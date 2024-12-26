https://ria.ru/20241226/dron-1991454696.html

В Москве представили дрон "Сибирячок" четвертого поколения

В Москве представили дрон "Сибирячок" четвертого поколения - РИА Новости, 26.12.2024

В Москве представили дрон "Сибирячок" четвертого поколения

На московском предприятии представили разведывательный дрон "Сибирячок" четвертого поколения с улучшенной полетной камерой и более технологичным и удобным в... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T14:02:00+03:00

2024-12-26T14:02:00+03:00

2024-12-26T15:48:00+03:00

новое оружие россии

безопасность

технологии

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. На московском предприятии представили разведывательный дрон "Сибирячок" четвертого поколения с улучшенной полетной камерой и более технологичным и удобным в эксплуатации корпусом, передает корреспондент РИА Новости. По словам начальника производства Евгения, изделие может долго находиться в воздухе и совершать перелет на большие расстояния. Новая версия дрона уже активно применяется в зоне СВО, после отгрузки в подразделения беспилотники сопровождаются группой поддержки предприятия для обучения военнослужащих их использованию. Локализация производства сейчас превышает 85% - в столице налажено изготовление сложных технологических деталей и программного обеспечения для беспилотников, отметил Евгений, а "Сибирячок" следующей модели будет полностью состоять из российских комплектующих. "Сибирячок" - малогабаритный коптер, разработанный для обеспечения работы в условиях низкой освещенности и ночью. Дрон оснащен тепловизионной камерой с высоким разрешением и зумом, что позволяет работать по любым целям и при любой погоде.

https://ria.ru/20241209/rostekh-1988150676.html

https://ria.ru/20241128/oreshnik-1986203872.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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безопасность, технологии