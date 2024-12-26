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Одна из бомб для покушений на военных хранилась в тайнике рядом с Протвино - РИА Новости, 26.12.2024
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09:36 26.12.2024
https://ria.ru/20241226/bomba-1991376835.html
Одна из бомб для покушений на военных хранилась в тайнике рядом с Протвино
Одна из бомб для покушений на военных хранилась в тайнике рядом с Протвино - РИА Новости, 26.12.2024
Одна из бомб для покушений на военных хранилась в тайнике рядом с Протвино
Один из задержанных за подготовку покушений на высокопоставленных российских военных сообщил, что тайник с бомбой находился в районе подмосковного Протвино,... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T09:36:00+03:00
2024-12-26T09:36:00+03:00
протвино
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
министерство обороны рф (минобороны рф)
взрыв на рязанском проспекте в москве
происшествия
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Один из задержанных за подготовку покушений на высокопоставленных российских военных сообщил, что тайник с бомбой находился в районе подмосковного Протвино, видео с его признанием публикует ФСБ. "Я был инструктирован выкопать его (взрывное устройство - ред.) рядом с Протвино в парке", - сказал задержанный. ФСБ заявила, что сорвала серию готовившихся спецслужбами Украины покушений на высокопоставленных военных Минобороны РФ, участвующих в спецоперации, и членов их семей, задержаны четверо россиян, им грозит пожизненный срок.
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протвино
украина
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4.7
96
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Задержание и признания лиц, задержанных за подготовку покушений на военных Минобороны РФ
ФСБ показала видео с задержанием и признаниями задержанных за подготовку покушений на военных Минобороны РФ.
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5
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протвино, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство обороны рф (минобороны рф), взрыв на рязанском проспекте в москве, происшествия
Протвино, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Взрыв на Рязанском проспекте в Москве, Происшествия
Одна из бомб для покушений на военных хранилась в тайнике рядом с Протвино

Тайник с бомбой для подрыва высокопоставленных военных был в парке под Протвино

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Один из задержанных за подготовку покушений на высокопоставленных российских военных сообщил, что тайник с бомбой находился в районе подмосковного Протвино, видео с его признанием публикует ФСБ.
"Я был инструктирован выкопать его (взрывное устройство - ред.) рядом с Протвино в парке", - сказал задержанный.
ФСБ заявила, что сорвала серию готовившихся спецслужбами Украины покушений на высокопоставленных военных Минобороны РФ, участвующих в спецоперации, и членов их семей, задержаны четверо россиян, им грозит пожизненный срок.
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ПротвиноУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Взрыв на Рязанском проспекте в МосквеПроисшествия
 
 
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