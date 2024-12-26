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Украинские дроны атаковали Белгородскую область - РИА Новости, 26.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:19 26.12.2024 (обновлено: 19:12 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/dron-1991520828.html
Украинские дроны атаковали Белгородскую область
Украинские дроны атаковали Белгородскую область - РИА Новости, 26.12.2024
Украинские дроны атаковали Белгородскую область
Два автомобиля атакованы дронами ВСУ в Белгородской области, ранен боец самообороны, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T18:19:00+03:00
2024-12-26T19:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
белгородский район
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БЕЛГОРОД, 26 дек – РИА Новости. Два автомобиля атакованы дронами ВСУ в Белгородской области, ранен боец самообороны, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Вражеский беспилотник ударил по движущемуся автомобилю в районе села Черемошное Белгородского района. Бойца самообороны с открытой раной ноги бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. У транспортного средства повреждены кузов, остекление, кабина и крыша", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Вторая атака, по его словам, произошла в селе Муром Шебекинского округа. В результате удара беспилотника автомобиль полностью уничтожен."Слава Богу, водитель не пострадал, в последний момент он успел выскочить из машины", - сообщил губернатор.
https://ria.ru/20241226/vsu-1991491202.html
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происшествия, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, белгородский район
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Белгородский район
Украинские дроны атаковали Белгородскую область

Два автомобиля атакованы дронами ВСУ в Белгородской области

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкФорма украинского военного
Форма украинского военного - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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БЕЛГОРОД, 26 дек – РИА Новости. Два автомобиля атакованы дронами ВСУ в Белгородской области, ранен боец самообороны, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Вражеский беспилотник ударил по движущемуся автомобилю в районе села Черемошное Белгородского района. Бойца самообороны с открытой раной ноги бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. У транспортного средства повреждены кузов, остекление, кабина и крыша", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Вторая атака, по его словам, произошла в селе Муром Шебекинского округа. В результате удара беспилотника автомобиль полностью уничтожен.
"Слава Богу, водитель не пострадал, в последний момент он успел выскочить из машины", - сообщил губернатор.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныБелгородский район
 
 
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