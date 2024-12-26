https://ria.ru/20241226/chernyshenko-1991330585.html

Дмитрий Чернышенко: здоровье детей – главный критерий развития России

Дмитрий Чернышенко: здоровье детей – главный критерий развития России - РИА Новости, 26.12.2024

Дмитрий Чернышенко: здоровье детей – главный критерий развития России

Правительство России готово пересмотреть федеральные государственные образовательные стандарты в школах из-за высокой нагрузки на учеников, так как здоровье... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T09:30:00+03:00

2024-12-26T09:30:00+03:00

2024-12-26T09:30:00+03:00

интервью

дмитрий чернышенко

россия

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Правительство России готово пересмотреть федеральные государственные образовательные стандарты в школах из-за высокой нагрузки на учеников, так как здоровье детей – главный критерий успешного развития страны, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. В интервью РИА Новости он также рассказал о работе кабмина во время прямой линии с президентом РФ, о разработке Стратегии развития образования и начале тестирования детей мигрантов и иностранных студентов на знание русского языка. Кроме того, вице-премьер подвел итоги года в туристической отрасли и дал прогноз на возращение российских спортсменов на международную арену.– Дмитрий Николаевич, мы находимся в координационном центре правительства. Совсем недавно во время прямой линии президента было видно, как здесь оперативно отрабатываются многие вопросы. В чем преимущество такого формата, на ваш взгляд?– Нужно понимать, что координационный центр – это площадка межведомственного взаимодействия, площадка председателя правительства, и по его поручению уже третий год здесь именно для прямой линии создается специальный штаб, когда заместители министров по всем направлениям находятся здесь со специалистами, с аналитиками, которые обеспечивают мгновенный доступ ко всей информации, к нормативной базе, к предыдущим поручениям, к информационным системам, в том числе и региональным, для того, чтобы получить полный объем информации для принятия оперативного решения или выдачи поручений. Заместители министров готовят их здесь и своим профильным вице-премьерам эту информацию направляют. И мы знаем, что уже даже до окончания прямой линии некоторые вопросы, которые обсуждались президентом, задавались президенту, были решены. Ну, в частности, был решен вопрос о тарифах для перелетов для многодетных семей, и тут же профильный вице-премьер Виталий Савельев соответствующие поручения Минтрансу дал, вопрос будет урегулирован ближайшее время. Или вопрос, связанный с корректным начислением трудового стажа для пенсионного обеспечения пенсионера из Донецка, или вопрос, связанный со снятием ограничений для банков по выдаче льготных семейных ипотек – тут же Минфин такое ограничение снял. И многие другие вопросы.– Вот один из актуальных вопросов, который прозвучал на прямой линии, о котором президент говорил, – это тестирование для школьников, которые являются детьми иностранцев, мигрантов, приезжающих в нашу страну и поступающих на обучение в школы. Когда начнутся такие экзамены, где они будут проходить, и какова будет система оценки?– Президент действительно поддержал этот закон, здесь огромная благодарность нашим коллегам из Государственной Думы, которые его очень быстро в трех чтениях приняли. Он подразумевает обязательное тестирование для детей иностранных граждан. Всего в нашей стране сейчас порядка 155 тысяч детей иностранных граждан пошли в школу в этом году из примерно 18,5 миллионов учащихся в нашей стране. Сейчас Рособрнадзор завершает подготовку методических материалов и систем тестирования, и критериев оценки, поскольку мы понимаем, что для разных классов потребуется разный уровень тестирования. Уже с первого апреля следующего года такая работа будет организована во всех образовательных учреждениях наших страны.– А может ли коснуться эта мера также и студентов высшего образования?