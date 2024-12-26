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В Москве представили дрон "Сибирячок" четвертого поколения - РИА Новости, 26.12.2024
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Новое оружие России
 
14:02 26.12.2024 (обновлено: 15:48 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/dron-1991454696.html
В Москве представили дрон "Сибирячок" четвертого поколения
В Москве представили дрон "Сибирячок" четвертого поколения - РИА Новости, 26.12.2024
В Москве представили дрон "Сибирячок" четвертого поколения
На московском предприятии представили разведывательный дрон "Сибирячок" четвертого поколения с улучшенной полетной камерой и более технологичным и удобным в... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T14:02:00+03:00
2024-12-26T15:48:00+03:00
новое оружие россии
безопасность
технологии
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. На московском предприятии представили разведывательный дрон "Сибирячок" четвертого поколения с улучшенной полетной камерой и более технологичным и удобным в эксплуатации корпусом, передает корреспондент РИА Новости. По словам начальника производства Евгения, изделие может долго находиться в воздухе и совершать перелет на большие расстояния. Новая версия дрона уже активно применяется в зоне СВО, после отгрузки в подразделения беспилотники сопровождаются группой поддержки предприятия для обучения военнослужащих их использованию. Локализация производства сейчас превышает 85% - в столице налажено изготовление сложных технологических деталей и программного обеспечения для беспилотников, отметил Евгений, а "Сибирячок" следующей модели будет полностью состоять из российских комплектующих. "Сибирячок" - малогабаритный коптер, разработанный для обеспечения работы в условиях низкой освещенности и ночью. Дрон оснащен тепловизионной камерой с высоким разрешением и зумом, что позволяет работать по любым целям и при любой погоде.
https://ria.ru/20241209/rostekh-1988150676.html
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безопасность, технологии
Новое оружие России, Безопасность, Технологии
В Москве представили дрон "Сибирячок" четвертого поколения

В Москве представили разведывательный дрон "Сибирячок" четвертого поколения

© РИА НовостиРазведывательные БПЛА "Сибирячок"
Разведывательные БПЛА Сибирячок - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости
Разведывательные БПЛА "Сибирячок"
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. На московском предприятии представили разведывательный дрон "Сибирячок" четвертого поколения с улучшенной полетной камерой и более технологичным и удобным в эксплуатации корпусом, передает корреспондент РИА Новости.
По словам начальника производства Евгения, изделие может долго находиться в воздухе и совершать перелет на большие расстояния. Новая версия дрона уже активно применяется в зоне СВО, после отгрузки в подразделения беспилотники сопровождаются группой поддержки предприятия для обучения военнослужащих их использованию.
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9 декабря, 13:31
Локализация производства сейчас превышает 85% - в столице налажено изготовление сложных технологических деталей и программного обеспечения для беспилотников, отметил Евгений, а "Сибирячок" следующей модели будет полностью состоять из российских комплектующих.
"Сибирячок" - малогабаритный коптер, разработанный для обеспечения работы в условиях низкой освещенности и ночью. Дрон оснащен тепловизионной камерой с высоким разрешением и зумом, что позволяет работать по любым целям и при любой погоде.
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