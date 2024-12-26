https://ria.ru/20241226/dtp-1991566473.html

В ДТП с автобусом на юго-западе Москвы пострадали три человека

В ДТП с автобусом на юго-западе Москвы пострадали три человека - РИА Новости, 26.12.2024

В ДТП с автобусом на юго-западе Москвы пострадали три человека

Три человека пострадали после столкновения коммерческого автобуса с мачтой освещения на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T23:06:00+03:00

2024-12-26T23:06:00+03:00

2024-12-26T23:07:00+03:00

происшествия

москва

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Три человека пострадали после столкновения коммерческого автобуса с мачтой освещения на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости в экстренных службах. В пресс-службе "Организатора перевозок" РИА Новости ранее сообщили, что около 21.50 на улице Бардина произошло ДТП с участием автобуса 119-го маршрута коммерческого перевозчика. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и совершил наезд на препятствие, в салоне автобуса упал пассажир, ему оказывают медпомощь. "Автобус столкнулся с мачтой городского освещения. Предварительно, пострадали три человека", - сообщили в экстренных службах, уточнив, что возгорания и разлива топлива не было.

https://ria.ru/20241226/dtp-1991561014.html

москва

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва