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Пользователи ChatGPT пожаловались на сбои в работе чат-бота - РИА Новости, 26.12.2024
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22:35 26.12.2024 (обновлено: 23:13 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/chatgpt-1991564053.html
Пользователи ChatGPT пожаловались на сбои в работе чат-бота
Пользователи ChatGPT пожаловались на сбои в работе чат-бота - РИА Новости, 26.12.2024
Пользователи ChatGPT пожаловались на сбои в работе чат-бота
Пользователи чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT сообщили о сбоях в его работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector. РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T22:35:00+03:00
2024-12-26T23:13:00+03:00
в мире
технологии
сша
канада
великобритания
илон маск
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Пользователи чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT сообщили о сбоях в его работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector. Сообщения об этом начали поступать в 21:20 мск. Наибольшее количество жалоб пришло из США — максимальное число достигало 15 600. Также о неполадках сообщили пользователи из Канады, Великобритании, Франции, Германии, Индии, Бразилии и других стран. Некоторые пользователи также пожаловались на работу сайта OpenAI, на проблемы при авторизации и в работе приложения. Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
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в мире, технологии, сша, канада, великобритания, илон маск
В мире, Технологии, США, Канада, Великобритания, Илон Маск
Пользователи ChatGPT пожаловались на сбои в работе чат-бота

Downdetector: пользователи ChatGPT пожаловались на сбои в работе чат-бота

© AP Photo / Richard DrewСтраница чат-бота ChatGPT, разработанного компанией OpenAI
Страница чат-бота ChatGPT, разработанного компанией OpenAI - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© AP Photo / Richard Drew
Страница чат-бота ChatGPT, разработанного компанией OpenAI. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Пользователи чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT сообщили о сбоях в его работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector.
Сообщения об этом начали поступать в 21:20 мск. Наибольшее количество жалоб пришло из США — максимальное число достигало 15 600. Также о неполадках сообщили пользователи из Канады, Великобритании, Франции, Германии, Индии, Бразилии и других стран.
Некоторые пользователи также пожаловались на работу сайта OpenAI, на проблемы при авторизации и в работе приложения.
Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
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В миреТехнологииСШАКанадаВеликобританияИлон Маск
 
 
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