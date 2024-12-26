https://ria.ru/20241226/chislo-1991516413.html

В РПЦ назвали число храмов Москвы, участвующих в гумпомощи СВО

В РПЦ назвали число храмов Москвы, участвующих в гумпомощи СВО - РИА Новости, 26.12.2024

В РПЦ назвали число храмов Москвы, участвующих в гумпомощи СВО

Более 400 московских храмов регулярно участвуют в гуманитарной помощи военнослужащим СВО, рассказал заместитель председателя отдела по социальному служению... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T17:52:00+03:00

2024-12-26T17:52:00+03:00

2024-12-26T17:52:00+03:00

религия

религия

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Более 400 московских храмов регулярно участвуют в гуманитарной помощи военнослужащим СВО, рассказал заместитель председателя отдела по социальному служению Московской епархии протоиерей Михаил Зазвонов на пресс-конференции в международной медиагруппе "Россия сегодня". "403 храма участвуют в этой работе, 262 храма – это непосредственно помощь воинам, 248 храмов – это работа в госпиталях в Москве, помощь семьям. 120 священников ходят в военные госпитали, окормляют, поддерживают духовно наших раненых ребят, а также более 500 сестер милосердия помогают священникам", - рассказал Зазвонов на пресс-конференции, посвященной помощи московских храмов фронту. Он добавил, что все желающие могут привезти гумпомощь в синодальный отдел РПЦ по благотворительности или обратиться в храмы. "Можно привезти в синодальный отдел, у нас есть там центр приема и продуктовой, и вещевой помощи, собирают, в том числе, церковные вещи для храмов на новых территориях и военных храмов. Есть и близлежащие храмы, можно, прежде всего, туда обратиться, думаю, у них все примут. Если даже в конкретном храме такая работа не налажена, они знают, куда передать, в любом случае информационно помогут. Данной работой (по сбору помощи для фронта – ред.) в Москве занимаются 403 храма", - сказал Зазвонов. Как уточнил руководитель информационной службы Московской епархии священник Александр Волков, упомянутые 403 храма – это "львиная доля" активно действующих храмов в Москве. "В Москве на конец 2024 года 1222 храма – сюда входят и церковные соборы, и часовни, и храмы при больницах, и крестильные, и другие. В Москве примерно 1800 священнослужителей в Москве. Каждый десятый священник участвует в госпитальной работе", - сказал Волков. По его словам, помощь московских храмов фронту приобретает повсеместный характер, становится частью жизни московских приходов. "Помощь фронту и мирным жителем стала за эти неполные три года частью повседневной жизни московский приходов, без нее немыслимо существование ни одного московского храма. И духовенство, и прихожане принимают самое активное участие в этом общенациональном служении", - рассказал священник. Так, по его словам, при входе в храмы висят объявления о сборе гумпомощи, плетении маскировочных сетей, изготовлении окопных свечей и так далее, и "храмы в жилых районах почти всегда становятся центрами помощи нуждающимся и военнослужащим". Кроме того, добавил он, каждый московский храм отправляет отчеты по помощи фронту. Как добавил Волков в беседе с РИА Новости, помощь фронту – это инициатива самих прихожан.

https://ria.ru/20241225/lgov-1991340473.html

https://ria.ru/20241226/patriarkh-1991423841.html

https://ria.ru/20241226/rpts-1991422431.html

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

религия