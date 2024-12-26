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При ударе дрона ВСУ по белгородскому поселку пострадали мать с ребенком
При ударе дрона ВСУ по белгородскому поселку пострадали мать с ребенком - РИА Новости, 26.12.2024
При ударе дрона ВСУ по белгородскому поселку пострадали мать с ребенком
Украинский дрон атаковал дом в поселке Разумное в Белгородском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T20:55:00+03:00
2024-12-26T20:55:00+03:00
2024-12-26T22:57:00+03:00
белгородский район
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
происшествия
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белгородская область
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Украинский дрон атаковал дом в поселке Разумное в Белгородском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Ранены восьмилетний ребенок и его мама. Мальчика с ушибами и ссадинами бригада скорой доставляет в детскую областную клиническую больницу, женщину с осколочными ранениями ноги и спины — в городскую больницу Белгорода", — уточнил он.Кроме того, при ударе беспилотника загорелась кровля дома, спасатели уже потушили пожар.По словам Гладкова, информация о последствиях атаки уточняется, на месте работают оперативные службы.Позднее губернатор уточнил, что за медицинской помощью обратилась женщина с ушибом руки. Бригада скорой доставляет пострадавшую в городскую больницу №2 в Белгороде.Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024-го в регионе ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка там признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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Последствия атаки беспилотника ВСУ на таунхаус в белгородском поселке
Беспилотник ВСУ атаковал дом в поселке Разумное Белгородского района, ранены 8-летний ребёнок и его мама, сообщил Гладков
2024-12-26T20:55
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белгородский район, вооруженные силы украины, происшествия, россия, вячеслав гладков, белгородская область
Белгородский район, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Вячеслав Гладков, Белгородская область
При ударе дрона ВСУ по белгородскому поселку пострадали мать с ребенком
Гладков: дрон ВСУ атаковал дом в поселке Разумное, пострадали женщина и ее сын