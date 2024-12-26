https://ria.ru/20241226/buryatiya-1991484401.html

Задержан министр сельского хозяйства Бурятии

Задержан министр сельского хозяйства Бурятии - РИА Новости, 26.12.2024

Задержан министр сельского хозяйства Бурятии

Задержан министр сельского хозяйства Бурятии Галсан Дареев, подтвердили РИА Новости в региональном правительстве. РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T15:58:00+03:00

2024-12-26T15:58:00+03:00

2024-12-26T16:06:00+03:00

якутск

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УЛАН-УДЭ, 26 дек – РИА Новости. Задержан министр сельского хозяйства Бурятии Галсан Дареев, подтвердили РИА Новости в региональном правительстве. Ранее пресс-служба правительства Бурятии сообщала, что глава региона Алексей Цыденов уволил двух заместителей Дареева. Контракт с Булатом Цыренжаповым был расторгнут по причине утраты доверия (он нарушил запрет, установленный для госслужащего на занятие предпринимательской деятельностью), Евгений Цыбиков был уволен по собственному желанию. Тогда же сообщалось, что министр сельского хозяйства ушел в длительный отпуск. "Да, задержан", - ответил собеседник агентства на вопрос о задержании Дареева. По данным местных СМИ, министра подозревают в превышении должностных полномочий. Галсан Дареев родился 16 июня 1975 года в Якутске. Является кандидатом экономических наук. В 2005 году был назначен заведующим кафедрой "Экономика и организация АПК" в Бурятской государственной сельскохозакадемии. Затем был назначен заместителем декана по науке экономического факультета этого же университета. С июля 2019 года занимал должность ректора. С февраля 2021 года – министр сельского хозяйства Бурятии.

https://ria.ru/20241226/obyski-1991359939.html

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якутск, алексей цыденов, россия, происшествия, республика бурятия