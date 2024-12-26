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Число пострадавших после атаки дрона в белгородском поселке выросло до трех
Число пострадавших после атаки дрона в белгородском поселке выросло до трех - РИА Новости, 26.12.2024
Число пострадавших после атаки дрона в белгородском поселке выросло до трех
Число пострадавших после атаки беспилотника по дому в поселке Разумное Белгородской области возросло до трех, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T22:50:00+03:00
2024-12-26T22:50:00+03:00
2024-12-26T22:58:00+03:00
белгородский район
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россия
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вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Число пострадавших после атаки беспилотника по дому в поселке Разумное Белгородской области возросло до трех, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.Ранее губернатор сообщал, что беспилотник ВСУ атаковал таунхаус в поселке Разумное Белгородского района. Ранены восьмилетний ребёнок и его мама, мальчика с ушибами и ссадинами бригада "скорой" доставила в детскую областную клиническую больницу, женщину с осколочными ранениями ноги и спины — в городскую больницу Белгорода. В результате удара беспилотника по дому загорелась кровля, сотрудниками МЧС пожар был потушен."Количество раненых увеличилось до трех. За медицинской помощью обратилась женщина с ушибом руки. Бригада скорой доставляет пострадавшую в городскую больницу №2 г. Белгорода", - сообщил Гладков.
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Последствия атаки беспилотника ВСУ на таунхаус в белгородском поселке
Беспилотник ВСУ атаковал дом в поселке Разумное Белгородского района, ранены 8-летний ребёнок и его мама, сообщил Гладков
2024-12-26T22:50
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Белгородский район, Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Число пострадавших после атаки дрона в белгородском поселке выросло до трех
Гладков: после атаки дрона ВСУ по дому в селе Разумное пострадал третий человек