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Число пострадавших после атаки дрона в белгородском поселке выросло до трех - РИА Новости, 26.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:50 26.12.2024 (обновлено: 22:58 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/dron-1991565187.html
Число пострадавших после атаки дрона в белгородском поселке выросло до трех
Число пострадавших после атаки дрона в белгородском поселке выросло до трех - РИА Новости, 26.12.2024
Число пострадавших после атаки дрона в белгородском поселке выросло до трех
Число пострадавших после атаки беспилотника по дому в поселке Разумное Белгородской области возросло до трех, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T22:50:00+03:00
2024-12-26T22:58:00+03:00
белгородский район
специальная военная операция на украине
россия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Число пострадавших после атаки беспилотника по дому в поселке Разумное Белгородской области возросло до трех, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.Ранее губернатор сообщал, что беспилотник ВСУ атаковал таунхаус в поселке Разумное Белгородского района. Ранены восьмилетний ребёнок и его мама, мальчика с ушибами и ссадинами бригада "скорой" доставила в детскую областную клиническую больницу, женщину с осколочными ранениями ноги и спины — в городскую больницу Белгорода. В результате удара беспилотника по дому загорелась кровля, сотрудниками МЧС пожар был потушен."Количество раненых увеличилось до трех. За медицинской помощью обратилась женщина с ушибом руки. Бригада скорой доставляет пострадавшую в городскую больницу №2 г. Белгорода", - сообщил Гладков.
белгородский район
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Последствия атаки беспилотника ВСУ на таунхаус в белгородском поселке
Беспилотник ВСУ атаковал дом в поселке Разумное Белгородского района, ранены 8-летний ребёнок и его мама, сообщил Гладков
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белгородский район, россия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия, видео
Белгородский район, Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Число пострадавших после атаки дрона в белгородском поселке выросло до трех
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Число пострадавших после атаки беспилотника по дому в поселке Разумное Белгородской области возросло до трех, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
2024-12-26T22:50
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Число пострадавших после атаки дрона в белгородском поселке выросло до трех

Гладков: после атаки дрона ВСУ по дому в селе Разумное пострадал третий человек

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки ВСУ на дом в поселке Разумное Белгородского района
Последствия атаки ВСУ на дом в поселке Разумное Белгородского района - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки ВСУ на дом в поселке Разумное Белгородского района. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Число пострадавших после атаки беспилотника по дому в поселке Разумное Белгородской области возросло до трех, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Ранее губернатор сообщал, что беспилотник ВСУ атаковал таунхаус в поселке Разумное Белгородского района. Ранены восьмилетний ребёнок и его мама, мальчика с ушибами и ссадинами бригада "скорой" доставила в детскую областную клиническую больницу, женщину с осколочными ранениями ноги и спины — в городскую больницу Белгорода. В результате удара беспилотника по дому загорелась кровля, сотрудниками МЧС пожар был потушен.
"Количество раненых увеличилось до трех. За медицинской помощью обратилась женщина с ушибом руки. Бригада скорой доставляет пострадавшую в городскую больницу №2 г. Белгорода", - сообщил Гладков.
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородский районРоссияБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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