https://ria.ru/20241226/defitsit-1991474466.html

Парламент Молдавии утвердил бюджет республики на 2025 год с дефицитом

Парламент Молдавии утвердил бюджет республики на 2025 год с дефицитом - РИА Новости, 26.12.2024

Парламент Молдавии утвердил бюджет республики на 2025 год с дефицитом

Парламент Молдавии утвердил в окончательном чтении госбюджет республики на 2025 год с дефицитом почти в 760 миллионов долларов, заявил спикер законодательного... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T15:21:00+03:00

2024-12-26T15:21:00+03:00

2024-12-26T15:21:00+03:00

экономика

молдавия

игорь гросу

снг

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg

КИШИНЕВ, 26 дек - РИА Новости. Парламент Молдавии утвердил в окончательном чтении госбюджет республики на 2025 год с дефицитом почти в 760 миллионов долларов, заявил спикер законодательного собрания Игорь Гросу. "Проект госбюджета на 2025 год утвержден в третьем чтении голосами 57 депутатов", - заявил на заседании Гросу. Трансляция ведется в прямом эфире на сайте парламента.Согласно документу, запланированные доходы составят 3,9 миллиарда долларов, а расходы – 4,6 миллиарда долларов. Это означает, что бюджетный дефицит прогнозируется на уровне почти 760 миллионов долларов. Молдавия переживает экономический кризис c 2021 года, который усугубляется ростом инфляции и цен на энергоресурсы, а также переориентацией рынков сбыта из-за недоступности традиционных путей поставок в страны СНГ. В 2022 году инфляция достигла рекордных 30,2%, а тарифы на газ возросли почти в семь раз, на электроэнергию — почти в четыре раза. В 2023 году инфляция составила 13,4%.

https://ria.ru/20241220/moldavija-1990401500.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, молдавия, игорь гросу, снг, в мире