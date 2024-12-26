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Байдена поставили на место после резких слов о России - РИА Новости, 26.12.2024
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16:00 26.12.2024
https://ria.ru/20241226/dzhabarov-1991484767.html
Байдена поставили на место после резких слов о России
Байдена поставили на место после резких слов о России - РИА Новости, 26.12.2024
Байдена поставили на место после резких слов о России
Первый замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров раскритиковал заявление президента США Джо Байдена после удара российских военных по... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T16:00:00+03:00
2024-12-26T16:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
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джо байден
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Первый замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров раскритиковал заявление президента США Джо Байдена после удара российских военных по Украине. Об этом он сказал в комментарии RT. "Абсолютно иезуитское заявление, потому что когда украинская военщина — террористы, по сути — уничтожают мирных российских граждан, совершают покушение на военных, наносит удары по жилым домам в Казани... Он считает, это нормально", — заявил сенатор.Джабаров добавил, что российские военные не наносят удары по людям, а лишь по объектам, которые используются ВСУ. Ранее Байден осудил массированный удар ВС России по объектам Украины 25 декабря. В декабре премьер Венгрии Виктор Орбан высказал президенту Владимиру Путину идею об обмене пленными между Россией и Украиной и рождественском прекращении огня, по дипломатическим каналам предложение также передали Зеленскому. Путин отметил, что это можно обсудить, но сначала Орбан должен поговорить с украинской стороной. В свою очередь, когда венгерский премьер спросил Владимира Зеленского о возможности рождественского перемирия, тот ответил категоричным отказом. Накануне на всей территории Украины действовала воздушная тревога. СМИ и местные власти сообщали о взрывах в Киеве, Харькове, Запорожье, Днепропетровске, Кривом Роге, Кременчуге, Ивано-Франковской области. По данным координатора пророссийского николаевского сопротивления Сергея Лебедева, ударам подверглись Зеленодольская ТЭЦ в Днепропетровской области, Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской, Славянская ТЭС в Краматорском районе на подконтрольной Киеву территории ДНР. В свою очередь, Минобороны сообщило, что российская армия нанесла массированный удар по критически важным объектам энергетики Украины, обслуживающим ВСУ.
https://ria.ru/20241226/ukraina-1991391118.html
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в мире, украина, джо байден, россия, киев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Джо Байден, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины
Байдена поставили на место после резких слов о России

Сенатор Джабаров раскритиковал Байдена за реакцию на удар России по Украине

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Первый замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров раскритиковал заявление президента США Джо Байдена после удара российских военных по Украине. Об этом он сказал в комментарии RT.

"Абсолютно иезуитское заявление, потому что когда украинская военщина — террористы, по сути — уничтожают мирных российских граждан, совершают покушение на военных, наносит удары по жилым домам в Казани... Он считает, это нормально", — заявил сенатор.
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Джабаров добавил, что российские военные не наносят удары по людям, а лишь по объектам, которые используются ВСУ.

Ранее Байден осудил массированный удар ВС России по объектам Украины 25 декабря.

В декабре премьер Венгрии Виктор Орбан высказал президенту Владимиру Путину идею об обмене пленными между Россией и Украиной и рождественском прекращении огня, по дипломатическим каналам предложение также передали Зеленскому. Путин отметил, что это можно обсудить, но сначала Орбан должен поговорить с украинской стороной. В свою очередь, когда венгерский премьер спросил Владимира Зеленского о возможности рождественского перемирия, тот ответил категоричным отказом.

Накануне на всей территории Украины действовала воздушная тревога. СМИ и местные власти сообщали о взрывах в Киеве, Харькове, Запорожье, Днепропетровске, Кривом Роге, Кременчуге, Ивано-Франковской области.

По данным координатора пророссийского николаевского сопротивления Сергея Лебедева, ударам подверглись Зеленодольская ТЭЦ в Днепропетровской области, Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской, Славянская ТЭС в Краматорском районе на подконтрольной Киеву территории ДНР.

В свою очередь, Минобороны сообщило, что российская армия нанесла массированный удар по критически важным объектам энергетики Украины, обслуживающим ВСУ.
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