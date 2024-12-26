https://ria.ru/20241226/dron-1991550270.html

При ударе дрона ВСУ по белгородскому поселку пострадали мать с ребенком

При ударе дрона ВСУ по белгородскому поселку пострадали мать с ребенком - РИА Новости, 26.12.2024

При ударе дрона ВСУ по белгородскому поселку пострадали мать с ребенком

Украинский дрон атаковал дом в поселке Разумное в Белгородском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T20:55:00+03:00

2024-12-26T20:55:00+03:00

2024-12-26T22:57:00+03:00

белгородский район

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

вячеслав гладков

белгородская область

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Украинский дрон атаковал дом в поселке Разумное в Белгородском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Ранены восьмилетний ребенок и его мама. Мальчика с ушибами и ссадинами бригада скорой доставляет в детскую областную клиническую больницу, женщину с осколочными ранениями ноги и спины — в городскую больницу Белгорода", — уточнил он.Кроме того, при ударе беспилотника загорелась кровля дома, спасатели уже потушили пожар.По словам Гладкова, информация о последствиях атаки уточняется, на месте работают оперативные службы.Позднее губернатор уточнил, что за медицинской помощью обратилась женщина с ушибом руки. Бригада скорой доставляет пострадавшую в городскую больницу №2 в Белгороде.Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024-го в регионе ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка там признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20241225/lavrov-1991219475.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородский район

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Последствия атаки беспилотника ВСУ на таунхаус в белгородском поселке Беспилотник ВСУ атаковал дом в поселке Разумное Белгородского района, ранены 8-летний ребёнок и его мама, сообщил Гладков 2024-12-26T20:55 true PT0M11S

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белгородский район, вооруженные силы украины, происшествия, россия, вячеслав гладков, белгородская область