https://ria.ru/20241226/dron-1991520828.html

Украинские дроны атаковали Белгородскую область

Украинские дроны атаковали Белгородскую область - РИА Новости, 26.12.2024

Украинские дроны атаковали Белгородскую область

Два автомобиля атакованы дронами ВСУ в Белгородской области, ранен боец самообороны, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T18:19:00+03:00

2024-12-26T18:19:00+03:00

2024-12-26T19:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

белгород

вячеслав гладков

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белгородский район

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БЕЛГОРОД, 26 дек – РИА Новости. Два автомобиля атакованы дронами ВСУ в Белгородской области, ранен боец самообороны, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Вражеский беспилотник ударил по движущемуся автомобилю в районе села Черемошное Белгородского района. Бойца самообороны с открытой раной ноги бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. У транспортного средства повреждены кузов, остекление, кабина и крыша", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Вторая атака, по его словам, произошла в селе Муром Шебекинского округа. В результате удара беспилотника автомобиль полностью уничтожен."Слава Богу, водитель не пострадал, в последний момент он успел выскочить из машины", - сообщил губернатор.

https://ria.ru/20241226/vsu-1991491202.html

белгородская область

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