https://ria.ru/20241226/briks-1991404879.html

Таиланд вступит в БРИКС в качестве страны-партнера

Таиланд вступит в БРИКС в качестве страны-партнера - РИА Новости, 26.12.2024

Таиланд вступит в БРИКС в качестве страны-партнера

Таиланд принял приглашение стать страной-партнером БРИКС с надеждой в будущем вступить в объединение в качестве полноправного члена, заявил в четверг на... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T11:43:00+03:00

2024-12-26T11:43:00+03:00

2024-12-26T11:55:00+03:00

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БАНГКОК, 26 дек – РИА Новости. Таиланд принял приглашение стать страной-партнером БРИКС с надеждой в будущем вступить в объединение в качестве полноправного члена, заявил в четверг на брифинге в Бангкоке официальный представитель и глава департамента информации МИД Таиланда Никондет Пхалангкун."31 октября Таиланд получил официальное приглашение стать партнером БРИКС от России, председателя БРИКС в 2024 году. 24 декабря состоялось заседание кабинета министров, на котором было принято решение, что Таиланд даст положительный ответ на это приглашение", - сообщил он журналистам."В тот же день министр иностранных дел Таиланда направил письмо министру иностранных дел России, в котором выражалось согласие Таиланда присоединиться к БРИКС в качестве страны-партнера", - добавил глава департамента информации.По его словам, становясь страной-партнером БРИКС, Таиланд надеется повысить уровень отношений со странами-членами объединения, чтобы улучшить возможности развития собственной экономики, так как страны БРИКС находятся на высоком уровне экономического развития и имеют высокий потенциал в торговле, инвестициях и туризме.Партнерство в БРИКС также обладает потенциалом для повышения роли Таиланда в отношениях с развивающимися странами и строительстве наиболее выгодной для развивающихся стран системы мировых отношений, в создании которой Таиланд может играть роль строителя мостов между странами БРИКС и другими странами мира, отметил Пхалангкун."Приобретение статуса страны-партнера БРИКС для Таиланда – важнейший шаг на пути вступления в БРИКС как полноправного члена в будущем, первый шаг на этом пути. С этого момента Таиланд сможет принимать участие в мероприятиях объединения на уровне лидеров стран, министров иностранных дел стран БРИКС и других", - сказал официальный представитель МИД Таиланда.

https://ria.ru/20241022/briks-1979195009.html

https://ria.ru/20241223/briks-1990889610.html

https://ria.ru/20241226/shri-lanka-1991359553.html

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таиланд, брикс, в мире, россия, бангкок