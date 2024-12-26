https://ria.ru/20241226/chatgpt-1991564053.html

Пользователи ChatGPT пожаловались на сбои в работе чат-бота

Пользователи ChatGPT пожаловались на сбои в работе чат-бота - РИА Новости, 26.12.2024

Пользователи ChatGPT пожаловались на сбои в работе чат-бота

Пользователи чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT сообщили о сбоях в его работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector. РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T22:35:00+03:00

2024-12-26T22:35:00+03:00

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Пользователи чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT сообщили о сбоях в его работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector. Сообщения об этом начали поступать в 21:20 мск. Наибольшее количество жалоб пришло из США — максимальное число достигало 15 600. Также о неполадках сообщили пользователи из Канады, Великобритании, Франции, Германии, Индии, Бразилии и других стран. Некоторые пользователи также пожаловались на работу сайта OpenAI, на проблемы при авторизации и в работе приложения. Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.

https://ria.ru/20241212/nauka-1988810823.html

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в мире, технологии, сша, канада, великобритания, илон маск