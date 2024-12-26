https://ria.ru/20241226/buddizm-1991351031.html

Буддийский монах дал прогноз на год деревянной змеи

Буддийский монах дал прогноз на год деревянной змеи - РИА Новости, 26.12.2024

Буддийский монах дал прогноз на год деревянной змеи

Наступающий год деревянной змеи по тибетской астрологии будет годом роста и преобразований, будет энергия для достижения целей, но "усилия нужно прилагать с... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T02:56:00+03:00

2024-12-26T02:56:00+03:00

2024-12-26T02:56:00+03:00

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китай

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религия

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Наступающий год деревянной змеи по тибетской астрологии будет годом роста и преобразований, будет энергия для достижения целей, но "усилия нужно прилагать с умом", рассказал РИА Новости председатель Центрального духовного управления буддистов (ЦДУБ) геше Йонтен (Сергей Киришов). У буддистов мира нет единого дня празднования Нового года, и даже в российских регионах, традиционно исповедующих буддизм, этот праздник отмечают в разное время. Дата плавающая, она привязана к местным календарям и, как правило, связана с наступлением весны. Так, в 2025 году в Китае Новый год (Чуньцзе - Праздник весны) встретят 29 января, в Бурятии (Сагаалган) и Туве (Шагаа) - 1 марта. На Алтае дату праздника (Чагаа байрам) назовут позже. В Калмыкии Новый год в этот раз приходится на 31 декабря 2024 года, а начинают его отмечать чуть ранее - 25 декабря, в праздник Зул. По словам Киришова, начало нового астрологического года связано с приходом так называемого "хозяина года" - всего их 12, они совпадают у калмыков, тувинцев, бурят и алтайцев, а также идентичны тем, которые есть в китайском календаре. Однако, отметил монах, животные - "дракон, мышь, лошадь и так далее - лишь олицетворение "хозяев года" – божеств, которые покровительствуют и управляют годом". "Смена "хозяина года" у нас начинается с праздника Зул и завершается в первый лунный день, что в этом году выпадает на 31 декабря. Новый хозяин года по-разному влияет на землю, природу и человека - в зависимости от года его рождения. Поэтому у нас есть традиция проводить в этот период особые обряды, чтобы сгладить в следующем году негативные предрасположенности, если таковые есть согласно астрологическому прогнозу человека - как бы уменьшить "препятствия" со стороны планет, звезд, созвездий", - сказал геше Йонтен. Вместе с тем, есть и общие закономерности для следующего года, который, согласно тибетской астрологии, будет годом деревянной змеи, добавил он. "Это год роста и преобразований. В целом он будет благоприятным, поскольку элемент дерева является "матерью" для огня - элемента, присущего змее. Дерево дает подвижность, мягкость, живость, гибкую и уравновешенную созидательную силу. Но, несмотря на наличие энергии, позволяющей добиваться своих целей, всегда будет встречаться сопротивление. Поэтому во всех делах нужно будет не просто прилагать усилия, а делать это с умом, используя даже хитрость - и тогда всё будет получаться", - полагает буддийский монах. При этом он подчеркнул, что это лишь общая для всех характеристика года: "для каждого человека будут свои особенности в зависимости от даты его рождения". "Кроме того, важно отметить, что астрология говорит лишь о предрасположенности года, а не дает стопроцентных предсказаний. По большей части жизнь человека зависит от его действий и решений. Поэтому мы рекомендуем людям просто жить нравственно, не совершать плохих поступков, делать добро - и тогда всё в нашей жизни будет хорошо", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20241225/zmeya-1986928905.html

https://ria.ru/20241225/traditsii-1991201209.html

https://ria.ru/20241225/podelki-1986293031.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

китай, буддизм, религия