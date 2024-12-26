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В Москве насмерть сбили водителя, вышедшего из машины после ДТП - РИА Новости, 27.12.2024
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22:31 26.12.2024 (обновлено: 09:28 27.12.2024)
https://ria.ru/20241226/dtp-1991563740.html
В Москве насмерть сбили водителя, вышедшего из машины после ДТП
В Москве насмерть сбили водителя, вышедшего из машины после ДТП - РИА Новости, 27.12.2024
В Москве насмерть сбили водителя, вышедшего из машины после ДТП
Машина насмерть сбила в Лефортовском тоннеле в Москве водителя, вышедшего из автомобиля после другого ДТП, сообщила столичная прокуратура. РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-26T22:31:00+03:00
2024-12-27T09:28:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Машина насмерть сбила в Лефортовском тоннеле в Москве водителя, вышедшего из автомобиля после другого ДТП, сообщила столичная прокуратура. Ранее в четверг дептранс сообщал, что на внешней стороне ТТК, в Лефортовском тоннеле, произошло ДТП, движение было затруднено на километр. "В результате дорожной аварии водитель автомобиля Lexus, находившийся на проезжей части для установки знака аварийной остановки, скончался на месте от полученных в результате наезда на него транспортного средства марки Volvo телесных повреждений", — подчеркнули в ведомстве.Установление всех обстоятельств ДТП, ход и результаты процессуальной проверки находятся на контроле в прокуратуре Юго-Восточного административного округа.
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происшествия, авто, москва, volvo ab
Происшествия, Авто, Москва, Volvo AB
В Москве насмерть сбили водителя, вышедшего из машины после ДТП

В Лефортовском тоннеле в Москве машина насмерть сбила водителя после другого ДТП

© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/TelegramМесто ДТП в Лефортовском тоннеле. 26 декабря 2024
Место ДТП в Лефортовском тоннеле. 26 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/Telegram
Место ДТП в Лефортовском тоннеле. 26 декабря 2024
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Машина насмерть сбила в Лефортовском тоннеле в Москве водителя, вышедшего из автомобиля после другого ДТП, сообщила столичная прокуратура.
Ранее в четверг дептранс сообщал, что на внешней стороне ТТК, в Лефортовском тоннеле, произошло ДТП, движение было затруднено на километр.
«
"В результате дорожной аварии водитель автомобиля Lexus, находившийся на проезжей части для установки знака аварийной остановки, скончался на месте от полученных в результате наезда на него транспортного средства марки Volvo телесных повреждений", — подчеркнули в ведомстве.
Установление всех обстоятельств ДТП, ход и результаты процессуальной проверки находятся на контроле в прокуратуре Юго-Восточного административного округа.
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