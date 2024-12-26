https://ria.ru/20241226/bomba-1991376835.html

Одна из бомб для покушений на военных хранилась в тайнике рядом с Протвино

Одна из бомб для покушений на военных хранилась в тайнике рядом с Протвино - РИА Новости, 26.12.2024

Одна из бомб для покушений на военных хранилась в тайнике рядом с Протвино

Один из задержанных за подготовку покушений на высокопоставленных российских военных сообщил, что тайник с бомбой находился в районе подмосковного Протвино,... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T09:36:00+03:00

2024-12-26T09:36:00+03:00

2024-12-26T09:36:00+03:00

протвино

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

министерство обороны рф (минобороны рф)

взрыв на рязанском проспекте в москве

происшествия

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Один из задержанных за подготовку покушений на высокопоставленных российских военных сообщил, что тайник с бомбой находился в районе подмосковного Протвино, видео с его признанием публикует ФСБ. "Я был инструктирован выкопать его (взрывное устройство - ред.) рядом с Протвино в парке", - сказал задержанный. ФСБ заявила, что сорвала серию готовившихся спецслужбами Украины покушений на высокопоставленных военных Минобороны РФ, участвующих в спецоперации, и членов их семей, задержаны четверо россиян, им грозит пожизненный срок.

https://ria.ru/20241226/fsb-1991370238.html

протвино

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание и признания лиц, задержанных за подготовку покушений на военных Минобороны РФ ФСБ показала видео с задержанием и признаниями задержанных за подготовку покушений на военных Минобороны РФ. 2024-12-26T09:36 true PT5M34S

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Ольга Фомченкова

протвино, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство обороны рф (минобороны рф), взрыв на рязанском проспекте в москве, происшествия