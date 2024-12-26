https://ria.ru/20241226/chs-1991508225.html

Правкомиссия ввела режим ЧС федерального уровня на Кубани

Правкомиссия ввела режим ЧС федерального уровня на Кубани - РИА Новости, 26.12.2024

Правкомиссия ввела режим ЧС федерального уровня на Кубани

Правительственная комиссия под руководством главы МЧС России Александра Куренкова ввела режим чрезвычайной ситуации федерального уровня из-за ситуации в... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T17:24:00+03:00

2024-12-26T17:24:00+03:00

2024-12-26T17:44:00+03:00

происшествия

керченский пролив

россия

анапа

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение двух танкеров в керченском проливе

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Правительственная комиссия под руководством главы МЧС России Александра Куренкова ввела режим чрезвычайной ситуации федерального уровня из-за ситуации в Керченском проливе после крушения двух танкеров с нефтепродуктами, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. "Правительственной комиссией под руководством главы МЧС введен режим ЧС федерального характера из-за ситуации в Керченском проливе", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что такое решение было принято на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, связанной с ситуацией в Керченском проливе, которое прошло в Анапе."Принимая во внимание сложившуюся обстановку и с учетом заслушанных нами докладов предлагаю отнести чрезвычайную ситуацию, вызванную крушением танкеров в Керченском проливе к чрезвычайной ситуации федерального характера и установить федеральный уровень реагирования. Это позволит привлечь дополнительные силы и средства федеральных органов исполнительной власти и государственных корпораций, а также оказать необходимую финансовую помощь пострадавшим субъектам из резервного фонда правительства Российской Федерации", - приводит пресс-служба слова Куренкова.

https://ria.ru/20241226/kuban-1991475461.html

керченский пролив

россия

анапа

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происшествия, керченский пролив, россия, анапа, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе