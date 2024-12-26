https://ria.ru/20241226/dron-1991565187.html

Число пострадавших после атаки дрона в белгородском поселке выросло до трех

Число пострадавших после атаки дрона в белгородском поселке выросло до трех - РИА Новости, 26.12.2024

Число пострадавших после атаки дрона в белгородском поселке выросло до трех

Число пострадавших после атаки беспилотника по дому в поселке Разумное Белгородской области возросло до трех, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T22:50:00+03:00

2024-12-26T22:50:00+03:00

2024-12-26T22:58:00+03:00

белгородский район

специальная военная операция на украине

россия

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Число пострадавших после атаки беспилотника по дому в поселке Разумное Белгородской области возросло до трех, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.Ранее губернатор сообщал, что беспилотник ВСУ атаковал таунхаус в поселке Разумное Белгородского района. Ранены восьмилетний ребёнок и его мама, мальчика с ушибами и ссадинами бригада "скорой" доставила в детскую областную клиническую больницу, женщину с осколочными ранениями ноги и спины — в городскую больницу Белгорода. В результате удара беспилотника по дому загорелась кровля, сотрудниками МЧС пожар был потушен."Количество раненых увеличилось до трех. За медицинской помощью обратилась женщина с ушибом руки. Бригада скорой доставляет пострадавшую в городскую больницу №2 г. Белгорода", - сообщил Гладков.

белгородский район

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Последствия атаки беспилотника ВСУ на таунхаус в белгородском поселке Беспилотник ВСУ атаковал дом в поселке Разумное Белгородского района, ранены 8-летний ребёнок и его мама, сообщил Гладков 2024-12-26T22:50 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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белгородский район, россия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия, видео