– В соответствии с приказом, который уже подписан министром образования, с 1 апреля следующего года обязательно будет экзамен по сдаче русского языка для всех иностранцев-абитуриентов, которые поступают в российские вузы. Здесь работа ведется планомерно, учитывая, что есть поручение президента к 2030 году не менее 500 тысяч иностранных граждан обучить, дать им возможность обучаться в нашей стране, мы двигаемся к этой цифре. Также ведется, скажем так, обсуждение того, чтобы поменялся единый экзамен на знание русского языка и для всех иностранных студентов, которые будут поступать, будет обязательна сдача такого экзамена.– Дмитрий Николаевич, еще об образовании: в России готовится Стратегия образования до 2040 года. Вы ранее сообщали, что она подразумевает, в частности, отказ от платного репетиторства в пользу бесплатных услуг для школьников. А какие еще изменения такого же масштаба будут отмечены в этой программе?– Действительно, по поручению президента готовится стратегия до 2036 года с перспективой до 2040. И текст стратегии должен быть представлен в администрацию президента в марте следующего года. Для этого здесь – на площадке координационного центра – развернута беспрецедентная по своим масштабам работа системная, которая ведется в 14 рабочих группах, 15 – редакционная, которая будет собирать текст стратегии. Первый текст мы увидим уже после Нового года, в январе. По количеству вовлеченных экспертов, можно сказать, что стратегия делается всей страной. Профессиональных экспертов, академиков, ректоров у нас более 650 в рабочих группах, также организована работа со всеми региональными и муниципальными представителями системы образования и высшего образования. Ведь образование – это обучение и просвещение, поэтому большая роль будет уделяться именно воспитательной работе.Что касается новшеств, которые возникают, не думаю, что будут какие-то революционные изменения, потому что сама система образования продуманно, системно развивалась, но накопилось большое количество, скажем так, вызовов, с которыми настало время разобраться. Один из вызовов тоже нашего времени – это как раз репетиторство платное, о чем вы говорили, создает действительно нагрузку на наших граждан. Одно из направлений будет посвящено тому, как сделать так, чтобы гармонизировать подготовку, чтобы ЕГЭ соответствовали в полной мере самой обучающей программе. И репетиторство было как класс, в общем-то, не нужно, но если где-то требуется более углубленное изучение, то оно, как минимум, было бесплатным.Также из дополнительных вопросов, которые сейчас прорабатываются, это вопрос, например, связанный с вознаграждением за результат, когда учителя будут вознаграждены дополнительно за то, что их воспитанники будут показывать выдающиеся результаты. Это работа ведется с Федеральной налоговой службой, поскольку главный критерий сейчас в обществе успеха, который можно померить, это НДФЛ, который платят успешные работники в бюджеты региональные. И здесь крайне важно настроить справедливую систему, которая бы действительно отражала такой вот характер отложенного вознаграждения за результат.Много других вопросов, связанных с уменьшением нагрузки на учителей, на учеников, автоматизация там, где нужно, и дебюрократизация, кардинальное уменьшение количества отчетов, документов, которые нужно будет заполнять учителям. Так, чтобы освободившееся время они могли направить на индивидуальную работу с учениками, их наставничество, воспитание. И здесь, в общем-то, пресловутый искусственный интеллект исключительно рассматривается как поддерживающая функция для автоматизации рутинных операций, которая никогда не сможет заменить труд учителя.– Вы говорите о награждении учителей за успехи учеников. То есть это будут какие-то золотые и серебряные медали для педагогов?– Нет, я думаю, что это будет дополнительное финансовое вознаграждение, то есть добавка к зарплате, которая будет высчитываться в процентах от того налога на доход физических лиц, который платят граждане.– А что касается физической нагрузки, нагрузки на здоровье самих учеников? Недавно Вячеслав Володин говорил о том, что дети устают в школе. И, по оценкам экспертов, от 70% до 80% детей в школах испытывают дискомфорт от чрезмерной нагрузки. Вот видят ли в правительстве, что дети устают в школе? И что-то будет в этой связи меняться?