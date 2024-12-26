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Парламент Молдавии утвердил бюджет республики на 2025 год с дефицитом
Парламент Молдавии утвердил бюджет республики на 2025 год с дефицитом - РИА Новости, 26.12.2024
Парламент Молдавии утвердил бюджет республики на 2025 год с дефицитом
Парламент Молдавии утвердил в окончательном чтении госбюджет республики на 2025 год с дефицитом почти в 760 миллионов долларов, заявил спикер законодательного... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T15:21:00+03:00
2024-12-26T15:21:00+03:00
2024-12-26T15:21:00+03:00
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КИШИНЕВ, 26 дек - РИА Новости. Парламент Молдавии утвердил в окончательном чтении госбюджет республики на 2025 год с дефицитом почти в 760 миллионов долларов, заявил спикер законодательного собрания Игорь Гросу. "Проект госбюджета на 2025 год утвержден в третьем чтении голосами 57 депутатов", - заявил на заседании Гросу. Трансляция ведется в прямом эфире на сайте парламента.Согласно документу, запланированные доходы составят 3,9 миллиарда долларов, а расходы – 4,6 миллиарда долларов. Это означает, что бюджетный дефицит прогнозируется на уровне почти 760 миллионов долларов. Молдавия переживает экономический кризис c 2021 года, который усугубляется ростом инфляции и цен на энергоресурсы, а также переориентацией рынков сбыта из-за недоступности традиционных путей поставок в страны СНГ. В 2022 году инфляция достигла рекордных 30,2%, а тарифы на газ возросли почти в семь раз, на электроэнергию — почти в четыре раза. В 2023 году инфляция составила 13,4%.
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экономика, молдавия, игорь гросу, снг, в мире
Экономика, Молдавия, Игорь Гросу, СНГ, В мире
Парламент Молдавии утвердил бюджет республики на 2025 год с дефицитом
Парламент Молдавии утвердил бюджет с дефицитом в 760 миллионов долларов