило, что российская армия нанесла массированный удар по критически важным объектам энергетики Украины, обслуживающим ВСУ.

https://ria.ru/20241226/ukraina-1991391118.html

https://ria.ru/20241226/zelenskiy-1991405818.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, джо байден, россия, киев, вооруженные силы украины