– Конечно, здесь огромная благодарность Государственной Думе и Вячеславу Викторовичу (Володину – ред.) лично. У нас очень эффективно построена совместная работа после того, как Дума практически взяла на себя ответственность, проголосовав за состав правительства. У нас сейчас очень эффективно выстроена работа, мы совместно работаем и получаем информацию, что называется, с мест, через наших депутатов, участвуем в правительственных часах. И здесь проблема, о которой Вячеслав Викторович говорил, она действительно нам известна. Мы видим, и в том числе одни из вызовов, которые определены были в рабочих группах (Стратегии развития образования – ред.), они связаны с тем, что нужно существенно пересматривать федеральные образовательные стандарты с точки зрения разумной нагрузки и на учеников, и на учителей. Потому что здоровье наших детей – это, наверное, самый главный критерий успешности развития нашего государства.– Теперь о другой сфере – о туризме. И одна из острых тем прошлого месяца – проблемы с топливом на Кубе, из-за чего возникали перебои с авиарейсами из России. Как сейчас обстоят дела на этом направлении, и в следующем году сохранится ли такое же число рейсов или будут какие-то изменения?– Куба – наш традиционный стратегический партнер. И мы, конечно, все переживаем то, что огромное количество американских санкций больно бьют по экономике Кубы, когда это еще и наложилось на природные явления, ураганы. Действительно, на Кубе были очень тяжелые ситуации с топливом. Здесь Россия не остается в стороне. Мы всегда их поддерживаем. И по поручению президента очередной транш кредитов и поставка нефтепродуктов на Кубу своевременно осуществляется. Что касается именно авиасообщения, то регулярное авиасообщение с прошлого года: не менее восьми рейсов авиакомпаниями "Россия", "Северный ветер" продолжают по расписанию осуществляться. Временные трудности не повлияли на это авиасообщение. Направление очень популярное у наших туристов. Мы предполагаем, что более 400 тысяч наших граждан в этом году по итогам года осуществят авиаперелеты. Они в основном идут по трем направлениям: это в Гавану, Варадеро и Кайо-Коко – три наиболее популярных направления, куда летают наши регулярные рейсы. Помимо них есть и чартеры, которые туристические компании осуществляют. Поэтому авиасообщение с Кубой будет стабильным.– А в целом каковы данные за уходящий год по турпотоку? Вы прогнозировали, что будет около 92 миллионов поездок. Эта цифра подтверждается? Каковы ваши ощущения от итогов года?– Мы опираемся на статистику Росстата. По итогам девяти месяцев наблюдали более 75 миллионов уже поездок. И по динамике мы понимаем, что выйдем где-то на 91,5 миллиона туристов, что примерно на 10% больше, чем в прошлом году. Такой рост, действительно, нас устраивает. Нам нужно выполнить задачу, которую поставил президент в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", – увеличить число внутренних поездок туристических до 140 миллионов. Мы планомерно движемся к этой цели.– Насколько в России за последний год выросло число отелей? Где открываются новые, какие наиболее популярные направления у этой индустрии?– Если вернуться даже к вашему предыдущему вопросу, у нас одними из самых популярных направлений все-таки остаются курорты Краснодарского края. В этом году был установлен рекорд за месяц туристических поездок в июле: более 10 миллионов по всей стране было. Ну, и, конечно, самое рекордное количество традиционно это пятерка: Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Московская область, Казань. Распределение примерно такое сохраняется по году.Что касается отелей, более 40% вновь введенных в эксплуатацию отелей приходятся как раз на курорты Краснодарского края. Всего в этом году 26 тысяч гостиничных номеров введено в эксплуатацию, из которых примерно 23 тысячи квалифицированы и внесены в реестр. И это порядка 950 новых отелей.Помимо этого, существуют различные меры поддержки. В том числе по 141 постановлению правительства субсидирование процентной ставки, которая рассчитывается по формуле 3% плюс 30% от действующей ключевой ставки. По нему отобрано 282 проекта на общую сумму почти миллиард рублей, которые обеспечат порядка 28 тысяч гостиничных номеров в перспективе. Нужно добавить, что обязательным условием при осуществлении отбора для участия в конкурсе на субсидирование процентной ставки будет обязательное наличие не менее 5% номеров, которые будут специально для многодетных семей. И, наверное, одна из самых эффективных и быстрых мер, на которую в этом году было направлено 17 миллиардов рублей, – это поддержка строительства в регионах модульных быстровозводимых отелей. Совсем скоро мы объявим о продолжении программы и по субсидированию процентной ставки вместе с Минэкономразвития и откроем новую программу отбора таких проектов по модульным отелям в регионах, где будет субсидирование до полутора миллионов на один номер строящийся. Это все такие меры, которые позволяют поддерживать необходимый темп строительства инфраструктуры для того, чтобы те самые 140 миллионов поездок можно было осуществить.