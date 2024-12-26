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Правкомиссия ввела режим ЧС федерального уровня на Кубани - РИА Новости, 26.12.2024
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17:24 26.12.2024 (обновлено: 17:44 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/chs-1991508225.html
Правкомиссия ввела режим ЧС федерального уровня на Кубани
Правкомиссия ввела режим ЧС федерального уровня на Кубани - РИА Новости, 26.12.2024
Правкомиссия ввела режим ЧС федерального уровня на Кубани
Правительственная комиссия под руководством главы МЧС России Александра Куренкова ввела режим чрезвычайной ситуации федерального уровня из-за ситуации в... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T17:24:00+03:00
2024-12-26T17:44:00+03:00
происшествия
керченский пролив
россия
анапа
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крушение двух танкеров в керченском проливе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990812518_0:118:3073:1847_1920x0_80_0_0_33ae3fcf587346af138c691e25aed87f.jpg
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Правительственная комиссия под руководством главы МЧС России Александра Куренкова ввела режим чрезвычайной ситуации федерального уровня из-за ситуации в Керченском проливе после крушения двух танкеров с нефтепродуктами, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. "Правительственной комиссией под руководством главы МЧС введен режим ЧС федерального характера из-за ситуации в Керченском проливе", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что такое решение было принято на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, связанной с ситуацией в Керченском проливе, которое прошло в Анапе."Принимая во внимание сложившуюся обстановку и с учетом заслушанных нами докладов предлагаю отнести чрезвычайную ситуацию, вызванную крушением танкеров в Керченском проливе к чрезвычайной ситуации федерального характера и установить федеральный уровень реагирования. Это позволит привлечь дополнительные силы и средства федеральных органов исполнительной власти и государственных корпораций, а также оказать необходимую финансовую помощь пострадавшим субъектам из резервного фонда правительства Российской Федерации", - приводит пресс-служба слова Куренкова.
https://ria.ru/20241226/kuban-1991475461.html
керченский пролив
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происшествия, керченский пролив, россия, анапа, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Керченский пролив, Россия, Анапа, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Правкомиссия ввела режим ЧС федерального уровня на Кубани

Правкомиссия ввела режим ЧС федерального уровня из-за ЧП в Керченском проливе

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВолонтеры собирают мазут на берегу Анапы
Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Правительственная комиссия под руководством главы МЧС России Александра Куренкова ввела режим чрезвычайной ситуации федерального уровня из-за ситуации в Керченском проливе после крушения двух танкеров с нефтепродуктами, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Правительственной комиссией под руководством главы МЧС введен режим ЧС федерального характера из-за ситуации в Керченском проливе", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что такое решение было принято на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, связанной с ситуацией в Керченском проливе, которое прошло в Анапе.
"Принимая во внимание сложившуюся обстановку и с учетом заслушанных нами докладов предлагаю отнести чрезвычайную ситуацию, вызванную крушением танкеров в Керченском проливе к чрезвычайной ситуации федерального характера и установить федеральный уровень реагирования. Это позволит привлечь дополнительные силы и средства федеральных органов исполнительной власти и государственных корпораций, а также оказать необходимую финансовую помощь пострадавшим субъектам из резервного фонда правительства Российской Федерации", - приводит пресс-служба слова Куренкова.
Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
Глава МЧС ответил на вопрос о пляжном сезоне на Кубани после разлива мазута
Вчера, 15:27
 
ПроисшествияКерченский проливРоссияАнапаАлександр Куренков (МЧС)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Крушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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