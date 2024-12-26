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В ДТП с автобусом на юго-западе Москвы пострадали три человека - РИА Новости, 26.12.2024
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23:06 26.12.2024 (обновлено: 23:07 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/dtp-1991566473.html
В ДТП с автобусом на юго-западе Москвы пострадали три человека
В ДТП с автобусом на юго-западе Москвы пострадали три человека - РИА Новости, 26.12.2024
В ДТП с автобусом на юго-западе Москвы пострадали три человека
Три человека пострадали после столкновения коммерческого автобуса с мачтой освещения на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 26.12.2024
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происшествия
москва
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Три человека пострадали после столкновения коммерческого автобуса с мачтой освещения на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости в экстренных службах. В пресс-службе "Организатора перевозок" РИА Новости ранее сообщили, что около 21.50 на улице Бардина произошло ДТП с участием автобуса 119-го маршрута коммерческого перевозчика. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и совершил наезд на препятствие, в салоне автобуса упал пассажир, ему оказывают медпомощь. "Автобус столкнулся с мачтой городского освещения. Предварительно, пострадали три человека", - сообщили в экстренных службах, уточнив, что возгорания и разлива топлива не было.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В ДТП с автобусом на юго-западе Москвы пострадали три человека

В ДТП с автобусом на улице Бардина на юго-западе Москвы пострадали три человека

© РИА Новости / Павел ЛисицынСотрудник ДПС
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Сотрудник ДПС. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Три человека пострадали после столкновения коммерческого автобуса с мачтой освещения на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
В пресс-службе "Организатора перевозок" РИА Новости ранее сообщили, что около 21.50 на улице Бардина произошло ДТП с участием автобуса 119-го маршрута коммерческого перевозчика. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и совершил наезд на препятствие, в салоне автобуса упал пассажир, ему оказывают медпомощь.
"Автобус столкнулся с мачтой городского освещения. Предварительно, пострадали три человека", - сообщили в экстренных службах, уточнив, что возгорания и разлива топлива не было.
Лефортовский тоннель - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
В Лефортовском тоннеле в Москве произошло ДТП
Вчера, 21:56
 
ПроисшествияМосква
 
 
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