Ну, и флагманский, наверное, самый заметный такой проект, который по поручению президента реализуется, – "Пять морей и озеро Байкал". Это по нашим пяти морям, которые нас омывают: и Балтийское море, и Черное море, и Азовское, Каспийское, Японское море – будет построено порядка 78 тысяч дополнительных номеров, которые обеспечат 10 миллионов круглогодичных поездок наших граждан. Причем инфраструктура, которая создается, она действительно будет круглогодичной. То есть это значит будут крытые бассейны, аквапарки, которые будут позволять пляжный отдых делать круглый год.– Не самые, может, известные с точки зрения привычек наших граждан моря вы сейчас назвали. Насколько вы предполагаете, что люди будут ездить туда: Каспийское море, Японское море?– Нет никаких сомнений. Японское море – это Владивосток. Там уже рост туристического потока один из самых высоких в стране, большое количество иностранных туристов туда приезжает. Кстати, мы наблюдаем стабильный рост иностранных туристов. В этом году до 4,8% от всего нашего туроборота – это иностранные туристы. Здесь большую роль играют электронные путевки. Хорошо зарекомендовали и групповые визы, и электронные визы для иностранных граждан, которые позволяют упростить процесс получения визы и въезда в нашу страну.– Тоже очень важная и, наверное, больная для многих россиян тема – международный спорт. Когда мы вернемся, как вы считаете, например, на чемпионат мира по футболу? Сейчас вот пошли очередные отборы и опять без нас.– Ну, мы все знаем, что, к сожалению, мировой спорт, международные федерации, которые за него отвечают, используют в политической борьбе против нашей страны, нарушая все принципы спорта, который должен быть вне политики. Но и с изменением политической конъюнктуры, с уходом одиозных лидеров, которые использовали этот инструмент для воздействия на нашу страну, ситуация будет стремительно меняться. Россия была и будет неотъемлемой частью мирового спорта. Без России любые спортивные соревнования не будут считаться полноценными. Это обкрадывание и зрителей, и других спортсменов. Что касается футбола, то несмотря на то, что и ФИФА, и УЕФА продлили отстранение наших сборных от участия и в отборочных, и в чемпионатах и Европы, и мира, я думаю, что такая ситуация изменится в будущем. И здесь самое главное – нашим сборным сохранять форму и соревновательную практику. Такое поручение президент нам дал. Российский футбольный союз проработал стратегию, по которой они ставят себе цель участия нашей сборной в чемпионате мира по футболу в 2030 году. Для этого в отборах они должны начать участвовать в 2028. Мне кажется, что это может произойти раньше.– А вот как вы относитесь к достаточно жесткой, принципиальной позиции таких спортсменов, как Вячеслав Фетисов, Елена Вяльбе, которые говорят о том, что необходимо нашим спортсменам участвовать только на равных со всеми, то есть под национальным флагом, с национальным гимном?– Я с бесконечным уважением отношусь к нашим звездам спорта, ветеранам. Мы с ними даже дружим вне работы. Я считаю, что необходимо поддерживать наших спортсменов, которые, даже если текущие условия не позволяют им использовать наш гимн и флаг, мы все прекрасно понимаем, что это – наши спортсмены, и они защищают нашу Родину на спортивных рубежах. Поэтому в условиях даже таких ограничений, которые происходят со стороны международных спортивных организаций, участие наших спортсменов, я считаю, что нужно рассматривать как подвиг и им в этом помогать.– Сейчас какое-то небольшое потепление мы наблюдаем. Наши пловцы прекрасно выступили на чемпионате мира. И совсем недавно мы получили известие о том, что наши конькобежцы и фигуристы смогут участвовать. Считаете ли это какими-то единичными случаями, или это же проявление некого тренда, какой-то тенденции?