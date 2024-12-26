https://ria.ru/20241226/dtp-1991478080.html

В Тольятти женщина попала в больницу после ДТП с автобусом

В Тольятти женщина попала в больницу после ДТП с автобусом - РИА Новости, 26.12.2024

В Тольятти женщина попала в больницу после ДТП с автобусом

Женщина была доставлена в больницу для осмотра после столкновения автобуса и маршрутки в Тольятти, сообщило журналистам ГУМВД России по Самарской области. РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T15:30:00+03:00

2024-12-26T15:30:00+03:00

2024-12-26T15:30:00+03:00

происшествия

тольятти

самарская область

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САМАРА, 26 дек — РИА Новости. Женщина была доставлена в больницу для осмотра после столкновения автобуса и маршрутки в Тольятти, сообщило журналистам ГУМВД России по Самарской области. По опубликованным ранее предварительным данным областного главка МВД, в аварии с автобусом и маршруткой в Тольятти пострадали шесть человек. "Сотрудники полиции окончили оформление ДТП в Тольятти, где столкнулся рейсовый автобус и маршрутка. После ДТП в больницу для осмотра доставлена одна женщина - пассажир маршрутки. В настоящее время все пассажиры разъехались с места аварии на попутном транспорте", - говорится в сообщении областного ГУМВД. Полицейские продолжают выяснять причины и обстоятельства аварии.

https://ria.ru/20241125/dtp-1985557966.html

тольятти

самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, тольятти, самарская область