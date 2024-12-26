https://ria.ru/20241226/dnr-1991560228.html

При атаках ВСУ по ДНР пострадали два человека

При атаках ВСУ по ДНР пострадали два человека - РИА Новости, 26.12.2024

При атаках ВСУ по ДНР пострадали два человека

Два человека получили ранения в результате украинских ударов по территории ДНР в четверг, сообщил глава региона Денис Пушилин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T21:50:00+03:00

2024-12-26T21:50:00+03:00

2024-12-26T21:50:00+03:00

специальная военная операция на украине

денис пушилин

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 26 дек - РИА Новости. Два человека получили ранения в результате украинских ударов по территории ДНР в четверг, сообщил глава региона Денис Пушилин в своем Telegram-канале. "Два мирных жителя региона пострадали сегодня в результате киевской агрессии", - говорится в сообщении Пушилина. По его данным, в Горловке при обстреле ВСУ пострадал мужчина 1953 года рождения. В поселке Пантелеймоновка в результате сброса взрывоопасного предмета с дрона ранения средней степени тяжести получил мирный житель. Кроме того, вследствие обстрелов Горловки и Пантелеймоновки повреждения получили пять жилых домов, школа и линия электропередачи. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершены более 10 вооруженных атак. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, ударный БПЛА", - добавил Пушилин. Пантелеймоновка находится к северо-востоку от Донецка, примерно на полпути от административного центра ДНР до Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20241223/vsu-1990820298.html

https://ria.ru/20241224/dnr-1991084991.html

https://ria.ru/20241226/prestupleniya-1991493680.html

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денис пушилин, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, происшествия