– Я сдержанно оптимистично отношусь к тому, что ситуация меняется. Но прежде всего происходит прозрение. И нужно понимать, что руководители международных спортивных федераций, к сожалению, не являются независимыми. И они ориентируются на международную конъюнктуру. И когда, как я говорю, пена уйдет, то правда она всегда одна. И я уверен, что многим будет стыдно за то, что они делали, и ситуация нормализуется.– А кого, как вы считаете, нам стоит поддержать на выборах главы Международного олимпийского комитета?– У России нет прямых инструментов поддержки, морально только если. Мы, конечно, будем работать с любым законно избранным президентом Международного олимпийского комитета. Предыдущего президента МОК Томаса Баха наш президент первым поздравил, когда он был избран в Буэнос-Айресе в 2013 году. И он был очень большой друг нашей страны. Первые Олимпийские игры, которые при нем, как при президенте, прошли в Сочи, были на самом высочайшем уровне. И ему обеспечили очень такой, я считаю, эффективный старт. Дальше, опять же, мы видим, что, к сожалению, он был вовлечен в череду политических манипуляций. И сейчас со сменой руководства мы ожидаем, что кто бы ни пришел к руководству этой уважаемой старейшей спортивной организации, он будет проявлять разумный подход, базирующийся на истинных олимпийских ценностях.– Не очень приятная тема – это коррупция в нашем отечественном футболе. И вот недавно скандал, который разразился после признания губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, что к нему на прием пришел некий человек и попросил 36 миллионов бюджетных рублей на незаконную оплату судейских услуг. Для вас это стало чем-то шокирующим? Или же мы всегда понимали, что футбол российский не во всем чист?– Я так понимаю, что он попросил денег, как это мы читали, за некоторые накопившиеся долги.– В том числе, да.– Ну, здесь поскольку информация публичная, и правоохранительные органы занимаются, они дадут квалифицированную оценку. Губернатор зря бы не сказал. Значит, какая-то фактура есть, надо с ней разбираться. Я считаю, что залогом честной, эффективной системы организации судейства является ее прозрачность, неангажированность. И я уверен, что такую работу ведет Российский футбольный союз. Такой же путь проходила Континентальная хоккейная лига. Есть механизмы, как сделать так, чтобы судейство было профессиональным, объективным и неподкупным.– А как вот болельщикам гарантировать, что это как бы не будет спущено на тормозах? Громкий скандал, а потом все как-то ушло в песок.– Зная принципиальность губернатора, я уверен, что на тормозах это не будет спущено.– Как в России сейчас развивается система адаптивного спорта? И создается ли дополнительная инфраструктура? Наверное, особенно это актуально с точки зрения специальной военной операции: приходят ребята, парни, которые получают ранения, но хотят оставаться в нормальной жизни и заниматься спортом. Что делается на этом направлении?– Что касается инфраструктуры, то это уже стандарт, доступная среда. При строительстве любых объектов спортивной инфраструктуры они создаются с условием, чтобы были доступны для людей с ограничениями по здоровью. Здесь вопрос, скорее, в правильном администрировании и в подходе, и в преференциях, которые нужно организовать на местах, на спортивных объектах для того, чтобы наши бойцы, которые возвращаются с СВО, которые получили ранения в результате того, что защищали наши ценности, нашу Родину, могли себя чувствовать абсолютно вовлеченными, полноправными участниками общества. Я в своих региональных поездках все время посещаю такие центры, вижу, как организуется работа на местах, что создаются условия для занятия спортом, команды создаются по адаптивным видам спорта, например, по следж-хоккею или волейбол для сидячих. И здесь крайне важно, чтобы такая работа системно велась, а не эпизодически. Чтобы можно было обеспечить и вовлечение, и соревновательную практику, и условия для подготовки таких спортсменов.– То есть это происходит по всем регионам нашей страны?– Конечно.– Большое спасибо, Дмитрий Николаевич. Желаю вам успехов в Новом году.– Спасибо. С Новым годом.

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О туризме в России, ЧМ-2030 и тестировании по русскому языку. Интервью с Дмитрием Чернышенко О туризме в России, ЧМ-2030 и тестировании по русскому языку. Интервью с Дмитрием Чернышенко 2024-12-26T09:30 true PT27M52S

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интервью, дмитрий чернышенко, россия