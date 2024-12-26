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Украинские дроны атаковали Белгородскую область
Украинские дроны атаковали Белгородскую область - РИА Новости, 26.12.2024
Украинские дроны атаковали Белгородскую область
Два автомобиля атакованы дронами ВСУ в Белгородской области, ранен боец самообороны, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T18:19:00+03:00
2024-12-26T18:19:00+03:00
2024-12-26T19:12:00+03:00
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БЕЛГОРОД, 26 дек – РИА Новости. Два автомобиля атакованы дронами ВСУ в Белгородской области, ранен боец самообороны, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Вражеский беспилотник ударил по движущемуся автомобилю в районе села Черемошное Белгородского района. Бойца самообороны с открытой раной ноги бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. У транспортного средства повреждены кузов, остекление, кабина и крыша", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Вторая атака, по его словам, произошла в селе Муром Шебекинского округа. В результате удара беспилотника автомобиль полностью уничтожен."Слава Богу, водитель не пострадал, в последний момент он успел выскочить из машины", - сообщил губернатор.
https://ria.ru/20241226/vsu-1991491202.html
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Украинские дроны атаковали Белгородскую область
Два автомобиля атакованы дронами ВСУ в Белгородской области